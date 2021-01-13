Titreşimlerle temizlik yapan Roborock S7 Robot Vacuum tanıtıldı

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Ev temizlik robotları kategorisinde önemli bir paya sahip olan Xiaomi, yatırım yaptığı Roborock ile de aynı kategoride faaliyet gösteriyor. CES 2021 fuarında Roborock S7 Robot Vacuum temizlik robotu tanıtıldı.

Roborock S7 Robot Vacuum özellikleri ve fiyatı

Roborock S7 Robot Vacuum temizlik robotu kuru ve ıslak temizlemeyi bir arada sunuyor. Toz muhafazası 470ml iken su tankı da 300ml alabiliyor. Önceki nesle göre kameraları olmayan süpürge LiDAR sensörü ile haritalama yapıyor.

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2500Pa emiş gücü olan süpürge 50Hz frekansında dakikada 3000 titreşim yayabiliyor. Böylece yapışmış veya zorlu kirlerin zeminden ayrılmasını ve mopun etkili temizlik yapmasını sağlıyor. Ayrıca ıslak mop halı üzerindeyken kendisini yukarı çekiyor ve halıyı ıslatmıyor. Böylece mopu çıkarıp takma derdi ortadan kalkıyor ve sürekli takılı halde temizlik yapıyor.

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Yeni kauçuk fırçalar halı üzerinde tozu daha etkili şekilde yakalayabiliyor. 5200mAh kapasiteli batarya ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan süpürge işi bittiğinde istasyona dönerken yerden 5mm yükseliyor ve tozların yere düşmesini engelliyor. Sessiz mod hem motorun dönüşünü hem de su boşaltımını azaltıyor.

Roborock S7 Robot Vacuum ıslak-kuru robot süpürge 649$ fiyat etiketi ile Mart ayında piyasada olacak. Roborock ayrıca birikmiş tozları otomatik olarak kendi haznesine alabilen özel bir istasyonu da piyasaya sürecek.

https://www.gizmochina.com/2021/01/12/roborock-s7-robot-vacuum-goes-official-with-2500pa-suction-and-sonic-mopping-for-649/

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