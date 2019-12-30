Transcend dayanıklılığıyla ön plana çıkan JetFlash 910’u duyurdu

Tayvan merkezli hafıza çözümleri üreticisi Transcend yeni Flash belleği JetFlash 910’da yüksek performansın yanı sıra kullanılan NAND Flash yonga sayesinde dayanıklılık alanında da iddialı.

400 MB/s sıralı yazma hızı sunuyor

3D MLC NAND Flash kümeleri üzerinde inşa edilen Flash bellek 128 GB/ 256 GB kapasite seçenekleriyle geliyor. 400 MB/s’ye kadar sıralı yazma hızı ve 420 MB/s’ye kadar sıralı okuma performansı sunan taşınabilir sürücü 3000 P/E siklusuna dayanım gösterebiliyor.

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5 yıllık garanti çerçevesinde satışa sunulan metal gövdeli Flash belleğin sistemle iletişimi ise Type-A formundaki USB 3.1 Gen 1 üzerinden sağlanıyor. 69 mm x 17 mm x 7.4 mm ölçütlerindeki yeni çözümün ağırlığı ise 11 gr olarak belirtilmiş.

https://www.kitguru.net/lifestyle/mobile/james-dawson/transcend-launch-the-jetflash-910-usb-flash-drive/