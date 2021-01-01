Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ticketmaster rakibini “hacklemekten” suçlu bulundu

    Rakibi Songkick’in başarılı olmaması için çalışanların şifrelerini çalan ve daha sonra kurumsal sırlara izinsiz erişen Ticketmaster suçlu bulundu. Toplamda 10 milyon dolar tazminat ödeyecek.
    1 hf.
    1,6b
    1
    1
    Web Siteleri
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Ticketmaster rakibini “hacklemekten” suçlu bulundu

    Ticaret hayatında yaşanan sıkı rekabetler pazarlama, strateji veya Ar-Ge konusunda firmaların kendisini geliştirmesini sağlıyor. Bununla birlikte illegal yollara başvurarak rakiplerini saf dışı bırakmaya çalışanlar da oluyor. Ticketmaster olayı siber saldırı düzeyine taşımış.

    Ticketmaster rakibini “hackledi”

    Dijital bilet dünyasındaki en garip olaylardan birisi olarak gösterilen siber saldırı davasında Ticketmaster biletleme platformu ve Songkick biletleme girişimi ana oyuncular. Ticketmaster rakibinin sistemlerine sızarak kurumal sırları çalmakla suçlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Resident Evil filminin çekimleri bitti"

    İlginizi Çekebilir Avatar Galler’de uzaktan eğitim için PS4 ve Xbox One tavsiye ediliyor

    Songkick girişimi sanatçıların etkinliklerini listeleyebildiği ve normal bilet satışları öncesinde ön satışlar yapabildiği bir platform. 2007 yılında fonlanarak hayata geçen girişim konser etkinliklerini listeleyebiliyor, farklı bilet platformlarından veri topluyor ve topluluk yorumlarına yer veriyordu.

    Hızla büyüyen ve Ticketmaster için önemli bir rakip haline gelen Songkick girişiminden 2012 yılında ayrılarak Ticketmaster bünyesine katılan Stephen Mead olayların başlangıcında.

    Ticketmaster rakibini “hacklemekten” suçlu bulundu
    Tam Boyutta Gör

    Mead beraberinde bazı Songkick çalışanlarına ait şifreleri de getiriyor ve Ticketmaster sanatçı hizmetleri şefi Zeeshan Zaidi ile birlikte bu şifreleri kullanarak kurumsal sırları çalmaya başlıyor. Bu sırların arasında bilet ön satışlarına ait sayfaların çalışmaları, sanatçılara yönelik çeşitli stratejiler yer alıyor. Hatta Zaidi ve Mead firma içerisinde bu saldırı olayını sunum yaptığı, Songkick’i zarara uğratacak her türlü fikrin de yine şirket içerisinde ödüllendirildiği ifade ediliyor.

    Rakibin bilgisayar sistemlerine izinsiz olarak girmekten suçlu bulunan Ticketmaster toplamda 10 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Zaidi de ayrıca dolandırıcılık ve sistemlere sızmaktan suçlu bulundu. Şirket Zaidi ve Mead ile 2017 yılında tüm bağlarını kopardıklarını belirtiyor.

    Songkick’in haksız rekabet suçlamasından 2018 yılında Ticketmaster ile bir davası daha var ve Ticketmaster bu davada 110 milyon dolar tazminat ödedi. Ayrıca Songkick’in biletleme teknolojilerini bilinmeyen bir miktar karşılığında satın aldı. Songkick’in kalan teknolojileri ise aynı yıl Warner Media altına girmişti.



    https://www.engadget.com/ticketmaster-pays-10-million-fine-to-avoid-prosecution-for-hacking-rival-110109597.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    JBL profesyonellere yönelik Tour serisi kulaklıklarını duyurdu
    1 sa.
    MuteMe ile canlı görüşmelerde kazalara son
    3 sa.
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jackdaniels&#8482; (Serkan T) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Miletix oldum olası sevmemiştim zaten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Fransa 15 farklı bölgede sokağa çıkma yasağını genişletiyor 1 hf. TSMC 3 nm’de zorlanıyor: 5 nm beklenenden uzun süre kullanılabilir 1 hf. Lenovo RTX 3050, RTX 3050 Ti ve RTX 3060’ı doğruladı 1 hf. İnceleme puanlarına göre 2020'nin en iyi Steam oyunları 1 hf. Intel’in 500 serisi yongasetlerinin logoları ortaya çıktı 1 hf. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 kişide mutasyonlu virüs görüldüğünü açıkladı 1 hf. Xiaomi Mi 11 satış rekoru kırdı: Beş dakikada 350 bin 1 hf. 900 Milyon TL'lik EXXEN'in Animasyonunu yaptık! EXXEN Animasyonu yapmayan kalmasın. 1 hf. Haftalık Film Önerisi 08: Zaman Yolculuğu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 1 hf. Redmi, Snapdragon 888 işlemcili akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor 1 hf. SolarWinds korsanları, Microsoft kaynak koduna erişim sağladı 1 hf. Windows 10, bilgisayarınızda en çok yer kaplayan klasörleri gösterebilecek 1 hf. Oppo Reno5 4G, Snapdragon 720 yonga seti ile piyasaya sürüldü 1 hf. Japonya, uzay çöplüğünü azaltmak için ahşap uydu geliştiriyor 1 hf. Biri editörün tercihi, biri tam F/P ürünü! "HyperX QuadCast S ve SoloCast incelemesi" 1 hf. Snapdragon 888 Plus, bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülecek 1 hf. Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 11 güncellemesi, cihazı kullanılamaz hale getiriyor 1 hf. Toyota Corolla fiyatları ne kadar arttı? İşte 2021 güncellemesi 1 hf. Adobe Flash desteği resmen sonlandırıldı 1 hf. Hitman III'ün ilk 5 dakikası paylaşıldı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Ticketmaster rakibini “hacklemekten” suçlu bulundu Sonraki The Flash filmi, Robert Pattionson’lı The Batman filmini ana evrene bağlayacak 1 hf. Akıllı kuş yemliği Kickstarter rekoru kırdı 1 hf. Star Wars Jedi Fallen Order ve Titanfall’un geliştiricisi yeni bir oyun üzerinde çalışıyor 1 hf. Exxen platformu yayına başladı 1 hf. Yerli Ertuğrul Gazi oyunu Steam mağazasında yerini aldı 1 hf. Ryzen 7 5800HS ve RTX 3080 16 GB’lı ASUS G15’in fiyatı sızdı 1 hf. Kehribar içerisinde yeni çiçek türü keşfedildi 1 hf. Pixel telefonlarda 'Uyarlanabilir Şarj' kullanımı için gerekli detaylar belli oldu 1 hf. Core i9-11900K CPU-Z’de Ryzen 9 5950X’in %52.6 gerisinde 1 hf. Oppo'nun Türkiye'deki fabrikası görüntülendi 1 hf. Karşınızda 2020 yılının en muhteşem fotoğrafları 1 hf. Huawei'den çalışanı olmayan "akıllı mağaza" 1 hf. Amazon, Wondery'yi satın aldı: Podcast savaşlarında Spotify'a karşı elini güçlendirdi 1 hf. Hyundai, yeni tasarım diliyle dört ödül birden kazandı 1 hf. 171 TL değerindeki Jurassic World Evolution ücretsiz oldu 1 hf. Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim İçin Hazır Sistem 1 hf. Redmi Note 9T ufukta göründü 1 hf. Müjde! Konsollardaki gümrük vergisi oranı azaltıldı 1 hf. 2020'de uzaydan çekilmiş 20 büyüleyici Dünya fotoğrafı 1 hf. Apple TV 4K 2021 için yeni detaylar ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız