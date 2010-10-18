Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'nın Android işletim sistemli tableti Folio 100, Fransa'da ön sipariş listesine girdi

Toshiba'nın Android işletim sistemli tableti Folio 100, Fransa'da ön sipariş listesine girdi.
8 yıl
9,9b
1
5
Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Toshiba'nın Android işletim sistemli olarak hazırladığı tableti Folio 100, Fransa'da ön siparişli satış listesine girdi. Fnac adlı alışveriş sitesinde ön sipariş listesine giren Toshiba Folio 100'ün, 29 Ekim 2010 tarihinde dağıtımına başlanacağı ve fiyatının 555$ olduğu belirtildi.

Toshiba Folio 100'ün sahip olduğu özellikleri şu şekilde listeyebiliriz;

NVIDIA Tegra 250 işlemci

10.1 inç boyutunda 1024x600 çözünürlük kapasitif ekran

16 GB SSD

SDHC kart girişi

Android 2.2 (Froyo) işletim sistemi

1.3 mp kamera, WiFi, Bluetooth

1x USB 2.0 1x HDMI

1020mAh batarya


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 8 yıl
Toshiba ise hayır gelmez mi?? siz hangi gezegenden geldiniz acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnemyTerritory 8 yıl
Bataryası ne olursa olsun çok düşük.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZZ RAT 8 yıl
Toshiba gayet güzel cihazlar çıkarır,
1020 mah batarya sanırım yanlış yazılmış...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ozn.Onl 8 yıl
bataryası düşük geldi bana :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 8 yıl
Toshiba ise hayır gelmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl 1e1: 20 Dolara oyun seti! Havit ürünleri 1e1 masasında 8 yıl Toshiba'nın yeni ürün ve teknolojilerini Aytaç Biter'den dinliyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim