Toshiba'dan 1.8"'lik yeni sabit diskler

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Japonya'nın köklü elektronik firmalarından Toshiba, küçük yapılarıyla özellikle ultra-ince taşınabilir bilgisayarlarda kullanılabilecek 1.8 inçlik Serial ATA sabit disklerini duyurdu.

160-250 ve 320GB olmak üzere 3 farklı kapasiteyle Aralık ayında satışa sunulacak olan MKxx33GSG serisi sabit diskler düşük güç tüketimiyle dikkat çekiyorlar. 2.5” 5400 devir/s'lik sabit disklere göre %42 daha az enerji harcayan çift plakalı 1.8” lik sabit diskler, 16MB ön belleğe, saniyede 5400 devir hızına ve 830Mb/s veri transfer hızına sahipler. 8mm kalınlığındaki diskler ayrıca, çalışır halde 500G'lik, çalışmaz durumdayken 1500G'lik darbe değerleri sayesinde birçok 2.5”'lik sabit diskten daha sağlam bir yapıya sahip olduğunu kanıtlıyor.

Tek plakayla birlikte 120GB'lık kapasiteye sahip olan MK1235GSL ise saniyede 4200 devir yapabiliyor. 5mm kalınlığında disk özellikle ultra portatif bilgisayar üreten bilgisayar firmalarına oldukça yardımcı olacağa benziyor. Toshiba'nın benzer özelliklerdeki MK1214GAH sabit diski ise 8mm kalınlığındaydı.

http://sdd.toshiba.com/techdocs/MKxx33GSG_MK1235GSL_r1.pdf