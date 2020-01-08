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    TP-Link yeni 3 bant WiFi 6 oyuncu yönlendiricisini duyurdu

    TP-Link Archer GX90 adındaki WiFi 6 oyuncu yönlendiricisi öncelik yazılımı sayesinde oyunculara 4808Mbps seviyesine kadar veri aktarım hızlarını ayırabiliyor.
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    Ağ Ürünleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    TP-Link yeni 3 bant WiFi 6 oyuncu yönlendiricisini duyurdu
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    CES 2020 fuarında oyuncu ürünleri öne çıkan tanıtımlar arasındaydı. Oyun sistemleri kadar oyunculara yüksek hızlar sunan ağ ürünleri de revaçtaydı. TP-Link fuarda en iddialı yönlendiricisini duyurdu.

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    TP-Link Archer GX90 özellikleri ve fiyatı

    TP-Link Archer GX90 oyuncu yönlendiricisi 3 bant kullanımı ile en verimli bağlantıları sağlıyor. 2.4GHz, 5GHz ve 5GHz şeklinde 3 banttan toplamda 6600Mbps veri aktarım hızlarına ulaşılabiliyor. Sadece oyuncular için ise 4808Mbps seviyesine kadar hız kanalı ayrılabiliyor.

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    8 antenli bir yapıda olan Archer GX90 ayrıca Game Accelerator ve Game Statistics gibi oyunlarda öncelik sağlayacak ve anlık istatistikler sunacak yazılımlar barındırıyor.

    TP-Link Archer GX90 oyuncu yönlendiricisi 330$ fiyat etiketine sahip. Oyuncu özellikleri olmayan ve USB ile LAN portlarının olduğu Archer AX90 yönlendiricisi ise 300$ ile alternatif durumda. Ayrıca Archer TX3000E adındaki oyuncu WiFi adaptörü de 3 katı yüksek hız vaadiyle 50$, ev için menzil arttırıcı RE505X ise 70$ fiyat etiketine sahip.

    TP-Link yeni 3 bant WiFi 6 oyuncu yönlendiricisini duyurdu



    https://www.engadget.com/2020/01/06/tp-link-wifi-6-tri-band-router/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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