Lexar’ın yeni NVMe sürücüsü 7 GB/s'ye ulaşıyor

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2017 yılında Micron tarafından faaliyetleri durdurulan ve satışa çıkarılan Lexar daha sonra Çinli bir Flash tabanlı ürün üreticisi tarafından satın alınmıştı. bu yaz aylarında 1 TB kapasiteli ilk Micro SD karta imza atan firma şimdi de hız başlığında iddialı olacağa benziyor.

6 GB/s sıralı okuma

Çoğu PCIe 4.0 arayüzünü kullanan sürücü 5 GB/s bandında dolaşırken Lexar’ın henüz prototip aşamasındaki NVMe SSD’si Crystal Disk Mark’ta 6 GB/s'nin üzerinde sıralı okuma, 4 GB/s’nin üzerinde de sıralı yazma performansı göstermiş.

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Değerler firmanın hali hazırdaki NM610 ailesinin oldukça ilerisinde. 2 TB’a kadar kapasite seçenekleri ile sunulması beklenen SSD’nin kalbinde yer alacak NAND Flash yongaları ise 96 katmanlı 3D TLC kümeleri olacak.

https://wccftech.com/lexar-is-creating-on-a-7gb-s-ssd-which-plans-to-be-released-in-2020/