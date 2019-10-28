Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Trump yönetimi, teknoloji kopyalayan Çinli şirketleri kara listeye alabilir

    ABD'den gelen yeni haberler, ülkenin Çinli şirketlere yönelik planlarını ortaya çıkardı. Washington Post'un haberine göre teknoloji kopyalayan Çinli şirketler ABD'nin kara listesine girebilir.
    13 sa.
    1,1b
    3
    8
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Trump yönetimi, teknoloji kopyalayan Çinli şirketleri kara listeye alabilir
    Tam Boyutta Gör

    ABD ve Çin arasında uzun sayılabilecek bir süredir yaşanan ticaret savaşları yeni bir boyut kazanabilir. Washington Post'un yayınladığı yeni bir habere göre Trump yönetimi, teknoloji kopyalamayı adeta bir alışkanlık haline getiren Çinli şirketleri yasaklamaya hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'ye yapılan siber saldırıyla ilgili ilk açıklamalar Türk Telekom ve Garanti BBVA'dan geldi"

    ABD-Çin ticaret savaşı yeni bir boyut kazanabilir

    Washington Post, Beyaz Saray danışmanı Peter Navarro'nun, Amerikan telif haklarını ve patentlerini sık sık ihlal ettikleri takdirde Çinli şirketleri Ticaret Bakanlığı'nın işletme listesine sokacak bir başkanlık yürütme emri üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Çıkarılacak bu emire göre, Cihaz tasarımlarını veya yazılım özelliklerini rutin olarak kopyalayan bir Çinli şirket, ulusal güvenlik tehdidi oluşturmasa bile, ABD'nin kara listesine girebilecek.

    Trump yönetimi, teknoloji kopyalayan Çinli şirketleri kara listeye alabilir

    Navarro, Washington Post gazetesinde yayınlanan bu habere "sahte" derken, gazete ise bu emirle ilgili basılı kopyaları gördüğünü belirtiyor. Böyle bir yasa yürürlüğe girmesi durumunda ise gücün potansiyel kötüye kullanımı ile ilgili olarak sayısız endişelere yol açacağı ifade ediliyor. Öte yandan Çin ile gerilen ticari ilişkinin, bambaşka bir boyut kazanma ihtimali de mevcut. Sonuç olarak önümüzdeki dönemde ABD'nin yasaklı şirketler listesine giren birçok Çinli firmayı haberlerimize konu etmemiz kuvvetle muhtemel görünüyor.



    https://www.engadget.com/2019/10/26/trump-administration-chinese-blacklist-for-ip-rumor/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    zdniz 9 sa.
    Oh shit ! Çini yerin dibine gömücek istedigini yababilirse. Çinin elinde silahtan başka hiçbişey kalmaz buda şavaş demek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 10 sa.
    Umarım xiaomi ve diğer çin markaları yaptırım görür.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Jon_Kar 11 sa.
    Cinli sirketlerin isi bitti o zaman



    Cinliler hirsizliktan baska birsey bilmiyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Lumibrite 9 sa. Jon_Kar
    Başlangıçta o şekilde başladılar ama şu anda ciddi Ar-Ge çalışmaları var...



    Çinlilerin piyasada olması, biz tüketicilere yarıyor. Onların olmadığını düşün...En ufak elektronik ürünü, iki katı fiyatına alırdın artık (Türkiye'de kaç katı olurdu, orası muamma )
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kaya0 12 sa.
    bu sarı kafanın ciddi ciddi psikolojik problemleri var, etrafına saldırıyor küçük çocuk gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    UnicornKnight 12 sa.
    Çin Halk Cumhuriyeti şirketlerinin teknolojilerini kopyalayan Ebıl ve Zamzung'a sıra gelende bir şey yok tabi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    faniseyler 13 sa.
    Çağımız da bilgi paylaşımı çok önemli bence. Sinerji ile birçok soruna çözüm bulunabilir. O yüzden patent konusu benimsemiyorum hele Türkiye gibi yerlerde gelişmeye de mani oluyor. Patent kısaca Amerikayı tekrar keşfet diyor. Şimdi diyebilirsiniz sen çalış bişi bul başkası alsın kopyalasın para kazansın öyle mi diye. Yok kardeşim mesela kağıt mendil şimdi kimse kağıt mendil demiyor selpak diyor. Selpak hem kaliteli hemde en çok satıyor hemde en pahalısı. Ama patentli bişi olsa Selpak en ucuzu olur diğerleri pahalı olur olan bize olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 13 sa.
    Ulke genelindekiler yerine suclu sirket odakli ambargolar mantikli...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. Death Stranding resmen PC için duyuruldu! 4 sa. Yeni tasarımıyla AirPods Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 sa. Yeni nesil iPhone'lar 120 Hz ProMotion ekranla gelecek 5 sa. Bitcoin, kripto ve blockchain alanında savaşan süper güçler 5 sa. Intel üçüncü çeyrekte düşüşte 5 sa. Apple Watch Series 5 kutusundan çıkıyor ön inceleme 6 sa. Huawei yeni bir oyuncu yönlendiricisi tanıtacak 6 sa. Mixer bombaları ardı ardına patlatıyor 7 sa. TSMC en geç 4 yıl içinde 3nm sürecine geçmeyi planlıyor 8 sa. Volkswagen, Passat üretimi için Türkiye yerine Slovakya'yı seçebilir 8 sa. Samsung'un SpaceSelfie aracı bir çiftliğe düştü 8 sa. Lamborghini, 830 beygirlik yeni bir süper otomobil geliştiriyor 9 sa. Şelale ekranlı televizyonlar geliyor 9 sa. 2000 yıllık lens problemi çözüldü, devrim yolda 10 sa. 5G destekli Vivo X30, Aralık ayında piyasaya sürülecek 10 sa. Türkiye’de 3 milyon kişinin kişisel verisi sızdı! 11 sa. 108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro, 5 Kasım'da tanıtılacak 11 sa. Avusturalya, yetişkin sitelere girenlerin yaşını, yüz tanıma teknolojisiyle doğrulamak istiyor 12 sa. Lenovo dizüstü bilgisayarlar için yeni şarj istasyonunu duyurdu 12 sa. Renault Megane Sedan yeni nesil motorlara kavuştu: 1.3 TCe ve 1.5 Blue dCi 13 sa. GÖRÜNTÜLENEN Trump yönetimi, teknoloji kopyalayan Çinli şirketleri kara listeye alabilir Sonraki Türkiye'ye yapılan siber saldırıyla ilgili ilk açıklamalar Türk Telekom ve Garanti BBVA'dan geldi 15 sa. BlizzCon 2019’da Overwatch 2’nin duyurulacağı iddia edildi 22 sa. ABD ordusunun 'çok gizli' uzay aracı, 780 gün sonra Dünya'ya döndü 23 sa. Solar Roof, üçüncü jenerasyona güncellendi 23 sa. BP'nin Avrupa'daki en büyük teknoloji merkezi 100 yaşında 1 gün United Airlines, Star Wars: Skywalker’ın yükselişi temalı bir uçak hazırlıyor 1 gün MIT bilim insanları CO2 gazını azaltacak yöntem keşfetti 1 gün Donald Trump, iPhone ana ekran tuşunu geri istiyor 1 gün Sızdırılan belgelere göre Windows 10X laptoplara da gelecek 1 gün Ripple yöneticisi açıkladı: Mikro ödemeler devrimi 1 gün Micron veri merkezleri için geliştirdiği yeni SSD çözümlerini duyurdu 1 gün “Yerli üretim elektrikli otomobiller 2022’de yollarda” 1 gün Twitter, Facebook'un kripto para birimi Libra'ya destek vermeyecek 1 gün Hepsine hükmedecek bir F/P oyuncu kasası "DH-A5 incelemesi" 1 gün Apple gelecek iPhone modellerinde LTPO ekran teknolojisini kullanabilir 1 gün Son güncelleme nedeniyle bozulan Google Home'lar yenisiyle değiştirilecek 1 gün iOS 13'teki tasarım değişikliği, e-postaların yanlışlıkla silinmesine neden oluyor 1 gün Tesla otomobillere güç ve menzil arttıran güncelleme geliyor 1 gün Volkanik püskürmelerin bazıları neden daha patlayıcı? 1 gün OnePlus 8 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye'ye yapılan siber saldırıyla ilgili ilk açıklamalar Tür...
    DonanımHaber
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yolun sonu: Asgari ücrete zam yok!
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim