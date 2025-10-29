Giriş
    Toyota, dünyanın en çok satan arabasını elektrikli hale getiriyor: İşte yeni Corolla

    Toyota, Corolla konseptiyle en çok satan sedanını baştan yaratıyor. Yeni Corolla, elektrikli, hibrit ve benzinli seçenekleriyle modern tasarımı ve yenilikçi iç mekanıyla dikkat çekiyor.

    Toyota, dünyanın en çok satan arabasını elektrikli hale getiriyor Tam Boyutta Gör
    Toyota, dünyanın en çok satan otomobili Corolla için tarihi bir adım atıyor. Japonya’da düzenlenen Japan Mobility Show’da tanıtılan üretim modeline yakın Corolla Concept, plug-in hibrit, elektrikli ve benzinli seçeneklerin yanı sıra alternatif yakıtlarla da çalışabilecek esnek bir altyapıya sahip olacak. 1966’dan bu yana hatchback, sedan, wagon ve coupe gibi pek çok gövde tipiyle karşımıza çıkan Corolla, 55 milyondan fazla satışla tarihin en çok satan otomobili olmayı başarmıştı.

    Toyota’nın yaklaşımı, otomotiv dünyasında uzun süredir merak konusu olan elektrikli araç stratejisini değiştirebileceğinin sinyallerini veriyor. Şirket, bu yıl güncellenmiş bZ serisi, bZ Woodland, yeni C-HR kompakt crossover ve üzerinde çalışılan elektrikli Land Cruiser ile portföyünü genişletmişti. Ancak uygun fiyatlı bir elektrikli Corolla, küresel çapta etkileyici bir dönüşüm sağlayabilir.

    Corolla Concept’in detayları

    Toyota, dünyanın en çok satan arabasını elektrikli hale getiriyor Tam Boyutta Gör
    Corolla Concept, tasarım açısından önceki modellere kıyasla oldukça cesur bir çizgiye sahip. İki tonlu siyah ve gümüş renkli gövdesi, ince LED farlar ve ızgara boyunca uzanan yatay bar ile dikkat çekiyor. Aracın ön sol tekerleğinin arkasında şarj portu bulunuyor ve Toyota’nın görsellerinde batarya şarj durumu göstergesi de yer alıyor. İç tasarımda ise üç kollu direksiyon simidi, geniş ekran paneli ve sürücü ile yolcu arasında konumlandırılmış dokunmatik kumanda alanı öne çıkıyor. Yolcu koltuğu önünde ayrı bir ekran yer alması, özellikle Çin pazarı için tasarlanmış bir özellik olarak yorumlanıyor.

    Güç aktarma sistemleriyle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı ancak aracın hem benzinli hem de hibrit versiyonlarının Toyota’nın yeni, ultra verimli motorlarıyla desteklenmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Toyota, 1,5 ve 2,0 litrelik yeni nesil motor ailesi üzerinde çalışıyor. Elektrikli versiyon ise özellikle dünya çapında uygun fiyatlı ve kaliteli EV ihtiyacını karşılaması açısından önem taşıyor.3

    Şu an sadece bir konsept olsa da sedan, 21 inç Y-kollu jantlar ve keskin hatlı, modern gövdesiyle yeni Corolla’nın nasıl olacağına doğrudan bir bakış sunuluyor. Konsept araçlarda cesur dokunuşların olmasına alışık olsak da bir üretim modeli adıyla sunulması, Toyota’nın gelecek Corolla’da tasarım dilini ciddi şekilde ilerletmeyi planladığını gösteriyor.

    Mevcut nesil 2018’de piyasaya sürüldü ve artık yedi yaşında. Bu nedenle Toyota, global satış rekorları kıran modelini uzun süre eski tasarımıyla tutmak istemeyecektir. Yeni nesil Corolla’nın 2026 sonu veya 2027’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

