Elektrikli Toyota Corolla konsepti ortaya çıktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Toyota, bu yıl düzenlenecek Japan Mobility Show’da geleceğin otomobil anlayışını yansıtan, büyük olasılıkla tamamen elektrikli Corolla sedan konseptini tanıtmaya hazırlanıyor.

Çok daha keskin ve agresif hatlara sahip

Yeni konsept, markanın mevcut modellerinde gördüğümüz tasarım dilini bir adım öteye taşıyor. Daha keskin hatlara, daha agresif bir duruşa sahip olan araç, klasik Corolla'dan tamamen farklı bir tasarıma sahip.

Tam Boyutta Gör Ön bölümde LED şeritler ve tamamen kapalı bir ızgara tasarımı dikkat çekiyor. Bu yapı, aerodinamik verimliliğe önem verildiğini gösteriyor. Izgaranın alt kısmında yer alan ince hava girişi ve ön camın altındaki ekstra hava kanalı, havayı gövde üzerinden yönlendirerek daha düşük sürtünme katsayısı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Aracın genel oranları da oldukça dikkat çekici. Kısa bir ön kaput, ileri konumlandırılmış kabin ve uzun aks mesafesi, konseptin içten yanmalı bir araç değil, tamamen elektrikli bir platform üzerine kurulduğunu hissettiriyor.

Üstelik detaylar, aracın sadece bir vitrin konsepti olmadığını gösteriyor. Normal yan aynalar, klasik kapı kolları ve sol çamurluktaki şarj girişi, üretime yakın bir tasarıma işaret ediyor. Far ve stop grupları da abartıdan uzak, seri üretime kolayca adapte edilebilecek nitelikte.

Volkswagen destekli Gotion, katı hal batarya üretimine başladı 6 sa. önce eklendi

Toyota halihazırda Çin pazarında bZ3 isimli elektrikli sedan modelini satıyor, ancak bu model sadece ülkeye özgü olarak sunuluyor. Dolayısıyla bu yeni elektrikli Corolla, markanın dünya geneline hitap eden ilk kompakt elektrikli sedanı olabilir.

Toyota’nın yeni elektrikli Corolla’sı hakkında daha fazla bilgi, 29 Ekim’de kapılarını açacak Japonya Mobilite Fuarı'nda ortaya çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli Toyota Corolla konsepti ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: