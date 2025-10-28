Cumhurbaşkanı Erdoğan için Togg'un limuzin versiyonu üretildi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Yerli otomobil Togg T10X’in yeni versiyonu ilk kez görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altay tankı teslimat törenine Togg T10X’in limuzin versiyonu ile katıldı.

Togg T10X’in limuzin versiyonu için seri üretim veya satış planlanmıyor. Bu versiyonun Bursa'daki Togg fabrikasındaki misafir turları için özel olarak tasarlandığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı aracın kaputunda Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor.

Limuzin Togg T10X’te 9 adet koltuk bulunuyor. Beyaz renkli aracın aynalarında ve ön tamponunda turkuaz detaylara yer veriliyor. Araçta uzun uzun bir cam tavan bulunuyor. Tıpkı normal T10X’te olduğu gibi bu modelde de yüzde 100 elektrikli motor kullanılıyor.





