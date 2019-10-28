Trump yönetimi, teknoloji kopyalayan Çinli şirketleri kara listeye alabilir

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ABD ve Çin arasında uzun sayılabilecek bir süredir yaşanan ticaret savaşları yeni bir boyut kazanabilir. Washington Post'un yayınladığı yeni bir habere göre Trump yönetimi, teknoloji kopyalamayı adeta bir alışkanlık haline getiren Çinli şirketleri yasaklamaya hazırlanıyor.

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ABD-Çin ticaret savaşı yeni bir boyut kazanabilir

Washington Post, Beyaz Saray danışmanı Peter Navarro'nun, Amerikan telif haklarını ve patentlerini sık sık ihlal ettikleri takdirde Çinli şirketleri Ticaret Bakanlığı'nın işletme listesine sokacak bir başkanlık yürütme emri üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Çıkarılacak bu emire göre, Cihaz tasarımlarını veya yazılım özelliklerini rutin olarak kopyalayan bir Çinli şirket, ulusal güvenlik tehdidi oluşturmasa bile, ABD'nin kara listesine girebilecek.

Navarro, Washington Post gazetesinde yayınlanan bu habere "sahte" derken, gazete ise bu emirle ilgili basılı kopyaları gördüğünü belirtiyor. Böyle bir yasa yürürlüğe girmesi durumunda ise gücün potansiyel kötüye kullanımı ile ilgili olarak sayısız endişelere yol açacağı ifade ediliyor. Öte yandan Çin ile gerilen ticari ilişkinin, bambaşka bir boyut kazanma ihtimali de mevcut. Sonuç olarak önümüzdeki dönemde ABD'nin yasaklı şirketler listesine giren birçok Çinli firmayı haberlerimize konu etmemiz kuvvetle muhtemel görünüyor.

https://www.engadget.com/2019/10/26/trump-administration-chinese-blacklist-for-ip-rumor/