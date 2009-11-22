TomTom'dan iPod Touch ve 1.Nesil iPhone'a özel araç kitleri

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Navigasyon dünyasının önde gelen firmalarından TomTom, geçtiğimiz günlerde AppStore'dan satışa sunduğu uygulamanın yeni versiyonunu ile iPod Touch ve 1.Nesil iPhone'a da destek vermeye başlamıştı. Ancak bu iki ürününde GPS yeteneği bulunmadığından harici bir GPS alıcısına ihtiyaç duyuyordu. İşte bu eksikliği gideren araç GPS kitleri TomTom tarafından satışa sunuldu.

Tasarımları farklı olduğundan iPod Touch ve iPhone olmak üzere ayrı ayrı GPS kitini satışa sunan TomTom, her iki kitinde SiRF star 3 'ün GPS alıcısını kullanmış. Bünyelerinde bulunan dahili hoparlör ile sesli navigasyon desteği de sunan kitler, gerek geniş ekran gerekse de portre modunu destekliyor ve standart araç içi dock görevi de görüyorlar. 1.Nesil iPhone'u destekleyen araç kiti aynı zamanda iPhone 3G ve 3Gs'i de destekliyor.

iPod Touch için olan modelini sadece yerel mağazalardan 99 dolardan satışa sunan TomTom, 1.Nesil iPhone için olan modeliniyse hem çevrimiçi hem de yerel mağazalarından 119 dolarlık satış fiyatıyla kullanıcıya sunuyor.