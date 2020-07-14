THY, Ağustos ayında daha fazla noktaya yurt dışı uçuşu gerçekleştirecek

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı ve yurt içi uçuşları uzunca bir süre erteleyen Türk Hava Yolları, hatırlanacağı üzere 11 Haziran tarihi itibariyle dış hat uçuşlarını kademeli olarak başlatmıştı.
Ayrıca Bkz. "Azalan maliyetler, mimari amaçlı güneş pili uygulamasını cazip kılıyor"
Normalleşme süreciyle birlikte şirketin, 1 Ağustos tarihi itibariyle ise farklı destinasyonlara uçmaya hazırlandığı belirtildi. Buna göre THY, söz konusu tarih itibariyle aşağıda yer alan noktalara sefer düzenleyecek:
İran
- Şiraz
- Tebriz
Irak
- Bağdat
- Erbil
- Süleymaniye
Kuveyt
Birleşik Arap Emirlikleri
- Abu Dabi,
- Dubai
Suudi Arabistan
- Riyad
- Damman
- Cidde
Hindistanİlginizi Çekebilir Boeing, 13 bin kişiyi işten çıkarma planlarının arifesinde 737 MAX üretimine yeniden başladı
- Mumbai
- Delhi
Kırgızistan
- Bişkek
Özbekistan
- Taşkent
Cezayir
- Konstantin
- Vahran
Mısır
- İskenderiye
- Hurgada
- Sarm-El-Seyh
Tunus
Kamerun
- Douala
- Yaounde
Kenya
- Nairobi
- Gana
- Akra
Güney Afrika
- Cape Town
- Johannesburg
Tanzanya
- Darrüsselam
- Zanzibar
THY, uçuş planlarına dâhil edilen hatlarla ilgili bir de açıklama yayınladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleriyle yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkânları sunmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.
Açıklamada ayrıca 21 Mart 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki satın alınan biletler için sınırsız değişiklik yapabileceği de belirtildi.
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/thy-agustos-ayinda-yurt-disi-ucus-sayisini-arttiracak-41563625 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: