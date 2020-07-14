THY, Ağustos ayında daha fazla noktaya yurt dışı uçuşu gerçekleştirecek

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Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı ve yurt içi uçuşları uzunca bir süre erteleyen Türk Hava Yolları, hatırlanacağı üzere 11 Haziran tarihi itibariyle dış hat uçuşlarını kademeli olarak başlatmıştı.

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Normalleşme süreciyle birlikte şirketin, 1 Ağustos tarihi itibariyle ise farklı destinasyonlara uçmaya hazırlandığı belirtildi. Buna göre THY, söz konusu tarih itibariyle aşağıda yer alan noktalara sefer düzenleyecek:

İran

Şiraz

Tebriz

Irak

Bağdat

Erbil

Süleymaniye

Kuveyt

Birleşik Arap Emirlikleri

Abu Dabi,

Dubai

Suudi Arabistan

Riyad

Damman

Cidde

Hindistan

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Mumbai

Delhi

Kırgızistan

Bişkek

Özbekistan

Taşkent

Cezayir

Konstantin

Vahran

Mısır

İskenderiye

Hurgada

Sarm-El-Seyh

Tunus

Kamerun

Douala

Yaounde

Kenya

Nairobi

Gana

Akra

Güney Afrika

Cape Town

Johannesburg

Tanzanya

Darrüsselam

Zanzibar

THY, uçuş planlarına dâhil edilen hatlarla ilgili bir de açıklama yayınladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleriyle yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkânları sunmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca 21 Mart 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki satın alınan biletler için sınırsız değişiklik yapabileceği de belirtildi.

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/thy-agustos-ayinda-yurt-disi-ucus-sayisini-arttiracak-41563625

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