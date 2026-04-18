Toyota Avrupa'da vites yükseltti: Elektrikli satışlarında sıçrama

Marka performansına bakıldığında Toyota, Ocak-Mart 2026 döneminde 297.581 adet satışla Avrupa’da en çok satan ikinci binek otomobil markası konumunu korudu. Toyota Yaris Cross, B-SUV segmentinde %19 pazar payıyla lider olurken, Toyota Yaris, Toyota Corolla, Toyota C-HR ve bZ4X ise markanın en çok tercih edilen modelleri arasında yer aldı.
Ticari araç tarafında Toyota Hilux modeli 11.615 adetle %7 büyüme kaydederken, Toyota Proace ailesi %9 artış gösterdi. Bu segmentteki elektrikli versiyonlara olan talep ise %47 yükseldi.
Premium marka Lexus cephesinde ise yılın ilk üç ayında 20.522 adet satış gerçekleştirildi. Marka özellikle Lexus RX modelinde %60’lık satış artışı yakaladı. Ayrıca kompakt SUV modeli Lexus LBX 6.215 adetlik satışla öne çıktı.
Tüm bu veriler, özellikle Avrupa'daki elektrifikasyon sürecinde rakiplerinin gerisinde kalmasıyla eleştirilen Toyota'nın bu konuda attığı adımların meyvesini toplamaya başladığını gösteriyor.