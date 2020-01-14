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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen Arteon'un station wagon versiyonu karşınızda

    Volkswagen Arteon'un shooting brake versiyonu sonunda kendini gösterdi. Yıllardır geleceği konuşulan modelin dış tasarımını gözler önüne seren görsellerin gizlice çekildiği söyleniyor.
    1 hf.
    9,5b
    1
    44
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen Arteon'un station wagon versiyonu karşınızda
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    Volkswagen Arteon’un station wagon versiyonu yıllardır konuşuluyor fakat resmi bir açıklama olmadığı için söylentiden öte geçemiyordu. Bir fabrikada gizlice çekildiği öne sürülen bu görseller söz konusu modelin gerçek olduğunu gösteriyor.

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    Arteon’un station wagon versiyonuna baktığımızda, coupe-sedan modeldeki şık detayların neredeyse hiç değiştirilmeden bu modele aktarıldığını görüyoruz. Station wagon gövde tipinin getirdiği uzun tavan ve yeni arka bölüm dışında, ön tamponun kenarındaki havalandırmalarda ufak bir değişime gidildiği söylenebilir. Gri tavan rayları ve eteklerdeki plastik eklentiler de aracın tasarım detayları arasında.

    Volkswagen Arteon'un station wagon versiyonu karşınızda
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    Volkswagen Arteon’un station wagon versiyonuyla ilgili yabancı basında çıkan haberler ikiye ayrılmış durumda. Alman basınındaki haberlerde, söz konusu sızıntı görsellerin Almanya’daki bir fabrikada gizlice çekilmiş olduğu öne sürülüyor. Çin medyası ise görüntülerin Changchun fabrikasında çekildiğini, station wagon’un Volkswagen ve Çin’deki yerel ortağı FAW tarafından geliştirildiğini iddia ediyor.

    Ayrıca Bkz. "2020 Seat Leon'un yeni ipucu görseli paylaşıldı"

    Eğer Çinlilerin iddiaları doğruysa, Volkswagen Arteon’un station wagon versiyonu sadece Çin’de satılmak üzere geliştiriliyor olabilir. Araçla ilgili tüm detayları öğrenmek için Volkswagen’in resmi açıklamasını beklememiz gerekiyor.



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    onatba 1 hf. en beğenilen
    HB sevip SW sevmeyen ilginç bir ülkeyiz.. Hep bunlar perk yeri derdinden.
    3 Yanıt Yanıtla +31
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    Nikomer 1 hf.
    Station wagon olunca hangi marka-model olursa olsun arabaya +9 karizma geliyor. Maalesef bizim ülkemizdeki park sorunu, sıkışık trafik ve gencoların hatchback sevdası yüzünden tutulmuyor ama araba deyince nedense benim ilk aklıma gelen ve tercih edeceğim bir kasa şekli SW. (tercih edemiyorum param yok)
    Station wagon olunca hangi marka-model olursa olsun arabaya +9 karizma geliyor. Maalesef bizim ülkemizdeki park sorunu, sıkışık trafik ve gencoların hatchback s...
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    Yanıtla +14
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    lojistisyen 1 hf.
    Mevcut arteondan daha iyi duruyor, net.
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    Jeopol 6 gün
    Sw araçlar hep güzel olmuştur.



    Ama Türkiye'deki satıcılar getirmiyorlar.
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    ButWhoHan 6 gün onatba
    Tigra travesti arabasıdır kullananları tenzih ederim gerek yok adımız çıkmasın

    2 kapılı hb lerden 208 gti, astra opc , megane rs gibi taştaşlı olanlar candır.
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    DH Misafiri 6 gün
    SW olunca hangi marka model olursa olsun Türkiye'de tutmuyor buna premium markalarda dahil. Biz sedan seven bir ülkeyiz bize SW ülke olarak hiç gitmiyor ne yazık ki. Arteon'a bu kasa çok yakışmış sedanı bile ülkemizde tutulmamışken Arteon'un SW kasasıda hiç tutulmaz. Ancak SW kasası gerçekten çok yakışıklı olmuş sedan kasasından daha çok beğendim tebrikler Volkswagen!
    Yanıtla +1
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    BOLDVIPER 1 hf.
    araba muhteşem görünüyor keşke suv olsaymış
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    aksinaletinsan 1 hf.
    Ne parkı ya, bu ülkede bu araç tipi yıllardır tutulmuyor. Eskidende tutulmazdı şimdide onun alışkanlıgı devam ediyor. Sanki sw 2010 dan sonramı üretilmeye başlandı?

    Yıllardır var. W124 kasaların bile var. Ama yok işte.

    Oysaki tam türk tipi. Geniş bağaj, dol doluştur. Hele audi allroad... buda iyi olmuş..
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    onatba 1 hf. Renault S.A.
    2 kapili HB ler ne arabasi? Sarı tigra, sari megane coupe meşhur olduda sirada scirocco mu var? :)
    2 Yanıt Yanıtla
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    Renault S.A. 1 hf. onatba
    2 kapılı hb, eg civic ise apaçi arabası, şiroko apaçi arabası.



    Örnek olarak focus sedan erkek arabası, hb focus kız arabası, sw focus yine erkek arabası
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    onatba 1 hf. zwartevis
    Park yerin sikintisi derken park yeri boyutlarini kastettim. Istanbulun daracik sokaklarinda HB arabayla bile 10 cm yuzunden park edemedigim zamanlar oluyor. Artheon ile iş zor.



    Bu arada artheon uzatilmiş passatdir. Passatta uzatilmiş golf. 3 üde MQB platformuna ait.
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    deniz_sea 1 hf. Nikomer
    Dediğinize D segmenti için tamamen katılıyorum, ama C segmenti sw lar pek başarılı değil,

    Ama D segmenti bir sw ile sedan veya hb kıyaslanamaz bence de....
    Yanıtla +3
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    Onurmsq 1 hf.
    Çöp. Tren edition.
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    zibidi gonzales 1 hf.
    a6 özentisi hep bunlar,taklitlerine kanmayınız
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    volkswagen arteon, arteon shooting brake ve
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