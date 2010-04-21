Toshiba TransMemory 4GB inceleme

Gelişen teknolojiyle birlikte boyutları küçülen ve kapasiteleri artan USB bellekler, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiler. Kimilerimizin ders notlarını, kimilerimizin iş dökümanlarını ve bazılarımızın da kişisel arşivlerini taşıdığı USB bellekler, bugün yüzlerce farklı üretici ve binlerce farklı modelin bulunduğu dev bir pazarı oluşturmakta. Tabii bu büyüklükte bir pazar söz konusu olduğunda, bazı üreticileri ayrı bir parantez içerisinde değerlendirmek gerekiyor. İşte o üreticilerden biri de Japonya merkezli dünya elektronik devlerinden Toshiba. Söz konusu USB bellekler olduğunda Toshiba ismi sektör için büyük önem arz ediyor. Firmanın ürünlerinde yer alan "Inventor of Flash Memory; ibaresinden de anlaşılabileceği üzere flash belleklerin mucidi olan Toshiba için bu teknolojinin başlangıcı bundan 30 yıl öncesine kadar uzanmakta.

Dönemin Toshiba mühendislerinden Dr. Fujio Masuoka tarafından 1980 yılında keşfedilen NAND bellekler için "flash" adını tavsiye eden isim Masuoka'nın çalışma arkadaşlarından Shoji Ariizumi'ydi. Belleklerdeki data silme işlemi, kamera flash'larını hatırlattığı için bu ismi öneren Ariizumi'nin tavsiyesinden kısa bir süre sonra flash bellek teknolojisi, Dr. Masuoka tarafından 1984 yılındaki IEEE Uluslararası Electron Cihazları Toplantısı'nda tanıtılmış ve yarıiletken dünyasının gidişatına yön verecek yeni bir dönemin kapısı aralanmıştı. 1988 yılına gelindiğinde teknolojideki potansiyelin farkına varan Intel, dünyada ilk defa NOR tipi flash yongalarını lanse ederek pazardaki ilklerden biri olmayı amaçlamış ancak daha öncesinde Toshiba, NAND flash bellek yongalarını duyurarak NOR tipi flash bellek yongalarına göre daha hızlı okuma ve yazma değerleri ile daha yüksek veri yoğunluğu, 10 kata kadar daha dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım süresü sunduğunu açıklamıştı.

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Dr. Fujio Masuoka; Flash bellek teknolojisinin mucidi.

Geçmişi hakkında kısaca bilgi verdiğimiz flash bellek teknolojisi, bugün başlı başına bir pazar oluşturmuş durumda. Birkaç sene öncesinin sabit diskleriyle aynı depolama kapasitesini sunabilen parmak büyüklüğündeki USB bellekler pazarda ve daha gelişmiş modeller de firmaların ar-ge ofisleriyle, fabrikaların üretim bantları arasında mekik dokuyorlar. Yüksek kapasiteli modeller olsa bile bugün pek çoğumuz için birkaç gigabyte depolama alanı sunan USB bellekler yeterli geliyor. Satın alma maliyetlerinden ötürü düşük kapasiteli USB bellekler ön plana çıkarken, 4GB kapasiteli modellerin standartlaşmaya başladığını görüyoruz. Benzer tasarıma sahip çok sayıda modelin olduğu pazarda, kullanıcıların seçim kritlerleri arasında ürünlerin okuma/yazma performansları, kalite ve varsa ekstra özellikerin belirleyici faktör olduğunu görüyoruz. Biz bu incelememizde Toshiba'nın TransMemory serisi 4GB kapasiteli USB belleğini masaya yatırıyor ve yakından bakıyoruz.

Toshiba TransMemory 4GB

Kutu içeriği ve Tasarım

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Yüksek performans sınıfında yer alan bazı bellekler, özel kutu tasarımlarına sahip olsa da genel kullanıma yönelik pek çok model, maliyetlerin yükselmemesine adına özel bir kutu tasarımına veya içeriğine sahip değil. USB bellekler için görmeye alışık olduğumuz klasik bir tasarıma sahip olan kağıt paketin ön yüzünde, belleğin depolama kapasitesiyle birlikte okuma ve yazma hızlarına yer verildiğini görüyoruz. özellikle vurgulanan "Inventor of Flash Memory" ibaresi de dikkatimizden kaçmayan detaylar arasında yer alıyor. Paketin arka yüzünde ise Toshiba belleklerin Türkiye distrübötürü olan Multimedya'nın kullanım koşulları ve garanti şartlarına ilişkin açıklamalar içeren çıkartması yer alıyor. Paketin arka yüzündeki en dikkat çekici kısım ise hemen üst kısımda yer alan 5 yıllık garanti ibaresi oluyor. Kapasite ve tasarım açısından her geçen gün daha çok benzeşen USB bellekler için garanti süresi ayırt edici bir faktör olarak öne çıkarken, Toshiba'nın bu konuda iddialı olduğunu görüyoruz.

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Kutu içeriği, belleğin kendisi ve garanti belgesinden oluşan 4GB kapasiteli Toshiba TransMemory, şeffaf tasarımlı bir kapağa sahip. USB bağlantı noktasını korumak için içeri çekilebilir konnektör tasarımına ağırlık verilen modellerden farklı olarak Toshiba, şeffaf kapak kullanmayı tercih etmiş. Konnektörü gizlenebilir modellerden farklı olarak, Toshiba'nın bu modelinde kapağı özellikle muhafaza etmek gerekiyor zira kaybedilmesi durumunda, bilgisayarla bellek yongası arasında köprü işlevi gören konnektör açıkta kalacağı için zarar görme ihtimali doğabiliyor. Belleğin arka kısmında sahip olduğu standartlara ilişkin logolar ve "made in China" ibaresinin yer aldığını görüyoruz ki bu nokta özellikle önemli. Kimi kullanıcılar, üzerinde made in China yazan ürünleri çin malı olarak değerlendirerek kalitesiz olduğu sonucuna varıyor ancak unutulmamalıdır ki dünya devi pek çok firma üretim maliyetleri daha düşük olduğu için çin'i tercih ediyor.

Toshiba TransMemory 4GB

Teknik özellikler

TransMemory 4GB, USB 2.0 ara birimini destek sunuyor. USB 3.0 ve eSATA ise henüz pahalı teknolojiler.

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Toshiba'nın TransMemory 4GB modeli, USB 2.0 ara birimini destekliyor. Geriye doğru USB 1.1 desteği de sunan portatif depolama sürücüsü, yeni nesil USB 3.0 standardıyla ise uyumlu değil. Windows 2000 ve üzeri güncel tüm Windows işletim sistemleriyle çalışabilen USB bellek Mac OS10.0.2 ve üzeri Apple platformlarıyla da uyumlu. Toshiba'nın açıkladığı rakamlara göre 4GB kapasiteli TransMemory, 17MB/saniye okuma ve 3.9MB/saniye yazma hızlarını destekliyor. Performans değerlerini daha detaylı bir şekilde masaya yatıracağız ama öncesinde 4GB depolama kapasitesiyle neler yapılabileceğine göz atmakta fayda var. Toshiba'nın açıkladığı rakamlara göre incelememize konuk olan bellek, 128Kbps kalitesinde 1000 adet (70 saat) müzik dosyası depolayabiliyor. öte yandan aynı sürücü 10MP çözünürlüğünde yaklaşık1070 adet fotoğraf veya DVD kalitesinde 2 saat, Full HD kalitesinde ise 1 saat (7Mbps) ya da 30 dakika (19Mbps) video depolayabiliyor.

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4GB kapasiteli model, TransMemory serisinin tek üyesi değil.

Toshiba TransMemory 4GB

Performans

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TransMemory 4GB, Toshiba'nın iddiasına göre 17MB/saniye hızında okuma performansı sunuyor. Peki test programları Toshiba'yı haklı çıkarıyor mu ? Depolama sürücüleri söz konusu olduğunda yaygın olarak kullanılan performans ölçüm yazılımlarından HD Tach, ilk durağımız oluyor. Elde ettiğimiz test sonuçlarına göre Toshiba'nın 4GB kapasiteli TransMemory modeli 20.2MB/saniyelik tepe okuma hızına ulaşabiliyor. Ancak bu hız sürekliliği olmayan, anlık olarak ulaşılan bir değer. Bu noktada ortalama okuma hızı bizim için asıl belirleyici faktör olacak ki HD Tach'da elde ettiğimiz sonuçlara göre bellek, 17.1 MB/saniyelik ortalama okuma hızı sunuyor ki bu değer Toshiba'nın belirttiği okuma hızını doğruluyor. 0.7ms'lik erişim süresine sahip olan TransMemory 4GB, ATTO disk testinde ise 19MBps seviyesinde okuma hızına ulaştı.



Toshiba TransMemory 4GB

Sonuç

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Günlük ihtiyaçlar için düşük maliyetli yeni bir USB bellek almak isteyenler için Toshiba'nın 4GB kapasiteli TransMemory modeline hızlı bir şekilde göz attık. 4GB depolama kapasitesiyle özellikle müzik ve resim dosyalarının taşınmasında pek çok kullanıcı için tatminkar bir alan sunan USB bellek, performans değerleriyle en hızlı USB bellek olmasa da kendi sınıfı için tatminkar sonuçlar imza atıyor diyebiliriz. Toshiba'nın 4GB kapasiteli TransMemory USB belleğini farklı satış kanallarında 20-25 Lira civarında bir fiyatlandırma ile satın alabilmek mümkün.