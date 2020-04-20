Tor projesi işten çıkarmalara başladı

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Koronavirüs salgınının iş dünyasına ve ekonomik dünyaya olan olumsuz etkileri kendisini göstermeye devam ediyor. Güvenlik ve gizlilik odaklı Tor platformu da bundan nasibini aldı.

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Tor ekibi küçülüyor

Tor ağı dünya üzerinde binlerce gönüllünün sistemlerini açması ile oluşturuldu. Bu ağ üzerinden web tarayıcısı kullanarak güvenli ve gizli bir şekilde gezinti yapmak mümkün oluyordu. Bu hizmet için Tor bünyesinde 35 kişi görev yapmaktaydı.

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Koronavirüs nedeniyle oluşan ekonomik sıkıntılar zaten kar amacı gütmeden çalışan Tor ekibini de vurdu. Ekip 13 mühendis ile yollarını ayırarak kalan 22 kişi ile devam etme kararı aldı. Bu ekip Tor tarayıcıs ve Tor yazılım ekosistemi üzerinde çalışmalarını kesintisiz sürdürecek.

İnternete olan yoğunluğun oldukça arttığı bir dönemde güvenlik ve gizlilik de haliyle öne çıkıyor ancak Tor ağının yaşadığı mali sıkıntılar bu konuda da finansal yardımların gerekliliğini ortaya koyuyor.

https://www.techpowerup.com/266003/tor-project-lays-off-a-third-of-its-staff

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