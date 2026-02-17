Giriş
    Yeni nesil Toyota Yaris, Corolla gibi "çoklu enerji" stratejisiyle gelecek

    Toyota, en geç 2028’de tanıtılması beklenen yeni Yaris’te elektrikli, hibrit ve benzinli motorları aynı platformda sunacak. Yaris, daha keskin tasarım ve gelişmiş teknolojilerle gelecek.

    Toyota, B segment modeli Yaris’in tamamen yeni nesli üzerinde çalışıyor. 2027 sonu veya 2028’de tanıtılması beklenen yeni Yaris; markanın yeni nesil Toyota Corolla ile başlatacağı “çoklu enerji” stratejisini küçük sınıfa taşıyacak.

    Elektrikli, hibrit ve benzinli seçenekler bir arada

    Yeni Toyota Yaris, Corolla gibi 'çoklu enerji' formülüyle gelecek Tam Boyutta Gör
    Toyota Avrupa Strateji ve Pazarlama Başkan Yardımcısı Andrea Carlucci, markanın küçük sınıfta güçlü bir konuma sahip olduğunu belirterek tamamen elektrikli Yaris’in geliştirilmekte olduğunu doğruladı. Ancak elektrikli versiyon, hibrit modelin yerini almayacak.

    Yeni Yaris’in temelinde, içten yanmalı motor, hibrit ve tamamen elektrikli sistemleri destekleyebilen esnek bir platform yer alacak. Tüm versiyonlar aynı tasarım, iç mekân teknolojileri ve marka kimliğini paylaşacak.

    Elektrikli versiyonun, rakipleriyle rekabet edebilmek için yaklaşık 400 kilometre menzil sunması hedefleniyor. Hibrit versiyonun ise mevcut modelin yüksek yakıt verimliliğini koruması veya daha da geliştirmesi hedefleniyor.

    Daha keskin tasarım, daha teknolojik iç mekân

    Yeni Toyota Yaris, Corolla gibi 'çoklu enerji' formülüyle gelecek Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Yaris’in tasarımında Toyota’nın yeni tasarım diline geçiş yapılacak. Daha keskin hatlar, ince teknoloji odaklı farlar ve modern ön tasarım dikkat çekecek. Kompakt boyutlar korunurken araç daha premium ve teknolojik bir görünüm sunacak.

    İç mekânda ise tamamen yenilenmiş dijital arayüzler, daha geniş cam yüzeyler, tablet ekranlar ve daha ferah bir kabin yapısı yer alacak. Ayrıca geliştirilmiş depolama çözümleri ve daha sade bir kokpit tasarımı sunulması planlanıyor.

    Çıkış tarihi

    Geleneksel model yenileme döngüsüne göre yeni nesil Yaris’in 2027’de tanıtılması bekleniyor. Ancak tamamen yeni platformun geliştirilmesi nedeniyle modelin 2028’e kadar ertelenmesi de ihtimaller arasında gösteriliyor.

