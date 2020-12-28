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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Resident Evil filminin çekimleri bitti

    Resident Evil film serisini yeniden başlatacak olan yeni Resident Evil filminin çekimleri bitirildi. Filmin vizyon tarihi 9 Eylül 2021.
    31 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni Resident Evil filminin çekimleri bitti
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    Capcom'un başarılı video oyun serisi Resident Evil'ın film serisini yeniden başlatacak olan yeni film geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde de filmin çekimleri ile ilgili bir güncelleme yapıldı.

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    Sony Pictures'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre filmin çekimleri geçtiğimiz saatlerde bitirildi. Bundan sonra sadece filmin montaj kısmı kalıyor. O kısım da elbette çekimler kadar zor ancak çekimler kadar uzun sürmüyor. Kısaca eğer Covid-19'dan dolayı bir ertelenme yaşamazsa, film ertelenmeyecek.

    Konu ve karakterler bakımından serinin ilk oyunlarına sadık kalacağı söylenen film, oyunların atmosferini yansıtacağını vaat ediyor. 

    Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Johannes Roberts üstleniyor. 9 Eylül 2021'de vizyona girmesi beklenen Resident Evil filminin oyuncu kadrosu ve rolleri ise şöyle: Kaya Scodelario (Claire Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Robbie Amell (Chris Redfield), Tom Hopper (Albert Wesker), Avan Jogia (Leon S. Kennedy), Neal McDonough (William Birkin), Donal Logue (Chief Irons), Chad Rook ve Lily Gao.



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    johonwayni

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    10 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    absamet (sems sems) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok ilgi görüyor o yüzden paylaşılıyor. Şayet şikayetim de yok.😉😁
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Meraktan soruyorum niye sürekli film haberi paylaşılıyor. Eskiden bu kadar sık değildi.
    Yanıtla +1
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