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    Toyota Yaris tabanlı yeni bir B-SUV geliyor

    Japon otomotiv devi Toyota, küçük hatchback modeli Yaris'in platformunu kullanan yeni bir B-SUV'un geleceğini onayladı. Söz konusu modelin 2020'nin ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota Yaris tabanlı yeni bir B-SUV geliyor
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    Japon üretici Toyota, yeni bir kompakt SUV modeli üzerinde çalıştığını doğruladı. Markanın Avrupa pazarındaki ürün gamına eklenecek model, dördüncü nesil Yaris ile aynı platformu kullanacak.

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    Söz konusu duyuruyu Amsterdam’daki bir etkinlikte yapan Toyota, küçük bir ipucu olması adına aracın yandan silüetini gösteren basit bir çizim de paylaştı. Paylaşılan bu görselden Yaris tabanlı kompakt SUV’un tasarımını hayal etmek çok da mümkün değil. Fakat tasarım olarak Yaris’e pek benzemeyeceğini az çok kestirebiliyoruz.

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    Zira Toyota Avrupa Başkan Yardımcısı Matthew Harrison’ın açıklamaları da bu yönde. Harrison, “Süspansiyonu yükseltilmiş ve plastik eklentilerle donatılmış bir Yaris’ten bahsetmiyoruz. Kompakt, dinamik ve kendi karakterini ortaya koyan yepyeni bir B-SUV geliyor.“ ifadelerinde bulundu. Aracın final tasarımını görmek için çok beklemeyeceğimizi de sözlerine ekledi.

    Toyota’nın yeni B-SUV modeli, şirketin yeni GA-B platformu üzerine inşa edilecek. Yani GA-C platformunu kullanan C-HR’dan biraz daha küçük olacak. Bir fikir oluşturması açısından C-HR’ın 2.640 mm aks mesafesine sahip olduğunu belirtelim. 2020’nin ikinci yarısında tanıtılması beklenen yeni modelle ilgili tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    https://newsroom.toyota.eu/toyota-announces-new-compact-suv-for-its-european-line-up/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    commandx 1 hf. en beğenilen
    Geçenlerde böyle fotolar paylaşıldı ama ne kadar gerçek bilmiyorum. Bence güzel duruyor.


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    Geçenlerde böyle fotolar paylaşıldı ama ne kadar gerçek bilmiyorum. Bence güzel duruyor. [resim]
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    DH Misafiri 6 gün
    Yaristen SUV yaratmak olur mu? Toyota Corolla HB'den SUV yarat o zaman daha mantıklı. Olmadı Raize üzerine yeni bir model geliştirdir onu çıkart ama Yaristen SUV yaratmak olmaz Toyota çok yanlış yapıyorsun
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    faniseyler 1 hf.
    Toyota Raize diye bir suv tanıtmışlardı bence yarisi suvu çevirmek yerine bu yeni araç üzerinden gidilse daha çok olurdu.
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    haberelectro 1 hf.
    suv markası geç bile geldi
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    bulentcandan 1 hf.
    CHR'a neden cam tavan seçeneği eklemediler anlamadım. En azından arkadaki o klostrofobik alan biraz olsun ferahlardı.



    Güvenlik nedeniyle olabilir diyeceğim ama Auris'te boydan boya cam tavan var.
    Yanıtla +3
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    commandx 1 hf. en beğenilen
    Geçenlerde böyle fotolar paylaşıldı ama ne kadar gerçek bilmiyorum. Bence güzel duruyor.


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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    BekirHan 1 hf. commandx
    Eğer yaris kafesini yükselerek direkt bir suv yapacaklar ise emin olun ch-r den çok daha rahat olur, keza yaris' in arka oturma alanı c-hr' nin o dar bölümünden çok daha iyi.
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    yimmasabi 1 hf.
    CH-R ın arka koltuğu bile darken, arkadaki alanlar 3 kişi için hapishane gibi bu nasıl olacak bilemiyorum. 2 koltuklu araba yapmanın da sektör bakımından pek mantığı yok.
    1 Yanıt Yanıtla
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    commandx 1 hf. yimmasabi
    C-hr'nin arka koltuğu dar falan değil. Camı küçük, karanlık o yüzden dar hissettiriyor. C-hr darsa c segment hb'lerin hepsinin içi dar.
    youtube.com/...


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    1901 kez okundu.
    6 yorum yazıldı.

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