Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan için Togg'un limuzin versiyonu üretildi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altay tankı teslimat törenine Togg T10X'in limuzin versiyonu ile katıldı. Togg T10X'lin limuzin versiyonu 9 koltuklu tasarıma sahip.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan için Togg'un limuzin versiyonu üretildi Tam Boyutta Gör
    Yerli otomobil Togg T10X’in yeni versiyonu ilk kez görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altay tankı teslimat törenine Togg T10X’in limuzin versiyonu ile katıldı.

    Togg T10X’in limuzin versiyonu için seri üretim veya satış planlanmıyor. Bu versiyonun Bursa'daki Togg fabrikasındaki misafir turları için özel olarak tasarlandığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı aracın kaputunda Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan için Togg'un limuzin versiyonu üretildi
    Limuzin Togg T10X’te 9 adet koltuk bulunuyor. Beyaz renkli aracın aynalarında ve ön tamponunda turkuaz detaylara yer veriliyor. Araçta uzun uzun bir cam tavan bulunuyor. Tıpkı normal T10X’te olduğu gibi bu modelde de yüzde 100 elektrikli motor kullanılıyor.



    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    rakanishu +71 A.J. Pacino +58 Brother Tolga +55 atmaca57 +44 fricinsleepy +43 addidas_85 +43 Electronic2 +39 gnsnc +37 mert1907 +37 bshaar387 +35
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    12 Kişi Okuyor (2 Üye, 10 Misafir) 4 Masaüstü 8 Mobil
    Brky, tolgaaa33 okuyor
    T
    GENEL İSTATİSTİKLER
    6601 kez okundu.
    57 kişi, toplam 59 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yerli otomobil, TOGG ve
    5 etiket daha cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan togg t10x Teknoloji Haberleri Yaşam Galeri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,3b
    Instagram Sayfası50,2b
    YouTube Kanalı366b
    TikTok Sayfası3,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kısıtlanmış wifi ne demek muhtara gelen tebligat sorgulama fossil saat kaliteli mı s t dupont çakmak orjinali nasıl anlaşılır s24 fe alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG Galaxy M15
    SAMSUNG Galaxy M15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
    Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum