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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'ye yapılan siber saldırıyla ilgili ilk açıklamalar Türk Telekom ve Garanti BBVA'dan geldi

    Ülkemizdeki bazı banka, kamu kuruluşu ve hosting şirketine yönelik siber saldırı gerçekleştirildi. Dün yapılan bu saldırıyla ilgili iki şirketten resmi açıklama yapıldı.
    14 sa. (Son Güncelleme: 13 sa.)
    8,8b
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    31
    Güvenlik
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'ye yapılan siber saldırıyla ilgili ilk açıklamalar Türk Telekom ve Garanti BBVA'dan geldi
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    27 Ekim Pazar günü öğle saatlerinde, Türkiye'ye yönelik büyük bir siber saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi. DDOS yöntemi kullanılarak birçok şirket ve kuruma yapılan bu saldırı sonucunda bankalar müşterilerine hizmet sunamaz hale geldi.

    Ayrıca Bkz. "Apple gelecek iPhone modellerinde LTPO ekran teknolojisini kullanabilir"

    Türk Telekom: Benzer durumlar her zaman olabilir

    100 Mbps büyüklüğündeki bu saldırılardan en çok etkilenen şirketlerin başında ise Garanti BBVA geliyor. Garanti BBVA'nın dün birkaç saat boyunca müşterilerine hizmet veremediği, Türk Telekom'un ise bu saldırıları etkisiz hale getirmek yoğun bir mesai harcadığı da gelen haberler arasında. DDOS (Denial-of-service attack) saldırı yöntemi ile bir hedef konumdaki altyapıya yüksek sayıda istek gönderilerek çalışamaz duruma gelmesi ve servis dışı kalması amaçlanıyor. Konuyla ilgili olarak iki şirketten gelen açıklama ise şu şekilde oldu:

    Garanti BBVA'nın konuyla ilgili açıklaması:
    "Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz."

    Türkiye'ye yapılan siber saldırıyla ilgili ilk açıklamalar Türk Telekom ve Garanti BBVA'dan geldi
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    Türk Telekom'un konuyla ilgili açıklaması:
    "Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye'nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur. Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.

    Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler. Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom'un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır. Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir."



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    khytr89 13 sa. en beğenilen
    Sen sus Turk pardon arap telekom !! Altyapisi hem dogala hem de sanala dayanamiyor birde cikip sacmaliyorlar...
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    DH Misafiri 9 sa.
    Garantide 200 lira param var bisey olursa yakarim burayi
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    murabut 12 sa. dr20mouse
    Bunu hangi kafayla düşünüp yazdınız? Garanti bbva nin yada Türkiye de herhangi bir bankanın zarar görmesininin ekonomiye vereceği zarardan haberiniz var mı? Boş yorumlar yapmayın. Sadece konuşmuş olmak için konuşuyorsunuz bu ülkede o yüzden bir adım ileri gidemiyor.
    Bunu hangi kafayla düşünüp yazdınız? Garanti bbva nin yada Türkiye de herhangi bir bankanın zarar görmesininin ekonomiye vereceği zarardan haberiniz var mı? Boş...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    WarSaw 4 sa.
    bu arap telekom artık lağvedilmeli. isterse ddos un tillahı gelsin servis sağlayıcı olarak bunu omurgada kendisi bulup belini kırmalı okadar para ödüyorum banane ordan burdan filancanın falancanın aptal saptal hacker saldırılarından. bu iş omurgada çözülmeli ve öyle tokatçılıkla ayda 4000-5000tl lerle falanda değil ücretsiz
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    RaiTrQ 5 sa.
    Arkadaşlar bende dün akşamdan beri hala evde ki Türk Telekom gelmedi ışıkları yansada internet sitelerine bağlantı sağlamıyor. Yaşayan var mı başka bu sorunu
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    onatba 5 sa.
    DDOS protection bankacilil uygulamalarinda kullanilmiyor mu?
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    Patatos 7 sa.
    TT'den 10 GB daha hediye istiyoruz. Garanti de bir 50-100 artik ne kadar olursa bonus patlatıversin biz de olanları unutalım.
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    Killanici_Adi 7 sa.
    100 gbit saldırı ile türk telekom hizmet veremez duruma geliyorsa kapansın daha iyi zaten bu millete hizmet etmekten çok bu milleti sömürmekten başka bir halta yaradığı yok
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    DH Misafiri 9 sa.
    Garantide 200 lira param var bisey olursa yakarim burayi
    Yanıtla +7
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    Şeref60 9 sa. the_dedektif
    Neoldu kardeş seni niye kastı yorum sana giren çıkan ne ??

    Baban telekomdan hisse senedimi aldı

    Yoksa yapacak başka yorummu bulamadın?

    1 Yanıt Yanıtla
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    the_dedektif 9 sa. Şeref60
    yaş kaç lan ?
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    erkanberk 9 sa.
    Bazı yorumlara bakıyorum da ne kafalar var pırıl pırıl hiç kullanılmamış.
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    tolg... 10 sa.
    Acaba Bu bir Trafiği durdurmak için yapılan saldırı mıdır yoksa müşteri bilgilerini Çalmak banka hesaplarını boşaltmak için yapılan bir şey midir
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    RaiTrQ 10 sa.
    Arkadaşlar evde ki ttnet dün akşamdan beri çalışmıyor sebebi bu mudur? telefonda türk telekom ama telefonda çekmede internette bir sıkıntı yok
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    türk telekom, garanti bbva ve
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