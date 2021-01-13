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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Titreşimlerle temizlik yapan Roborock S7 Robot Vacuum tanıtıldı

    Roborock S7 Robot Vacuum robot süpürge dakikada özel motorları ile dakikada 3000 titreşim yayarak yapışmış ve zorlu kirleri daha verimli bir şekilde temizleyebiliyor.
    8 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
    3,1b
    62
    Diğer Ev Elektroniği
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Titreşimlerle temizlik yapan Roborock S7 Robot Vacuum tanıtıldı
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    Ev temizlik robotları kategorisinde önemli bir paya sahip olan Xiaomi, yatırım yaptığı Roborock ile de aynı kategoride faaliyet gösteriyor. CES 2021 fuarında Roborock S7 Robot Vacuum temizlik robotu tanıtıldı.

    Roborock S7 Robot Vacuum özellikleri ve fiyatı

    Roborock S7 Robot Vacuum temizlik robotu kuru ve ıslak temizlemeyi bir arada sunuyor. Toz muhafazası 470ml iken su tankı da 300ml alabiliyor. Önceki nesle göre kameraları olmayan süpürge LiDAR sensörü ile haritalama yapıyor.

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    2500Pa emiş gücü olan süpürge 50Hz frekansında dakikada 3000 titreşim yayabiliyor. Böylece yapışmış veya zorlu kirlerin zeminden ayrılmasını ve mopun etkili temizlik yapmasını sağlıyor. Ayrıca ıslak mop halı üzerindeyken kendisini yukarı çekiyor ve halıyı ıslatmıyor. Böylece mopu çıkarıp takma derdi ortadan kalkıyor ve sürekli takılı halde temizlik yapıyor.

    Titreşimlerle temizlik yapan Roborock S7 Robot Vacuum tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni kauçuk fırçalar halı üzerinde tozu daha etkili şekilde yakalayabiliyor. 5200mAh kapasiteli batarya ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan süpürge işi bittiğinde istasyona dönerken yerden 5mm yükseliyor ve tozların yere düşmesini engelliyor. Sessiz mod hem motorun dönüşünü hem de su boşaltımını azaltıyor.

    Roborock S7 Robot Vacuum ıslak-kuru robot süpürge 649$ fiyat etiketi ile Mart ayında piyasada olacak. Roborock ayrıca birikmiş tozları otomatik olarak kendi haznesine alabilen özel bir istasyonu da piyasaya sürecek.

     



    https://www.gizmochina.com/2021/01/12/roborock-s7-robot-vacuum-goes-official-with-2500pa-suction-and-sonic-mopping-for-649/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
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