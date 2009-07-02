Toshiba,TG01'i Avrupa'da piyasaya sürüyor

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Toshiba bir süredir beklenen yeni akıllı telefonu TG01 için özel bir tanıtım yapacağını açıkladı.Şu anda Japonya'da NTT DoCoMo tarafından Pro T-01A adıyla piyasada olan TG01, 9 Temmuzda Londra'da yapılacak olan tanıtımdan sonra Avrupa pazarında piyasaya sürelmesi bekleniyor.

4.1 inç boyutunda ve 800*480 çözünürlüğe sahip devasa bir ekranı bulunan TG01'in en dikkat çeken özelliği ise ilk defa kullanılan 1GHz'lik Qualcomm işlemcisi.3G,GPS ve Wi-Fi gibi standarlaşan özelliklerin yanında ivmeölçere göre hareketlere daha hassas G-Sensor'e de sahip TG01 9.9mm'lik kalınlığı ile rakibi olarak gösterilen iPhone'a göre daha ince bir kasaya sahip. MicroSD girişi sayesinde sahip olduğu 512Mb'lık depolama alanının artmasına izin veren Toshiba'nın yeni akıllı telefonunun satış fiyatının ne olacağı ise şu anda belli değil.