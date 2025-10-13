Giriş
    Elektrikli Toyota Corolla konsepti ortaya çıktı

    Toyota, bu yıl düzenlenecek Japan Mobility Show’da elektrikli Corolla modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımdan önce otomobilin tasarımını gösteren görseller ortaya çıktı.

    Elektrikli Toyota Corolla konsepti ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Toyota, bu yıl düzenlenecek Japan Mobility Show’da geleceğin otomobil anlayışını yansıtan, büyük olasılıkla tamamen elektrikli Corolla sedan konseptini tanıtmaya hazırlanıyor.

    Çok daha keskin ve agresif hatlara sahip

    Yeni konsept, markanın mevcut modellerinde gördüğümüz tasarım dilini bir adım öteye taşıyor. Daha keskin hatlara, daha agresif bir duruşa sahip olan araç, klasik Corolla'dan tamamen farklı bir tasarıma sahip.

    Elektrikli Toyota Corolla konsepti ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ön bölümde LED şeritler ve tamamen kapalı bir ızgara tasarımı dikkat çekiyor. Bu yapı, aerodinamik verimliliğe önem verildiğini gösteriyor. Izgaranın alt kısmında yer alan ince hava girişi ve ön camın altındaki ekstra hava kanalı, havayı gövde üzerinden yönlendirerek daha düşük sürtünme katsayısı hedefliyor. 
    Elektrikli Toyota Corolla konsepti ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Aracın genel oranları da oldukça dikkat çekici. Kısa bir ön kaput, ileri konumlandırılmış kabin ve uzun aks mesafesi, konseptin içten yanmalı bir araç değil, tamamen elektrikli bir platform üzerine kurulduğunu hissettiriyor.

    Üstelik detaylar, aracın sadece bir vitrin konsepti olmadığını gösteriyor. Normal yan aynalar, klasik kapı kolları ve sol çamurluktaki şarj girişi, üretime yakın bir tasarıma işaret ediyor. Far ve stop grupları da abartıdan uzak, seri üretime kolayca adapte edilebilecek nitelikte.

    Toyota halihazırda Çin pazarında bZ3 isimli elektrikli sedan modelini satıyor, ancak bu model sadece ülkeye özgü olarak sunuluyor. Dolayısıyla bu yeni elektrikli Corolla, markanın dünya geneline hitap eden ilk kompakt elektrikli sedanı olabilir. 

    Toyota’nın yeni elektrikli Corolla’sı hakkında daha fazla bilgi, 29 Ekim’de kapılarını açacak Japonya Mobilite Fuarı'nda ortaya çıkacak.

