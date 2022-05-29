Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bill Gates, dünyayı yeni bir salgın konusunda uyardı

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, İspanyol El Diario gazetesine verdiği röportajda, bir sonraki olası salgınla ilgili tahminini paylaştı.                        
    Oy Ver

    Bill Gates, dünyayı yeni bir salgın konusunda uyardı
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates , dünyayı yeni bir salgının beklediği konusunda uyardı. Girişimci bunu İspanyol El Diario gazetesine verdiği röportajda belirtti.

    Gates'e göre, 20 yıl içinde başka bir pandemi olma olasılığı yüzde 50 civarında. Hastalığın yayılmasıyla mücadele etmek için itfaiyecilere benzer şekilde çağrılacak bir "küresel salgın müdahale ve seferberlik ekibi" oluşturulmasını öneriyor.

    Maymun çiçeği virüsü çok da korkunç değil

    Öte yandan Bill Gates, şimdilerde yayılmaya başlayan maymun çiçeği hastalığının o kadar da korkunç olmadığını belirtti. Microsoft'un kurucusu konuyla ilgili olarak: “Çiçek hastalığıyla ilgili olması biraz korkutucu ama bunun bir sonraki büyük salgın olacağını düşünmüyorum. Ancak uyanık olmamız harika.” ifadelerini kullandı.

    Bill Gates, dünyayı yeni bir salgın konusunda uyardı
    Tam Boyutta Gör

    Şubat ayında Gates'in, Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir adlı bir kitap yazdığı bildirilmişti. Kitap, Mayıs ayında çıktı. İçinde Gates, koronavirüs pandemisinin insanlık için son olabileceğini öne sürüyor. Gates, gelecekte benzer küresel olaylardan kaçınmak ve gezegendeki tüm insanlar için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için atılabilecek adımları özetledi. Ayrıca kitapta, patojenlere karşı erken mücadele için gerekli araçlardan da bahsediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

    Profil resmi
    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    72 Kişi Okuyor (38 Üye, 34 Misafir) 11 Masaüstü 61 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2191 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bill gates, koronavirüs ve
    3 etiket daha covid-19 Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili108,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X509UA-EJ064
    ASUS X509UA-EJ064
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız