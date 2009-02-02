Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend, 192GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,7b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Transcend, 192GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Flash bellek teknolojisini temel alan depolama çözümlerine olan ilgi giderek artıyor. Çok sayıda firma yeni nesil SSD'ler için çalışmalara başlarken yüksek kapasiteli modellerin de sene içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor. Gün içerisinde aXeRam serisi 1800MHz'de çalışan DDR3 kitinin haberini verdiğimiz Transcend, 192GB'lık yeni SSD çözümünün üzerindeki örtüyü de kaldırdı.

Firmanın TS192GSSD25S-M koduna sahip olan 2.5" boyutundaki yeni SSD'si SATA-II arabirimini kullanıyor. MLC (multi-level cell) tipi NAND flash yongalarının kullanıldığı katı hâlli depolama biriminin 150MB/sn'lik okuma ve 90MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor. Transcend'in iki yıllık garanti ile kullanıma sunmaya hazırlandığı SSD'nin Avrupa'daki ön sipariş fiyatı 332 Avro seviyesinde.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kjetlee 10 yıl
Fiyat Fiyat Fiayat daha çok beklememiz lazım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 10 yıl
SSD lerin kullanılabilir olduğu günlerin bir an evvel gelmesi dilekleriyle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
çeşit olsun rekabet olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 10 yıl
Transcend yaptıysa bi halta yaramaz. Transcend hiç bir usb belleği bi halta yaramadı benim için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim