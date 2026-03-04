Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’nin altıncı nesil savaş uçağı F-47’nin yenilikçi motoru göründü

    F-22 Raptor’ın yerini alacak altıncı nesil F-47 savaş uçağı, yayınlanan yeni videoda ortaya çıktı. Video, uçak için özel olarak geliştirilen XA-103 motoruna odaklanıyor.

    ABD’nin altıncı nesil uçağı F-47’nin devrimsel motoru göründü Tam Boyutta Gör
    ABD Hava Kuvvetleri’nin F-22 Raptor’ın yerini alacak yeni altıncı nesil savaş uçağı F-47 ile ilgili ipuçları Pratt & Whitney tarafından yayımlanan kısa bir video ile gündeme geldi. Video, uçağın kendisinden çok onu güçlendirecek XA-103 motoru ve motor geliştirme sürecinde kullanılan tamamen dijital tasarım yaklaşımını ön plana çıkarıyor. Ancak videonun birkaç saniyelik bölümünde F-47’ye ait olduğu iddia edilen görüntüler de yer alıyor.

    F-47 ve NGAD programı

    F-47, ABD’nin Next Generation Air Dominance (NGAD) programının bir parçası olarak geliştirilmekte. Şu anda Mühendislik ve Üretim Geliştirme (EMD) aşamasında bulunan uçağın ilk prototipi 2028’de uçması planlanıyor. Ancak iddialara ve resmi kaynaklara göre test platformları 2020’den beri gizli uçuşlar gerçekleştiriyor. Program tamamlandığında Lockheed Martin F-22 Raptor’ın yerini alacak en az 185 adetlik F-47 teslim edilecek.

    ABD’nin altıncı nesil uçağı F-47’nin devrimsel motoru göründü Tam Boyutta Gör
    Programın çoğu detayı gizli tutuluyor. Kamuoyuna yansıyan bilgiler yalnızca bulutlarla örtülmüş konsept görsellerle sınırlı. Kesin olarak bilinenler uçağın uzun menzilli bir hava üstünlüğü savaş uçağı olacağı, Mach 2 hıza ulaşabileceği ve 1.000 deniz mili (1.852 km) üzeri menzile sahip olacağı yönünde.

    Altıncı nesil bir savaş uçağı olarak F-47, sistemler arası bir merkez işlevi görecek. Yani otonom Loyal Wingman insansız uçaklar filosuna liderlik edecek. Ayrıca, F-22 veya F-35’i tespit edebilecek radarlar karşısında yüksek derecede gizlilik sunacak ve öncelikli olarak uzun menzilli füze saldırıları için tasarlanacak.

    XA-103 motoru

    ABD’nin altıncı nesil uçağı F-47’nin devrimsel motoru göründü Tam Boyutta Gör
    F-47’nin motoru olarak öne çıkan XA-103, altıncı nesil savaş uçağı için özel olarak geliştirilen bir üç akışlı uyarlanabilir çevrim motoru. Bu teknoloji, hava akışını farklı akış yollarına yönlendirerek yakıt verimliliğini artırmak veya itiş gücünü yükseltmek amacıyla tasarlandı. Motor, bir adaptif fan sistemi kullanarak havayı üçüncü bir by-pass akışına yönlendirebiliyor. Bu sayede hem yakıt ekonomisi sağlanıyor hem de uçak iç sistemlerinin soğutulmasıyla ısı izi azaltılıyor. Ekstra itiş gücüne ihtiyaç duyulduğunda üçüncü akış, ana çekirdek ve fan akışlarına yönlendirilebiliyor.

    Motorun gelişimi, 2007’de ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması tarafından başlatılan Adaptive Versatile Engine Technology (ADVENT) programıyla başladı. 2012 temel teknoloji olgunlaşırken gösterim testleri yapıldı. XA-103 tasarımı ise 2024’ün başında tamamlandı. Testlerin ise 2020’nin sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

    XA-103, F-35’e kıyasla %10 daha fazla itiş gücü üretecek ve F-47’nin menzilini %25 artırması bekleniyor. Bu sayede yeni nesil savaş uçağı, uzun menzilli görevlerde daha etkili olacak ve sensör veya silah sistemleri için yeterli enerji sağlayacak.

    Öte yandan yayınlana videonun ortasında birkaç saniyelik görüntüler ise F-47’nin bazı tasarım özelliklerini gösteriyor gibi. Bu sahnelerde yüksek kokpit, ağır modifikasyona uğramış delta kanat, kuyruksuz yapı, kürek şeklinde burun, kanatçıklar ve motor çıkışlarında agresif gizlilik özellikleri gözlemlenebiliyor.

    Ancak bu görsellerin doğrudan F-47’yi yansıtıp yansıtmadığı belirsiz. ABD Hava Kuvvetleri ve platform geliştiricilerinin daha önce kasıtlı olarak yanıltıcı görseller paylaştığı biliniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    procto glyvenol krem kullananlar yorumları muhabbet kuşu ayakları tutmuyor telefon wifi sınırlı bağlantı sorunu lol ekran çok yakın egea partikül temizleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum