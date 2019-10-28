Türkiye'ye yapılan siber saldırıyla ilgili ilk açıklamalar Türk Telekom ve Garanti BBVA'dan geldi

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27 Ekim Pazar günü öğle saatlerinde, Türkiye'ye yönelik büyük bir siber saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi. DDOS yöntemi kullanılarak birçok şirket ve kuruma yapılan bu saldırı sonucunda bankalar müşterilerine hizmet sunamaz hale geldi.

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Türk Telekom: Benzer durumlar her zaman olabilir

100 Mbps büyüklüğündeki bu saldırılardan en çok etkilenen şirketlerin başında ise Garanti BBVA geliyor. Garanti BBVA'nın dün birkaç saat boyunca müşterilerine hizmet veremediği, Türk Telekom'un ise bu saldırıları etkisiz hale getirmek yoğun bir mesai harcadığı da gelen haberler arasında. DDOS (Denial-of-service attack) saldırı yöntemi ile bir hedef konumdaki altyapıya yüksek sayıda istek gönderilerek çalışamaz duruma gelmesi ve servis dışı kalması amaçlanıyor. Konuyla ilgili olarak iki şirketten gelen açıklama ise şu şekilde oldu:

Garanti BBVA'nın konuyla ilgili açıklaması:

"Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz."

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Türk Telekom'un konuyla ilgili açıklaması:

"Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık. Saldırı, Türkiye'nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur. Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.

Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler. Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom'un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır. Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir."