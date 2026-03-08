Türk jeti KAAN yoğun test sürecine geçiyor: Teslimatlar 2029’da

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı projesi KAAN, önümüzdeki dönemde kapsamlı bir test takvimine giriyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, programın mevcut durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Demiroğlu’nun verdiği bilgilere göre uçak, kabiliyetlerinin doğrulanacağı yaklaşık iki yıllık yoğun bir test dönemine hazırlanıyor.

KAAN, Mayıs-Haziran’da uçacak

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KAAN’ın yeni uçuşlarının Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bu uçuşlarla birlikte platformun farklı uçuş profilleri ve görev kabiliyetleri detaylı şekilde test edilecek.

Demiroğlu, “Hedefimiz mayıs haziran gibi ilk uçuşlarını yapmak. Daha sonra bu sene içerisinde ikinci prototip, daha doğrusu 3 prototipte gelecek. O da 4. çeyrekte gelir” ifadelerini kullanırken KAAN’ın Türk Hava Kuvvetleri’ne ilk teslimatlarının 2029 yılında başlayacağını aktardı.

Demiroğlu, son Türk savunma sanayiinin son on yılda önemli bir ivme yakaladığını vurgularken Türkiye’nin birçok alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye ulaştığını ifade etti. Demiroğlu, bundan sonraki aşamanın büyük ölçüde seri üretim kapasitesini artırmaya odaklanmak olacağını dile getirdi.

Gökbey helikopteri sivilleşiyor

Demiroğlu’nun açıklamalarında TUSAŞ’ın diğer projeleri de yer aldı. Genel Maksat Helikopteri Gökbey için sivil sertifikasyon sürecinin devam ettiğini belirten Demiroğlu, ilk aşamada Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden sertifika alınacağını söyledi: “Bu ayın sonunda Türkiye, ilk defa kendi yaptığı bir helikopterine kendi bünyesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sivil sertifikasyon alacak. Ondan 3-4 ay sonra hava ambulans helikopteri için sertifikasyon alacak ve bu sene sonunda 3 tane helikopterden ilkini Sağlık Bakanlığımıza ambulans olarak kullanılmak üzere teslim ediyoruz."

Demiroğlu, ayrıca Orman Genel Müdürlüğü için geliştirilen ve 4 ton su taşıma kapasitesine sahip 10 tonluk yangın söndürme helikopterinin 2028 yılında teslimatlarının başlayacağını duyurdu.

KAAN’da güncel durum

Tam Boyutta Gör KAAN programında test süreçlerinde kullanılacak yeni prototiplerin üretimi de önemli bir aşamaya ulaşmış durumda. Hangarda kaydedilen görüntülerde, 2024’te ilk uçuşunu yapan P0 prototipi ile uçuş testlerinde görev alacak P1 prototipi ve tam boy statik testler için üretilen üçüncü uçak yan yana görüntülenmişti.

Yeni prototipte bazı dikkat çekici tasarım değişiklikleri bulunuyor. P1 prototipinin hava alıkları P0’a kıyasla kokpitin daha gerisine taşınmış ve daha büyük hale getirilmiş durumda. Bu değişikliğin hava akışını iyileştirerek performansa katkı sağlaması bekleniyor.

KIZILELMA’yı füzelerden koruyacak ASELSAN FEWS-U göreve hazır 2 gün önce eklendi

Kokpitin hemen önünde ASELSAN tarafından geliştirilen KARAT IRST sistemi için çok yüzeyli bir açıklık bulunurken, burun altında Toygun elektro-optik hedefleme sistemi için tasarlanan kaplama dikkat çekiyor. Uçağın Murad AESA radarı taşıyıp taşımayacağı ise henüz kesinleşmiş değil.

KAAN’ın ilk üretim bloklarında kullanılacak motorlarla ilgili süreç de devam ediyor. TUSAŞ, KAAN Blok 10 ve Blok 20 uçaklarında kullanılacak General Electric F110-GE-129E turbofan motorları için ABD’den ihracat izninin Mart 2026’da verilmesini bekliyor.

Demiroğlu, şubat ayında yaptığı açıklamada bu konuda herhangi bir gecikme öngörmediklerini söylemişti. Planlamaya göre ilk parti KAAN Blok 10 ve Blok 20 uçaklarında F110 motorları kullanılacak. Programın ilerleyen aşamalarında ise tamamen yerli bir güç ünitesine geçilmesi planlanıyor. TUSAŞ’ın hedefi KAAN Blok 30 savaş uçaklarını milli motorla donatmak. Bu kapsamda geliştirilen TF35000 turbofan motorunun ilk testlerinin 2032 yılında, operasyonel kullanım için nihai teslimatlarının ise 2033 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Motor geliştirme çalışmaları TUSAŞ Motor Sanayii ve TRMotor ortaklığıyla yürütülüyor.

