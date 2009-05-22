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Transcend'den anti-virüs yüklü USB bellek; JetFlash V15

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend'den anti-virüs yüklü USB bellek; JetFlash V15
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, Trend Micro firması ile işbirliğine giderek hazırladığı anti-virüs yüklü yeni USB belleklerini duyurdu. Firmanın JetFlash V15 isimli USB belleklerinde, Trend Micro tarafından hazırlanan USB güvenik yazılımı kullanılıyor. Bu yazılım ile belleğe kopyalanan yazılımlar taranarak virus vb. güvenlik unsurları için kullanıcılara uyarı veriliyor. 4GB ve 8GB'lık kapasite seçeneklerini bulunan USB 2.0 uyumlu yeni bellekler, gizlenebilir konnektör tasarımlarıyla da dikkat çekiyorlar.

Transcend'in ömür boyu garanti ile satışa sunacağı yeni USB belleklerin fiyatı veya kullanıma sunulacakları tarih ve fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Bu arada USB belleklerde kullanılan güvenlik yazılımının 90 günlük deneme sürümü olduğunu da belirtelim.


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gordon01 10 yıl
umarum autorun virüslerine karşı da etkilidir
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sertacaygun 10 yıl
Geçen hafta çok zor duruma düştümantivirüs yüklü olmayan bir bilgisayara taktığım USB bellek yüzünden...
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DraGonS 10 yıl
transcend çok dandik oluyor ve çokda pahalı!
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TELESCOPE 10 yıl
haber olarak teşekkürler
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