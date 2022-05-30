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    Toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalktı

    Türkiye'de günlük vaka sayısı üst üste üç gün boyunca binin altında kaldı. Böylece toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalktı. Hastanelerdeki maske zorunluluğu devam edecek.
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    Toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalktı
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    Geçen ay alınan karar ile Türkiye’de toplu taşıma ve hastane haricinde her yerde maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Günlük vaka sayısı üst üste üç gün binin altında olması halinde toplu taşımadaki maske zorunluluğunun da kaldırılacağı duyurulmuştu. 27-28-29 Mayıs tarihlerinde günlük yeni vaka sayısı binin altında gerçekleşti ve toplu taşımadaki maske zorunluluğu kalktı. Hastanelerdeki maske zorunluluğu ise devam edecek.

    Dün açıklanan vaka tablosuna göre 129 bin 961 Kovid-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı ve 2 kişi yaşamını yitirdi. Toplu taşımada maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.”

    Uçaklardaki maske yasağı da kalktı

    THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklardaki maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" ifadelerine yer verdi. Yurt dışına yapılan seferlerde, varış ülkesinin kurallarına göre maske zorunluluğu uygulanacak.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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