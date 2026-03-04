ABD’nin altıncı nesil savaş uçağı F-47’nin yenilikçi motoru göründü

F-47 ve NGAD programı
F-47, ABD’nin Next Generation Air Dominance (NGAD) programının bir parçası olarak geliştirilmekte. Şu anda Mühendislik ve Üretim Geliştirme (EMD) aşamasında bulunan uçağın ilk prototipi 2028’de uçması planlanıyor. Ancak iddialara ve resmi kaynaklara göre test platformları 2020’den beri gizli uçuşlar gerçekleştiriyor. Program tamamlandığında Lockheed Martin F-22 Raptor’ın yerini alacak en az 185 adetlik F-47 teslim edilecek.
Altıncı nesil bir savaş uçağı olarak F-47, sistemler arası bir merkez işlevi görecek. Yani otonom Loyal Wingman insansız uçaklar filosuna liderlik edecek. Ayrıca, F-22 veya F-35’i tespit edebilecek radarlar karşısında yüksek derecede gizlilik sunacak ve öncelikli olarak uzun menzilli füze saldırıları için tasarlanacak.
XA-103 motoru
Motorun gelişimi, 2007’de ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması tarafından başlatılan Adaptive Versatile Engine Technology (ADVENT) programıyla başladı. 2012 temel teknoloji olgunlaşırken gösterim testleri yapıldı. XA-103 tasarımı ise 2024’ün başında tamamlandı. Testlerin ise 2020’nin sonlarına doğru başlaması bekleniyor.
XA-103, F-35’e kıyasla %10 daha fazla itiş gücü üretecek ve F-47’nin menzilini %25 artırması bekleniyor. Bu sayede yeni nesil savaş uçağı, uzun menzilli görevlerde daha etkili olacak ve sensör veya silah sistemleri için yeterli enerji sağlayacak.
Öte yandan yayınlana videonun ortasında birkaç saniyelik görüntüler ise F-47’nin bazı tasarım özelliklerini gösteriyor gibi. Bu sahnelerde yüksek kokpit, ağır modifikasyona uğramış delta kanat, kuyruksuz yapı, kürek şeklinde burun, kanatçıklar ve motor çıkışlarında agresif gizlilik özellikleri gözlemlenebiliyor.
Ancak bu görsellerin doğrudan F-47'yi yansıtıp yansıtmadığı belirsiz. ABD Hava Kuvvetleri ve platform geliştiricilerinin daha önce kasıtlı olarak yanıltıcı görseller paylaştığı biliniyor.