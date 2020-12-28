Yeni Resident Evil filminin çekimleri bitti

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Capcom'un başarılı video oyun serisi Resident Evil'ın film serisini yeniden başlatacak olan yeni film geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde de filmin çekimleri ile ilgili bir güncelleme yapıldı.

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Sony Pictures'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre filmin çekimleri geçtiğimiz saatlerde bitirildi. Bundan sonra sadece filmin montaj kısmı kalıyor. O kısım da elbette çekimler kadar zor ancak çekimler kadar uzun sürmüyor. Kısaca eğer Covid-19'dan dolayı bir ertelenme yaşamazsa, film ertelenmeyecek.

Konu ve karakterler bakımından serinin ilk oyunlarına sadık kalacağı söylenen film, oyunların atmosferini yansıtacağını vaat ediyor.

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Johannes Roberts üstleniyor. 9 Eylül 2021'de vizyona girmesi beklenen Resident Evil filminin oyuncu kadrosu ve rolleri ise şöyle: Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Neal McDonough (William Birkin), Donal Logue (Chief Irons), Chad Rook ve Lily Gao.

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