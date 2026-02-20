Türkiye, 44 adet Eurofighter savaş uçağını güvenceye aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin Eurofighter Typhoon tedarik sürecinde çerçeve netleşmeye başladı. TurDef tarafından paylaşılan bilgilere göre Ankara, en az 44 uçaktan oluşan bir filo yapısını güvence altına almış durumda. Devam eden görüşmelerin seyrine bağlı olarak toplam sayının 56’ya çıkması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Eurofighter’lar netleşiyor

Habere göre programın temelini, hükümetler arası ayrı bir üretim anlaşması kapsamında tedarik edilecek 20 adet sıfır üretim uçak oluşturuyor. Bu platformlar, mevcut Körfez envanterlerinden yapılacak olası transferlerden bağımsız şekilde planlanıyor ve gelecekteki filonun endüstriyel omurgasını teşkil ediyor. BAE Systems, Türkiye'den 4,6 milyar sterlin değerinde olması beklenen 20 adet Typhoon savaş uçağı siparişi alındığını duyurdu. Şirket, “İngiltere Hükümeti, Türkiye ile 20 adet Typhoon uçağı ve ilgili silah paketini satın almak üzere bir anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşmanın BAE Systems için 4,6 milyar sterlin değerinde olması bekleniyor” dedi.

Halihazırda operasyonel açıdan en somut ilerleme Katar hattında kaydedilmiş durumda. Bu kapsamda, Katar Hava Kuvvetleri envanterindeki 12 adet Tranche 3A konfigürasyonlu Eurofighter’ın Türkiye’ye devri garanti yapı içinde yer alıyor. Bu uçaklar, ECRS Mk0 AESA radar sistemi ile donatılmış olmaları sayesinde filoya ileri seviye sensör kabiliyeti kazandıracak.

Toplam yapı içinde yer alan ikinci 12 uçaklık blok da güvence altına alınmış durumda. Ancak bu paketin hangi ülkeden temin edileceği henüz netleşmiş değil. Bu noktada seçenekler arasında yine Katar ve Umman bulunuyor.

Bu tabloya göre Türkiye’nin kesinleştiği belirtilen Eurofighter’ın filo yapısı 20 yeni üretim uçak, Katar’dan temini doğrulanan 12 uçak ve kaynağı henüz kesinleşmeyen 12 uçaktan oluşacak. Böylece asgari sayı 44’e ulaşıyor.

Müzakereler kapsamında ayrıca ilave 12 uçaklık son bir dilim daha görüşülüyor. Bu paketin de güvence altına alınması durumunda Türkiye’nin toplam Eurofighter filosu 56 uçağa yükselebilir.

