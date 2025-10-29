Toyota, dünyanın en çok satan arabasını elektrikli hale getiriyor: İşte yeni Corolla

Toyota’nın yaklaşımı, otomotiv dünyasında uzun süredir merak konusu olan elektrikli araç stratejisini değiştirebileceğinin sinyallerini veriyor. Şirket, bu yıl güncellenmiş bZ serisi, bZ Woodland, yeni C-HR kompakt crossover ve üzerinde çalışılan elektrikli Land Cruiser ile portföyünü genişletmişti. Ancak uygun fiyatlı bir elektrikli Corolla, küresel çapta etkileyici bir dönüşüm sağlayabilir.
Corolla Concept’in detayları
Güç aktarma sistemleriyle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı ancak aracın hem benzinli hem de hibrit versiyonlarının Toyota’nın yeni, ultra verimli motorlarıyla desteklenmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Toyota, 1,5 ve 2,0 litrelik yeni nesil motor ailesi üzerinde çalışıyor. Elektrikli versiyon ise özellikle dünya çapında uygun fiyatlı ve kaliteli EV ihtiyacını karşılaması açısından önem taşıyor.3
Şu an sadece bir konsept olsa da sedan, 21 inç Y-kollu jantlar ve keskin hatlı, modern gövdesiyle yeni Corolla’nın nasıl olacağına doğrudan bir bakış sunuluyor. Konsept araçlarda cesur dokunuşların olmasına alışık olsak da bir üretim modeli adıyla sunulması, Toyota’nın gelecek Corolla’da tasarım dilini ciddi şekilde ilerletmeyi planladığını gösteriyor.
Mevcut nesil 2018’de piyasaya sürüldü ve artık yedi yaşında. Bu nedenle Toyota, global satış rekorları kıran modelini uzun süre eski tasarımıyla tutmak istemeyecektir. Yeni nesil Corolla’nın 2026 sonu veya 2027’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.
