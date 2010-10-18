Toshiba'nın Android işletim sistemli tableti Folio 100, Fransa'da ön sipariş listesine girdi.

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Toshiba'nın Android işletim sistemli olarak hazırladığı tableti Folio 100, Fransa'da ön siparişli satış listesine girdi. Fnac adlı alışveriş sitesinde ön sipariş listesine giren Toshiba Folio 100'ün, 29 Ekim 2010 tarihinde dağıtımına başlanacağı ve fiyatının 555$ olduğu belirtildi.
Toshiba Folio 100'ün sahip olduğu özellikleri şu şekilde listeyebiliriz;
NVIDIA Tegra 250 işlemci
10.1 inç boyutunda 1024x600 çözünürlük kapasitif ekran
16 GB SSD
SDHC kart girişi
Android 2.2 (Froyo) işletim sistemi
1.3 mp kamera, WiFi, Bluetooth
1x USB 2.0 1x HDMI
1020mAh batarya
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1020 mah batarya sanırım yanlış yazılmış...