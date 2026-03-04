ABD’nin altıncı nesil savaş uçağı F-47’nin yenilikçi motoru göründü

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD Hava Kuvvetleri’nin F-22 Raptor’ın yerini alacak yeni altıncı nesil savaş uçağı F-47 ile ilgili ipuçları Pratt & Whitney tarafından yayımlanan kısa bir video ile gündeme geldi. Video, uçağın kendisinden çok onu güçlendirecek XA-103 motoru ve motor geliştirme sürecinde kullanılan tamamen dijital tasarım yaklaşımını ön plana çıkarıyor. Ancak videonun birkaç saniyelik bölümünde F-47’ye ait olduğu iddia edilen görüntüler de yer alıyor.

F-47 ve NGAD programı

F-47, ABD’nin Next Generation Air Dominance (NGAD) programının bir parçası olarak geliştirilmekte. Şu anda Mühendislik ve Üretim Geliştirme (EMD) aşamasında bulunan uçağın ilk prototipi 2028’de uçması planlanıyor. Ancak iddialara ve resmi kaynaklara göre test platformları 2020’den beri gizli uçuşlar gerçekleştiriyor. Program tamamlandığında Lockheed Martin F-22 Raptor’ın yerini alacak en az 185 adetlik F-47 teslim edilecek.

Tam Boyutta Gör Programın çoğu detayı gizli tutuluyor. Kamuoyuna yansıyan bilgiler yalnızca bulutlarla örtülmüş konsept görsellerle sınırlı. Kesin olarak bilinenler uçağın uzun menzilli bir hava üstünlüğü savaş uçağı olacağı, Mach 2 hıza ulaşabileceği ve 1.000 deniz mili (1.852 km) üzeri menzile sahip olacağı yönünde.

Altıncı nesil bir savaş uçağı olarak F-47, sistemler arası bir merkez işlevi görecek. Yani otonom Loyal Wingman insansız uçaklar filosuna liderlik edecek. Ayrıca, F-22 veya F-35’i tespit edebilecek radarlar karşısında yüksek derecede gizlilik sunacak ve öncelikli olarak uzun menzilli füze saldırıları için tasarlanacak.

XA-103 motoru

Tam Boyutta Gör F-47’nin motoru olarak öne çıkan XA-103, altıncı nesil savaş uçağı için özel olarak geliştirilen bir üç akışlı uyarlanabilir çevrim motoru. Bu teknoloji, hava akışını farklı akış yollarına yönlendirerek yakıt verimliliğini artırmak veya itiş gücünü yükseltmek amacıyla tasarlandı. Motor, bir adaptif fan sistemi kullanarak havayı üçüncü bir by-pass akışına yönlendirebiliyor. Bu sayede hem yakıt ekonomisi sağlanıyor hem de uçak iç sistemlerinin soğutulmasıyla ısı izi azaltılıyor. Ekstra itiş gücüne ihtiyaç duyulduğunda üçüncü akış, ana çekirdek ve fan akışlarına yönlendirilebiliyor.

İran savaşının maliyeti ortaya çıktı: 2 milyar doları geçti 10 sa. önce eklendi

Motorun gelişimi, 2007’de ABD Hava Kuvvetleri ve Donanması tarafından başlatılan Adaptive Versatile Engine Technology (ADVENT) programıyla başladı. 2012 temel teknoloji olgunlaşırken gösterim testleri yapıldı. XA-103 tasarımı ise 2024’ün başında tamamlandı. Testlerin ise 2020’nin sonlarına doğru başlaması bekleniyor.

XA-103, F-35’e kıyasla %10 daha fazla itiş gücü üretecek ve F-47’nin menzilini %25 artırması bekleniyor. Bu sayede yeni nesil savaş uçağı, uzun menzilli görevlerde daha etkili olacak ve sensör veya silah sistemleri için yeterli enerji sağlayacak.

Öte yandan yayınlana videonun ortasında birkaç saniyelik görüntüler ise F-47’nin bazı tasarım özelliklerini gösteriyor gibi. Bu sahnelerde yüksek kokpit, ağır modifikasyona uğramış delta kanat, kuyruksuz yapı, kürek şeklinde burun, kanatçıklar ve motor çıkışlarında agresif gizlilik özellikleri gözlemlenebiliyor.

Ancak bu görsellerin doğrudan F-47’yi yansıtıp yansıtmadığı belirsiz. ABD Hava Kuvvetleri ve platform geliştiricilerinin daha önce kasıtlı olarak yanıltıcı görseller paylaştığı biliniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

ABD’nin altıncı nesil uçağı F-47’nin devrimsel motoru göründü

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: