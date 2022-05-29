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Microsoft'un kurucusu Bill Gates , dünyayı yeni bir salgının beklediği konusunda uyardı. Girişimci bunu İspanyol El Diario gazetesine verdiği röportajda belirtti.

Gates'e göre, 20 yıl içinde başka bir pandemi olma olasılığı yüzde 50 civarında. Hastalığın yayılmasıyla mücadele etmek için itfaiyecilere benzer şekilde çağrılacak bir "küresel salgın müdahale ve seferberlik ekibi" oluşturulmasını öneriyor.

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Maymun çiçeği virüsü çok da korkunç değil

Öte yandan Bill Gates, şimdilerde yayılmaya başlayan maymun çiçeği hastalığının o kadar da korkunç olmadığını belirtti. Microsoft'un kurucusu konuyla ilgili olarak: “Çiçek hastalığıyla ilgili olması biraz korkutucu ama bunun bir sonraki büyük salgın olacağını düşünmüyorum. Ancak uyanık olmamız harika.” ifadelerini kullandı.

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Şubat ayında Gates'in, Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir adlı bir kitap yazdığı bildirilmişti. Kitap, Mayıs ayında çıktı. İçinde Gates, koronavirüs pandemisinin insanlık için son olabileceğini öne sürüyor. Gates, gelecekte benzer küresel olaylardan kaçınmak ve gezegendeki tüm insanlar için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için atılabilecek adımları özetledi. Ayrıca kitapta, patojenlere karşı erken mücadele için gerekli araçlardan da bahsediyor.

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Bill Gates, dünyayı yeni bir salgın konusunda uyardı