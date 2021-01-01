Ticketmaster rakibini “hacklemekten” suçlu bulundu

Ticaret hayatında yaşanan sıkı rekabetler pazarlama, strateji veya Ar-Ge konusunda firmaların kendisini geliştirmesini sağlıyor. Bununla birlikte illegal yollara başvurarak rakiplerini saf dışı bırakmaya çalışanlar da oluyor. Ticketmaster olayı siber saldırı düzeyine taşımış.

Ticketmaster rakibini “hackledi”

Dijital bilet dünyasındaki en garip olaylardan birisi olarak gösterilen siber saldırı davasında Ticketmaster biletleme platformu ve Songkick biletleme girişimi ana oyuncular. Ticketmaster rakibinin sistemlerine sızarak kurumal sırları çalmakla suçlanıyor.

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Songkick girişimi sanatçıların etkinliklerini listeleyebildiği ve normal bilet satışları öncesinde ön satışlar yapabildiği bir platform. 2007 yılında fonlanarak hayata geçen girişim konser etkinliklerini listeleyebiliyor, farklı bilet platformlarından veri topluyor ve topluluk yorumlarına yer veriyordu.

Hızla büyüyen ve Ticketmaster için önemli bir rakip haline gelen Songkick girişiminden 2012 yılında ayrılarak Ticketmaster bünyesine katılan Stephen Mead olayların başlangıcında.

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Mead beraberinde bazı Songkick çalışanlarına ait şifreleri de getiriyor ve Ticketmaster sanatçı hizmetleri şefi Zeeshan Zaidi ile birlikte bu şifreleri kullanarak kurumsal sırları çalmaya başlıyor. Bu sırların arasında bilet ön satışlarına ait sayfaların çalışmaları, sanatçılara yönelik çeşitli stratejiler yer alıyor. Hatta Zaidi ve Mead firma içerisinde bu saldırı olayını sunum yaptığı, Songkick’i zarara uğratacak her türlü fikrin de yine şirket içerisinde ödüllendirildiği ifade ediliyor.

Rakibin bilgisayar sistemlerine izinsiz olarak girmekten suçlu bulunan Ticketmaster toplamda 10 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Zaidi de ayrıca dolandırıcılık ve sistemlere sızmaktan suçlu bulundu. Şirket Zaidi ve Mead ile 2017 yılında tüm bağlarını kopardıklarını belirtiyor.

Songkick’in haksız rekabet suçlamasından 2018 yılında Ticketmaster ile bir davası daha var ve Ticketmaster bu davada 110 milyon dolar tazminat ödedi. Ayrıca Songkick’in biletleme teknolojilerini bilinmeyen bir miktar karşılığında satın aldı. Songkick’in kalan teknolojileri ise aynı yıl Warner Media altına girmişti.

https://www.engadget.com/ticketmaster-pays-10-million-fine-to-avoid-prosecution-for-hacking-rival-110109597.html

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