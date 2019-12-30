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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lexar’ın yeni NVMe sürücüsü 7 GB/s'ye ulaşıyor

    PCIe 4.0’a geçişle birlikte NVMe SSD’lerin önündeki darboğaz da kalkmış oldu. Son gelen haber üreticilerin bu yeniliği kullanmaya devam edeceğinin bir göstergesi.
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    HDD / SSD
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Lexar’ın yeni NVMe sürücüsü 7 GB/s'ye ulaşıyor
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    2017 yılında Micron tarafından faaliyetleri durdurulan ve satışa çıkarılan Lexar daha sonra Çinli bir Flash tabanlı ürün üreticisi tarafından satın alınmıştı. bu yaz aylarında 1 TB kapasiteli ilk Micro SD karta imza atan firma şimdi de hız başlığında iddialı olacağa benziyor.

    6 GB/s sıralı okuma

    Çoğu PCIe 4.0 arayüzünü kullanan sürücü 5 GB/s bandında dolaşırken Lexar’ın henüz prototip aşamasındaki NVMe SSD’si Crystal Disk Mark’ta 6 GB/s'nin üzerinde sıralı okuma, 4 GB/s’nin üzerinde de sıralı yazma performansı göstermiş.

    Lexar’ın yeni NVMe sürücüsü 7 GB/s'ye ulaşıyor
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    Ayrıca Bkz. "Greenliant 5 yıllık 30 DWPD garantili SLC SSD’lerini duyurdu"

    Değerler firmanın hali hazırdaki NM610 ailesinin oldukça ilerisinde. 2 TB’a kadar kapasite seçenekleri ile sunulması beklenen SSD’nin kalbinde yer alacak NAND Flash yongaları ise 96 katmanlı 3D TLC kümeleri olacak.



    https://wccftech.com/lexar-is-creating-on-a-7gb-s-ssd-which-plans-to-be-released-in-2020/ Yorum Yaz
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    Edward Teach 1 dk.
    bir başlıktan alıntı yapıyorum gen4 sonuç gösteren pek yok forumda.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    forum.donanimhaber.com/...


    lexar'ın bu ürününe ilk ben çöp demiş olayım.
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    estf 45 dk.
    4k 1 thread okuma 54 mb, en önemli şey en yavaş hızda.
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    Spider_hip 3 sa.
    Hımm, şimdi intel 10. nesilde de pcie3 ile gelecek ama değil mi? Bunlar gelecek nesil intellere bile takılamayacak yani :/
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    smart1978 3 sa.
    Lexar yillari kaliteli markasi. Windows 8.1 donemlerinde aldigim 128GB (LJDP20-128CRBNA) yani 128 GB USB bellegi 400 MB/saniye okuma 270 MB/saniye ise yazma performansi ile beni cezbetti 3 tane aldim zamaninda :) . Lexar urunlerinden kimse sasmali ve hizda da iddialidirlar .. Haberdeki degerlere de sasirmadim beklenen seylerdendi .
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