Elektrikli Toyota Corolla konsepti ortaya çıktı

Çok daha keskin ve agresif hatlara sahip
Yeni konsept, markanın mevcut modellerinde gördüğümüz tasarım dilini bir adım öteye taşıyor. Daha keskin hatlara, daha agresif bir duruşa sahip olan araç, klasik Corolla'dan tamamen farklı bir tasarıma sahip.
Üstelik detaylar, aracın sadece bir vitrin konsepti olmadığını gösteriyor. Normal yan aynalar, klasik kapı kolları ve sol çamurluktaki şarj girişi, üretime yakın bir tasarıma işaret ediyor. Far ve stop grupları da abartıdan uzak, seri üretime kolayca adapte edilebilecek nitelikte.
Toyota halihazırda Çin pazarında bZ3 isimli elektrikli sedan modelini satıyor, ancak bu model sadece ülkeye özgü olarak sunuluyor. Dolayısıyla bu yeni elektrikli Corolla, markanın dünya geneline hitap eden ilk kompakt elektrikli sedanı olabilir.
Toyota'nın yeni elektrikli Corolla'sı hakkında daha fazla bilgi, 29 Ekim'de kapılarını açacak Japonya Mobilite Fuarı'nda ortaya çıkacak.