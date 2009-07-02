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Toshiba,TG01'i Avrupa'da piyasaya sürüyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Toshiba,TG01'i Avrupa'da piyasaya sürüyor
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Toshiba bir süredir beklenen yeni akıllı telefonu TG01 için özel bir tanıtım yapacağını açıkladı.Şu anda Japonya'da NTT DoCoMo tarafından Pro T-01A adıyla piyasada olan TG01, 9 Temmuzda Londra'da yapılacak olan tanıtımdan sonra Avrupa pazarında piyasaya sürelmesi bekleniyor.

4.1 inç boyutunda ve 800*480 çözünürlüğe sahip devasa bir ekranı bulunan TG01'in en dikkat çeken özelliği ise ilk defa kullanılan 1GHz'lik Qualcomm işlemcisi.3G,GPS ve Wi-Fi gibi standarlaşan özelliklerin yanında ivmeölçere göre hareketlere daha hassas G-Sensor'e de sahip TG01 9.9mm'lik kalınlığı ile rakibi olarak gösterilen iPhone'a göre daha ince bir kasaya sahip. MicroSD girişi sayesinde sahip olduğu 512Mb'lık depolama alanının artmasına izin veren Toshiba'nın yeni akıllı telefonunun satış fiyatının ne olacağı ise şu anda belli değil.


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DH Misafiri 9 yıl
elimde su an bir tane var ama ne kadar fiyata alayım bilmiyorum çocukta fiyatı bilmediği için nasıl yapacam
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DH Misafiri 9 yıl
bence tasarımı da özellikleride süper tek eksiği fm radyosu ve fm transmitter özelliğinin olmasyışı
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OverClocK1ng 10 yıl
Bana göre tasarımı kötü değil, normal ama işletim sistemini beğenmedim. Ne biçim simgeler onlar öyle.
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JoeyBane 10 yıl
özellikleri güzelmiş.tasarımı daha güzel olabilirdi.üst ve alt kısım kötü duruyor.özellikle üst kısım..9,9mm kalınlık gayet iyi
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husNUKE 10 yıl
özellikleri çok iyi ama tasarımı iphone göre çok kotu. Bu kadar özellikli telefonu üretiyorlar neden tasarıma önem vermiyorlar anlayamıyorum. Birçok kişiye göre tasarım, özellikleri kadar önemli
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