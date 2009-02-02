Transcend, 192GB kapasiteli yeni SSD modelini duyurdu

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Flash bellek teknolojisini temel alan depolama çözümlerine olan ilgi giderek artıyor. Çok sayıda firma yeni nesil SSD'ler için çalışmalara başlarken yüksek kapasiteli modellerin de sene içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor. Gün içerisinde aXeRam serisi 1800MHz'de çalışan DDR3 kitinin haberini verdiğimiz Transcend, 192GB'lık yeni SSD çözümünün üzerindeki örtüyü de kaldırdı.

Firmanın TS192GSSD25S-M koduna sahip olan 2.5" boyutundaki yeni SSD'si SATA-II arabirimini kullanıyor. MLC (multi-level cell) tipi NAND flash yongalarının kullanıldığı katı hâlli depolama biriminin 150MB/sn'lik okuma ve 90MB/sn'lik yazma hızlarını desteklediği belirtiliyor. Transcend'in iki yıllık garanti ile kullanıma sunmaya hazırlandığı SSD'nin Avrupa'daki ön sipariş fiyatı 332 Avro seviyesinde.