TikTok ile Microsoft anlaşamadı; ibre Oracle’a döndü

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Son dönemde teknoloji gündemini oluşturan en önemli konulardan birisi Trump ile TikTok arasındaki gerilimdi. ABD ve Çin ticaret geriliminden kaynaklanan bu konuda Trump yarın itibariyle TikTok’un ABD operasyonlarının satın alınmasını istemişti.

Oracle devrede

Trump’ın çağrısı sonrasında Microsoft ve Walmart harekete geçerek TikTok’un ABD operasyonlarını satın alma görüşmelerine başlamıştı. Microsoft’un TikTok’u satın alacağına kesin gözüyle bakılırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Gelen bilgilere göre TikTok’un sahibi ByteDance firması Microsoft’un teklifini reddetti. Bunda Çin hükümetinin de etkisi olduğu iddia ediliyor. Bunun yerine Oracle ile bir yeniden yapılanma ortaklığı için görüşmeler başladı.

TikTok’un tamamen bir satış yerine ABD operasyonlarını Oracle liderliğinde oluşturulacak yeni bir yapı ile yönetmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Ayrıca kullanıcıların verileri de Oracle’ın sunucularında saklanacak.

Henüz görüşmeler bir sonuca ulaşmış değil ancak ortaklık üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Oracle’ın TikTok’tan hisse alıp almayacağı belli değil ve TikTok’un ABD teknoloji ortağı olabileceği belirtiliyor. Ayrıca Walmart da halen bu yapıda yer alabilmek için yatırım fırsatı kolluyor.

Bilindiği üzere TikTok’un ABD operasyonları aslında birkaç kıtayı yönetiyor ve uygulamanın global operasyonlarının da büyük kısmını oluşturuyor. Yani Oracle önemli bir yönetim yapısını eline almış olacak. TikTok’un yarın itibariyle hazırlanan bu yeni ortaklık planını Trump yönetimine sunması bekleniyor.

https://www.straitstimes.com/world/united-states/microsoft-says-bytedance-wont-sell-tiktoks-us-operations-to-it

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