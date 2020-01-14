Volkswagen Arteon'un station wagon versiyonu karşınızda

Tam Boyutta Gör

Volkswagen Arteon’un station wagon versiyonu yıllardır konuşuluyor fakat resmi bir açıklama olmadığı için söylentiden öte geçemiyordu. Bir fabrikada gizlice çekildiği öne sürülen bu görseller söz konusu modelin gerçek olduğunu gösteriyor.

İlginizi Çekebilir

Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı

Arteon’un station wagon versiyonuna baktığımızda, coupe-sedan modeldeki şık detayların neredeyse hiç değiştirilmeden bu modele aktarıldığını görüyoruz. Station wagon gövde tipinin getirdiği uzun tavan ve yeni arka bölüm dışında, ön tamponun kenarındaki havalandırmalarda ufak bir değişime gidildiği söylenebilir. Gri tavan rayları ve eteklerdeki plastik eklentiler de aracın tasarım detayları arasında.

Tam Boyutta Gör

Volkswagen Arteon’un station wagon versiyonuyla ilgili yabancı basında çıkan haberler ikiye ayrılmış durumda. Alman basınındaki haberlerde, söz konusu sızıntı görsellerin Almanya’daki bir fabrikada gizlice çekilmiş olduğu öne sürülüyor. Çin medyası ise görüntülerin Changchun fabrikasında çekildiğini, station wagon’un Volkswagen ve Çin’deki yerel ortağı FAW tarafından geliştirildiğini iddia ediyor.

Ayrıca Bkz. "2020 Seat Leon'un yeni ipucu görseli paylaşıldı"

Eğer Çinlilerin iddiaları doğruysa, Volkswagen Arteon’un station wagon versiyonu sadece Çin’de satılmak üzere geliştiriliyor olabilir. Araçla ilgili tüm detayları öğrenmek için Volkswagen’in resmi açıklamasını beklememiz gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.