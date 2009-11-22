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TomTom'dan iPod Touch ve 1.Nesil iPhone'a özel araç kitleri

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,9b
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12
Diğer
Shady
Haber Editörü
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TomTom'dan iPod Touch ve 1.Nesil iPhone'a özel araç kitleri
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Navigasyon dünyasının önde gelen firmalarından TomTom, geçtiğimiz günlerde AppStore'dan satışa sunduğu uygulamanın yeni versiyonunu ile iPod Touch ve 1.Nesil iPhone'a da destek vermeye başlamıştı. Ancak bu iki ürününde GPS yeteneği bulunmadığından harici bir GPS alıcısına ihtiyaç duyuyordu. İşte bu eksikliği gideren araç GPS kitleri TomTom tarafından satışa sunuldu.

Tasarımları farklı olduğundan iPod Touch ve iPhone olmak üzere ayrı ayrı GPS kitini satışa sunan TomTom, her iki kitinde SiRF star 3 'ün GPS alıcısını kullanmış. Bünyelerinde bulunan dahili hoparlör ile sesli navigasyon desteği de sunan kitler, gerek geniş ekran gerekse de portre modunu destekliyor ve standart araç içi dock görevi de görüyorlar. 1.Nesil iPhone'u destekleyen araç kiti aynı zamanda iPhone 3G ve 3Gs'i de destekliyor.

iPod Touch için olan modelini sadece yerel mağazalardan 99 dolardan satışa sunan TomTom, 1.Nesil iPhone için olan modeliniyse hem çevrimiçi hem de yerel mağazalarından 119 dolarlık satış fiyatıyla kullanıcıya sunuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
beyler sakın almayın..ben aldım 2 gun once..hoperloru rezalet..iphone 3gs kullanıyorum ve telefonun hoperloru daha iyi..tutacak için almış oldum sadece..GPs kullanmadım henuz o konuda yorum yapamam ama hands free konuşma olarak çok kötü..
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ars287duff 9 yıl

DH Misafiri

beyler sakın almayın..ben aldım 2 gun once..hoperloru rezalet..iphone 3gs kullanıyorum ve telefonun hoperloru daha iyi..tutacak için almış oldum sadece..GPs kullanmadım henuz o konuda yorum yapamam ama hands free konuşma olarak çok kötü..


Bende almak istiyorum ve sizin yazınızı okuyunca 220 liraya telefon tutucu olarak kullanmak istemiyorum daha detaylı bilgi verebilirmisiniz ??
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isson 10 yıl
Türkiye den alabilirmiyiz acaba bilgisi olan var mı?
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kingpin54 10 yıl
3GS de bile zaman zaman takılmalar olduğunu söyleyenler var. Biz yavaş olan birinci nesil iPhone'larda nasıl kullanacağız acaba?
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