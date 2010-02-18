Toshiba 10,000 devir/dakika hızında çalışan 2.5-inç boyutundaki yeni sürücülerini duyurdu

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Geride bıraktığımız Ekim ayında Fujitsu'nun sabit disk operasyonlarını da bünyesine katarak önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir oyuncu olacağının sinyallerini veren Toshiba, kurumsal müşteriler için yüksek performans ve yüksek depolama kapaitesini bir araya getiren 2.5-inç boyutundaki yeni disklerini duyurdu. Firmanın profesyonel pazar için hazırladığı 2.5-inç boyutundaki ilk sürücüler, 300GB, 450GB ve 600GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. 10,000 devir/dakika hızında çalışan ve 16MB tampon bellek kapasitesine sahip olan sürücüler, SAS 6.0Gbps ara birimini destekliyor.

Gürültü oranı 29 dBA olarak açıklanan yeni sürücülerin ulaşabildiği veri transfer hızı ise 216 MB/sn. 2.5-inç cephesinde güçlü bir yer edinmesi beklenen yeni sürücülerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.