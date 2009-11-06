Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'dan 1.8"'lik yeni sabit diskler

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,9b
1
21
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Toshiba'dan 1.8
Tam Boyutta Gör

Japonya'nın köklü elektronik firmalarından Toshiba, küçük yapılarıyla özellikle ultra-ince taşınabilir bilgisayarlarda kullanılabilecek 1.8 inçlik Serial ATA sabit disklerini duyurdu.

160-250 ve 320GB olmak üzere 3 farklı kapasiteyle Aralık ayında satışa sunulacak olan MKxx33GSG serisi sabit diskler düşük güç tüketimiyle dikkat çekiyorlar. 2.5” 5400 devir/s'lik sabit disklere göre %42 daha az enerji harcayan çift plakalı 1.8” lik sabit diskler, 16MB ön belleğe, saniyede 5400 devir hızına ve 830Mb/s veri transfer hızına sahipler. 8mm kalınlığındaki diskler ayrıca, çalışır halde 500G'lik, çalışmaz durumdayken 1500G'lik darbe değerleri sayesinde birçok 2.5”'lik sabit diskten daha sağlam bir yapıya sahip olduğunu kanıtlıyor.

Tek plakayla birlikte 120GB'lık kapasiteye sahip olan MK1235GSL ise saniyede 4200 devir yapabiliyor. 5mm kalınlığında disk özellikle ultra portatif bilgisayar üreten bilgisayar firmalarına oldukça yardımcı olacağa benziyor. Toshiba'nın benzer özelliklerdeki MK1214GAH sabit diski ise 8mm kalınlığındaydı.


http://sdd.toshiba.com/techdocs/MKxx33GSG_MK1235GSL_r1.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
greenk 10 yıl
Çok iyi alet. Fiyat nolur bilinmez.
Ufak ve aşırı ince yüksek hız ve sağlam cihaz daha ne olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wale06 10 yıl
Fiyatlarını araştırdım şimdilik pahalılar umarım 6-7 ay gibi kısa bir sürede alınabilecekrakamlara inerler... alıp deneme kulanma sansımız olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
"HDD İÇİN;
320GB=298GB DERLER DOĞRUDUR"
Bu olay; Üreticilerin 1Mbyte'ı 1.000.000 şeklinde almalırıdır. Windows ise 1.024.000 şeklinde alıyor. Yani üreticiler kendilerine yontuyorlar, evet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gerbay 10 yıl
hocam "harddiskte eksik ram da fazla" değil.. harddisk te eksik, ram de "DOĞRU".. adam şu kadar GB diyorsa o kadar GB olsun.. hesap yaparken kendilerine yontuyorlar. 10^3 (10 üzeri 3), 10^6, 10^9 şeklinde gitmiyor ki kilobyte, megabyte, gigabyte olayı. 2^10, 2^20, 2^30 şeklinde gidiyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tulgacan 10 yıl
HDD İÇİN;
320GB=298GB DERLER DOĞRUDUR
FAKAT
REM İÇİN;
4096MB=4GB DERLER
HARDDSİKTE EKSİK REMDE FAZLA. BİRDE EĞER GB DEĞERİ RAHATSIZ EDİYORSA BYTE OLARAK BAKARSANIZ ZATEN 320.XXXXXXXXXXX BYTE YAZAR KAPASİTENİZİ BYTE ÜZERİNDEN HESAPLARSANIZ...
AYRICA 5400 OLSUN 4200 OLSUN 7200 OLSUN, ÖNBELLEĞİE VE ÜRETİM TEKNOLOJİSİNE GÖRE MB/S HIZI DEĞİŞEBİLİR, 5400OLUP 25MB/S OLAN VARKEN 105MB/S OLANIDA OLMASI NORMALDİR.
ONLAR ÜRETİR BİZDE BÖYLE BAKARIZ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
4L1 10 yıl
Samsung s1 mini disklerin darbe değerleri daha yüksek galiba external diskim 250 gb samsung s1 mini ve çalışırken bile acayip darbelere maruz kaldı bozulmadı araştırdım ve darbelere karşı dayanıklı olduklarını gördüm toshiba da samsung ile birlikte çalışan firmalardan biri sadece şuan Dünyada 2 marka var galiba 1.8" üreten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Bu da demektir ki, iPod Classic'in 320'lik sürümü çıkabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gerbay 10 yıl
arkadaşlar, o devir de o kadar veri transfer edemez falan gibi yorumlar yapıyorsunuz ama 2 dk zaman ayırıp linki de verildiği halde aletin datasheet ine bakmıyorsunuz. aletin datasheetinde diyor ki, 5400 RPM devir sayısına sahip olan 16 MB (megabyte) önbellekli model 830 Mb/second (megabit/saniye) = 103.75 MB/s (megabyte/saniye) ye kadar veri transferi yapabiliyormuş.. 4200 RPM devir sayısına sahip olan da en fazla 533 Mb/s (66.625 MB/s)veri transfer hızına sahipmiş. Yani yanlış yazma falan yok. Erişim süresi de 15 ms (milisaniye) imiş (average seek time). 15 milisaniye aslında biraz çok ama böyle bir disk için kabul edilebilir. zaten 2.5" disklerden çok daha dayanıklıymış.. benim harddisk firmalarından (ve benzerlerinden) en çok nefret ettiğim konu kapasite konusu. Adamların 320 GB dedikleri disk aslında 298 GB kapasiteye sahip.. hesapalamaları kendilerine yontuyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yazılımcı Online 10 yıl
toshibanın 2,5, 7200rpm diskleri var mı acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oricin 10 yıl
İlahi yekoo... soruya türkçe karşılığında tam olarak cevabını vermişsin ya bravo!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 10 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: musandia
megabit le megabayt ın arasında ne kadar fark var
1Mbps/8bit=1Mbps:125KB
1024KB-125KB=899 KB
???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8924 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hdd, toshiba ve depolama
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Compro U890F USB TV Kartı video inceleme 10 yıl AMD Phenom II X4 965 Black Edition C3 revizyon ile dünya rekorunu kırdık 10 yıl Uncharted 2 : Among Thieves İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim