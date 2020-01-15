Toyota Yaris tabanlı yeni bir B-SUV geliyor

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Japon üretici Toyota, yeni bir kompakt SUV modeli üzerinde çalıştığını doğruladı. Markanın Avrupa pazarındaki ürün gamına eklenecek model, dördüncü nesil Yaris ile aynı platformu kullanacak.

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Söz konusu duyuruyu Amsterdam’daki bir etkinlikte yapan Toyota, küçük bir ipucu olması adına aracın yandan silüetini gösteren basit bir çizim de paylaştı. Paylaşılan bu görselden Yaris tabanlı kompakt SUV’un tasarımını hayal etmek çok da mümkün değil. Fakat tasarım olarak Yaris’e pek benzemeyeceğini az çok kestirebiliyoruz.

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Zira Toyota Avrupa Başkan Yardımcısı Matthew Harrison’ın açıklamaları da bu yönde. Harrison, “Süspansiyonu yükseltilmiş ve plastik eklentilerle donatılmış bir Yaris’ten bahsetmiyoruz. Kompakt, dinamik ve kendi karakterini ortaya koyan yepyeni bir B-SUV geliyor.“ ifadelerinde bulundu. Aracın final tasarımını görmek için çok beklemeyeceğimizi de sözlerine ekledi.

Toyota’nın yeni B-SUV modeli, şirketin yeni GA-B platformu üzerine inşa edilecek. Yani GA-C platformunu kullanan C-HR’dan biraz daha küçük olacak. Bir fikir oluşturması açısından C-HR’ın 2.640 mm aks mesafesine sahip olduğunu belirtelim. 2020’nin ikinci yarısında tanıtılması beklenen yeni modelle ilgili tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://newsroom.toyota.eu/toyota-announces-new-compact-suv-for-its-european-line-up/

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