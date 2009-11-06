Toshiba'dan 1.8"'lik yeni sabit diskler

Japonya'nın köklü elektronik firmalarından Toshiba, küçük yapılarıyla özellikle ultra-ince taşınabilir bilgisayarlarda kullanılabilecek 1.8 inçlik Serial ATA sabit disklerini duyurdu.
160-250 ve 320GB olmak üzere 3 farklı kapasiteyle Aralık ayında satışa sunulacak olan MKxx33GSG serisi sabit diskler düşük güç tüketimiyle dikkat çekiyorlar. 2.5” 5400 devir/s'lik sabit disklere göre %42 daha az enerji harcayan çift plakalı 1.8” lik sabit diskler, 16MB ön belleğe, saniyede 5400 devir hızına ve 830Mb/s veri transfer hızına sahipler. 8mm kalınlığındaki diskler ayrıca, çalışır halde 500G'lik, çalışmaz durumdayken 1500G'lik darbe değerleri sayesinde birçok 2.5”'lik sabit diskten daha sağlam bir yapıya sahip olduğunu kanıtlıyor.
Tek plakayla birlikte 120GB'lık kapasiteye sahip olan MK1235GSL ise saniyede 4200 devir yapabiliyor. 5mm kalınlığında disk özellikle ultra portatif bilgisayar üreten bilgisayar firmalarına oldukça yardımcı olacağa benziyor. Toshiba'nın benzer özelliklerdeki MK1214GAH sabit diski ise 8mm kalınlığındaydı.
http://sdd.toshiba.com/techdocs/MKxx33GSG_MK1235GSL_r1.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ufak ve aşırı ince yüksek hız ve sağlam cihaz daha ne olsun.
320GB=298GB DERLER DOĞRUDUR"
Bu olay; Üreticilerin 1Mbyte'ı 1.000.000 şeklinde almalırıdır. Windows ise 1.024.000 şeklinde alıyor. Yani üreticiler kendilerine yontuyorlar, evet.
320GB=298GB DERLER DOĞRUDUR
FAKAT
REM İÇİN;
4096MB=4GB DERLER
HARDDSİKTE EKSİK REMDE FAZLA. BİRDE EĞER GB DEĞERİ RAHATSIZ EDİYORSA BYTE OLARAK BAKARSANIZ ZATEN 320.XXXXXXXXXXX BYTE YAZAR KAPASİTENİZİ BYTE ÜZERİNDEN HESAPLARSANIZ...
AYRICA 5400 OLSUN 4200 OLSUN 7200 OLSUN, ÖNBELLEĞİE VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİNE GÖRE MB/S HIZI DEĞİŞEBİLİR, 5400OLUP 25MB/S OLAN VARKEN 105MB/S OLANIDA OLMASI NORMALDİR.
ONLAR ÜRETİR BİZDE BÖYLE BAKARIZ..
Orijinalden alıntı: musandia
megabit le megabayt ın arasında ne kadar fark var
1Mbps/8bit=1Mbps:125KB
1024KB-125KB=899 KB
???