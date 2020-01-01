Transcend SLC NAND yongalı M.2 SSD’lerini duyurdu

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Tayvanlı depolama ürünleri üreticisi Transcend duyurduğu yeni M.2 SSD’leriyle dayanıklılık konusunda en iyisini arayanları hedef alıyor. SSD pazarının hızla TLC’den QLC’ye doğru yol aldığı şu günlerde yeni katı hal sürücüleri SLC NAND Flash yongasıyla dikkat çekiyor.

BICS 4 NAND yongaları SLC modunda çalışıyor

Toshiba’nın BICS 4 NAND yongaları üzerinde inşa edilen SSD’nin hafıza kümeleri aslında 3D TLC yongası olsa da Transcend’in modelinde her hücresinde 1 bit veri depoluyor. Böylelikle 100 000 defa yeniden yazma sürecine dayanıklı hale gelen veri hücrelerinin bir dezavantajı olarak kapasite seçenekleri 64 GB, 128 GB ve 256 GB ile sınırlı.

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Performans kanadında SATA arayüzünün kullanılmasına bağlı olarak sıralı okuma hızı 560 MB/s, sıralı yazma hızı ise 420 MB/s olarak ölçülen M.2 SSD, rastgele okuma operasyonlarında 56K, rastgele yazma işlemlerinde ise 75K IOPS değerine ulaşıyor.

Ayrıca Bkz. "Transcend dayanıklılığıyla ön plana çıkan JetFlash 910’u duyurdu"

Son olarak yazma dayanımları 64 GB, 128 GB ve 256 GB için sırasıyla 3600 TB, 7200 TB ve 14 400 TB olarak açıklanan modellerin fiyat bilgisi paylaşılmamış.

https://www.guru3d.com/news-story/trancend-releases-high-durability-m-2-ssd-adopting-slc-mode-with-100-000-rewrites.html

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