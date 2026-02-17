Yeni nesil Toyota Yaris, Corolla gibi "çoklu enerji" stratejisiyle gelecek

Toyota, B segment modeli Yaris’in tamamen yeni nesli üzerinde çalışıyor. 2027 sonu veya 2028’de tanıtılması beklenen yeni Yaris; markanın yeni nesil Toyota Corolla ile başlatacağı “çoklu enerji” stratejisini küçük sınıfa taşıyacak.
Elektrikli, hibrit ve benzinli seçenekler bir arada
Yeni Yaris’in temelinde, içten yanmalı motor, hibrit ve tamamen elektrikli sistemleri destekleyebilen esnek bir platform yer alacak. Tüm versiyonlar aynı tasarım, iç mekân teknolojileri ve marka kimliğini paylaşacak.
Elektrikli versiyonun, rakipleriyle rekabet edebilmek için yaklaşık 400 kilometre menzil sunması hedefleniyor. Hibrit versiyonun ise mevcut modelin yüksek yakıt verimliliğini koruması veya daha da geliştirmesi hedefleniyor.
Daha keskin tasarım, daha teknolojik iç mekân
İç mekânda ise tamamen yenilenmiş dijital arayüzler, daha geniş cam yüzeyler, tablet ekranlar ve daha ferah bir kabin yapısı yer alacak. Ayrıca geliştirilmiş depolama çözümleri ve daha sade bir kokpit tasarımı sunulması planlanıyor.
Çıkış tarihi
Çıkış tarihi

Geleneksel model yenileme döngüsüne göre yeni nesil Yaris'in 2027'de tanıtılması bekleniyor. Ancak tamamen yeni platformun geliştirilmesi nedeniyle modelin 2028'e kadar ertelenmesi de ihtimaller arasında gösteriliyor.