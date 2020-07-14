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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    THY, Ağustos ayında daha fazla noktaya yurt dışı uçuşu gerçekleştirecek

    Türk Hava yolları, 1 Ağustos'tan itibaren yurt dışında daha fazla noktaya uçuş düzenlemeye başlayacak.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    THY, Ağustos ayında daha fazla noktaya yurt dışı uçuşu gerçekleştirecek
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    Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı ve yurt içi uçuşları uzunca bir süre erteleyen Türk Hava Yolları, hatırlanacağı üzere 11 Haziran tarihi itibariyle dış hat uçuşlarını kademeli olarak başlatmıştı.

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    Normalleşme süreciyle birlikte şirketin, 1 Ağustos tarihi itibariyle ise farklı destinasyonlara uçmaya hazırlandığı belirtildi. Buna göre THY, söz konusu tarih itibariyle aşağıda yer alan noktalara sefer düzenleyecek:

    İran 

    • Şiraz
    • Tebriz

    Irak 

    • Bağdat
    • Erbil
    • Süleymaniye

    Kuveyt

    Birleşik Arap Emirlikleri 

    • Abu Dabi,
    • Dubai

    Suudi Arabistan 

    • Riyad
    • Damman
    • Cidde

    Hindistan 

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    • Mumbai
    • Delhi

    Kırgızistan 

    • Bişkek

    Özbekistan 

    • Taşkent

    Cezayir 

    • Konstantin
    • Vahran

    Mısır 

    • İskenderiye
    • Hurgada
    • Sarm-El-Seyh

    Tunus

    Kamerun 

    • Douala
    • Yaounde

    Kenya 

    • Nairobi
    • Gana
    • Akra

    Güney Afrika 

    • Cape Town
    • Johannesburg

    Tanzanya 

    • Darrüsselam
    • Zanzibar

    THY, uçuş planlarına dâhil edilen hatlarla ilgili bir de açıklama yayınladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleriyle yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkânları sunmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

    Açıklamada ayrıca 21 Mart 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki satın alınan biletler için sınırsız değişiklik yapabileceği de belirtildi.



    https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/thy-agustos-ayinda-yurt-disi-ucus-sayisini-arttiracak-41563625 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    reiis (huseyin akdas) 57 dk.
    Hani tehlike gemiş değildi vs vs vs
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    Zuckerberg (Alp Koç) 3 sa.
    Neden gerceklestirmesin ? Sikinti mi var ? Zamaninda da nukleer savas cikacati (;
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    erolozdogan1 4 sa. yeni yorumcu
    yapsın adamların paraya ihtiyacı var ama acelesi ne be kardeşim her yer virüslerle doluyken
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    3qzotix (bekir yıldız) 5 sa.
    "Açıklamada ayrıca 21 Mart 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki satın alınan biletler için sınırsız değişiklik yapabileceği de belirtildi." Yolcuyu düşünmeden kendileride keyfe keder uçuş erteleyebiliyor. Arkadaş 3 temmuzda gelecekti THY son dk golu attı. Yeniden izinini ayarlamak zorunda kaldı.
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