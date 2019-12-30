Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Transcend dayanıklılığıyla ön plana çıkan JetFlash 910’u duyurdu

    Bellek ürünleri alanında faaliyet gösteren Transcend yeni yüksek kapasiteli Flash belleğinde uzun ömürlülüğe vurgu yapıyor.
    44 dk.
    91
    23
    1
    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Transcend dayanıklılığıyla ön plana çıkan JetFlash 910’u duyurdu

    Tayvan merkezli hafıza çözümleri üreticisi Transcend yeni Flash belleği JetFlash 910’da yüksek performansın yanı sıra kullanılan NAND Flash yonga sayesinde dayanıklılık alanında da iddialı.

    400 MB/s sıralı yazma hızı sunuyor

    3D MLC NAND Flash kümeleri üzerinde inşa edilen Flash bellek 128 GB/ 256 GB kapasite seçenekleriyle geliyor. 400 MB/s’ye kadar sıralı yazma hızı ve 420 MB/s’ye kadar sıralı okuma performansı sunan taşınabilir sürücü 3000 P/E siklusuna dayanım gösterebiliyor.

    Transcend dayanıklılığıyla ön plana çıkan JetFlash 910’u duyurdu

    Ayrıca Bkz. "Lexar’ın yeni NVMe sürücüsü 7 GB/s'ye ulaşıyor"

    5 yıllık garanti çerçevesinde satışa sunulan metal gövdeli Flash belleğin sistemle iletişimi ise Type-A formundaki USB 3.1 Gen 1 üzerinden sağlanıyor. 69 mm x 17 mm x 7.4 mm ölçütlerindeki yeni çözümün ağırlığı ise 11 gr olarak belirtilmiş.



    https://www.kitguru.net/lifestyle/mobile/james-dawson/transcend-launch-the-jetflash-910-usb-flash-drive/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Led Zeppelin 41 dk.
    Fiyatı hakkında bilgi yok sanırım?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 44 dk. GÖRÜNTÜLENEN Transcend dayanıklılığıyla ön plana çıkan JetFlash 910’u duyurdu Sonraki Amazfit Bip S akıllı saat modeli CES 2020'de tanıtılacak 1 sa. Hello Neighbour kısa süreliğine ücretsiz 1 sa. Samsung türünün ilk örneği olacak çerçevesiz bir televizyon tanıtmaya hazırlanıyor 2 sa. 48 çekirdekli Ryzen Threadripper 3980X gün yüzüne çıktı 2 sa. ASUS ZenBook 13 Ultrabook inceleme 2 sa. Çinliler, Tesla Model S'ten 3 kat daha ucuz bir elektrikli sedan piyasaya sürdü 2 sa. Ortaya çıkan erken mühendislik örneği Comet Lake-S işlemcisi LGA 1159 soketini taşıyor 3 sa. Metrobüs hattında kullanılacak yeni aracın testlerine başlandı 3 sa. Logitech G332 İnceleme 3 sa. Mazda uzun menzilli elektrikli araçların daha fazla zarar verdiğini düşünüyor 4 sa. 5G destekli Xiaomi Black Shark 3'ün detayları ortaya çıkmaya başladı 4 sa. Xiaomi Mi Note 10, 108 MP'lik beşli kamerasıyla kullanıcılara neler vaat ediyor? 5 sa. Araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People’a büyük yatırım 5 sa. Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor 6 sa. Huawei P40 Pro'nun muhtemel tasarımı ortaya çıktı 6 sa. Apple halen Samsung’dan kurtulma planları yapıyor 7 sa. Oppo Reno 3 serisi 1.46 milyondan fazla ön sipariş alarak rekor kırdı 7 sa. Xiaomi Mi Mix 3, Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümünü almaya başladı 8 sa. GTA V, Noel döneminin en çok indirilen oyunu oldu 8 sa. 2019'u geride bırakırken: Akılda kalan bilim haberleri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim