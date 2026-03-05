F-16 boyutunda süpersonik İHA: ABD'li Hermeus, yeni prototipini başarıyla test etti

Hermeus’un bir süredir üzerinde çalıştığı ve "Quarterhorse" serisinin en yeni üyesi olan insansız hava aracı Mk 2.1, bu hafta başında ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında uçan Mk 1 prototipine kıyasla 3 kat daha büyük ve tam 4 kat daha ağır olan Mk 2.1, yaklaşık bir F-16 Fighting Falcon boyutlarına sahip.
Hermeus'un Asıl Hedefi Hipersonik Bir Platform Geliştirmek
Hermeus’un stratejisi, tek bir mükemmel uçak yapmak yerine, her biri belirli bir testi geçmek için tasarlanmış ardışık prototipler üretmek üzerine kurulu. Nitekim Mk 2.1’in bu ilk uçuşu da başlangıç aşamasında ses altı (subsonic) hızlarda gerçekleştirildi. Bu aşamada mühendisler; aerodinamik verileri, tahrik sistemi entegrasyonunu ve uçuş kontrol yazılımlarını gerçek gökyüzü koşullarında test ediyorlar. Eğer Mk 2.1 ile yürütülen bu test süreci planlandığı gibi giderse, ekip bir sonraki aşama olan Mk 2.2 prototipine geçecek. Asıl heyecan verici gelişme de burada yaşanacak; zira Mk 2.2'nin doğrudan süpersonik hız denemeleri yapması ve ses duvarını aşması hedefleniyor.
Quarterhorse serisi aslında daha büyük bir resmin, yani Darkhorse projesinin bir laboratuvarı niteliğinde. Hermeus, Quarterhorse ile elde ettiği verileri kullanarak savunma ve ulusal güvenlik görevlerinde kullanılabilecek tam anlamıyla hipersonik bir platform geliştirmeyi amaçlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım