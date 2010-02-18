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Toshiba 10,000 devir/dakika hızında çalışan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba 10,000 devir/dakika hızında çalışan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücülerini duyurdu
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Geride bıraktığımız Ekim ayında Fujitsu'nun sabit disk operasyonlarını da bünyesine katarak önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir oyuncu olacağının sinyallerini veren Toshiba, kurumsal müşteriler için yüksek performans ve yüksek depolama kapaitesini bir araya getiren 2.5-inç boyutundaki yeni disklerini duyurdu. Firmanın profesyonel pazar için hazırladığı 2.5-inç boyutundaki ilk sürücüler, 300GB, 450GB ve 600GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. 10,000 devir/dakika hızında çalışan ve 16MB tampon bellek kapasitesine sahip olan sürücüler, SAS 6.0Gbps ara birimini destekliyor.

Gürültü oranı 29 dBA olarak açıklanan yeni sürücülerin ulaşabildiği veri transfer hızı ise 216 MB/sn. 2.5-inç cephesinde güçlü bir yer edinmesi beklenen yeni sürücülerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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toonjai 9 yıl
daha bu hızlara erememiş pek çok ssd varken toshiba müthiş iş çıkarmış gerçekten.fiyatı uygun olursa piyasaya hakim olabileceği aşikar !
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TELESCOPE 9 yıl
böğle bir hız nedeniyle gürültüyü hoşmu görmek gerekecek acaba
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ender123 9 yıl
Önemli olan SSD yapısındaki diske kıyasla fiyatı. Yüzde 50yi geçen bir fark varsa almanın mantığı kalmayacak. SSD sadece hız için değil ayrıca veri güvenliği , az eneji gibi sebeple de tercih ediliyor.
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rabitelli 9 yıl
Benim G41'e 300lük bi tane bundan, 2 tane de 1lik Ram... bi 5 sene daha gider
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CoreXXX 9 yıl
dha 3.5 ların 10 bini yagınlaşmadı 2.5 çıkarmışlar. acaba disk boyutu küçük olunca dönüş hızını ayarlamak dahamı kolat?
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Bukalemun 9 yıl
SSD lerin önünü keser mi? keser. ya böyle bir MEKANİK disk yada ÇİP leri - yazma hızı düşük PAHALI ssd artık hangisi tutacaksa. SATA3 e laf yok ama:)
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OverClocK1ng 9 yıl
@DH Misafiri
Ne laptopundan bahsediyorsun kardeş. Haberi okumadan yorum yapmayalım. Sonra bilmeyen arkadaşlar da Notebooklar için 10.000Rpm disk çıktı zannedecekler. Bu şekilde okumadan, etmeden, bilmeden yorum yaparken lütfen daha dikkatli olalım.
"SAS 6.0Gbps ara birimini destekliyor."
Sas. Yani Serial Attached SCSI. Notebooklar için değil...
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Beriko 9 yıl
2.5" disk için müthiş değerler ama notebooklara SAS disk nasil baglanabilir onu merak ettim. Kesin ek bir aparat gerektiricektir
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mav1li 9 yıl
29db mı baş ağrıtıyor. muhahahahaha
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NemesisR3 9 yıl
bir hdd için hızı çok iyi, normal kullanıcılar içinde çıkarsalar keşke.
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orhan--k 9 yıl
Ürünün hızına diyecek yok ama bu gürültü oranıyla baş ağrıtır...
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IgorStravinsky 9 yıl

orhan---61

Ürünün hızına diyecek yok ama bu gürültü oranıyla baş ağrıtır...

29 db? ses?
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Batuist 9 yıl
10.000 devir ve tampon bellek 16MB.. !!!
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darkinferno 9 yıl
çok güzel valla.ama fiyatı ne olacak?
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