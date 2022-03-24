Trust yeni oyuncu faresini duyurdu

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Urbanvolt alt markası ile birlikte ülkemizde bilinen bir marka halinde gelen Trust, oyuncu tarafındaki ağırlığını arttırmaya çalışıyor. Trust Gaming Redex oyuncu faresi düşük gecikmeye odaklanıyor.

Trust GXT 908 Redex özellikleri ve fiyatı

Biraz daha fiyat-performans dengesine odaklanmış ürünler geliştiren Trust Gaming markasının son ürünü Trust GXT 908 Redex kablosuz oyuncu faresi oldu. 10000 DPI seviyesine kadar hassasiyet sunabilen optik sensör yanında hem kablolu hem kablosuz olarak düşük gecikmelere odaklanıyor.

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Trust GXT 908 Redex modeli 80 milyon basışa kadar dayanıklı Kailh anahtarlarına yer vermiş. Ayrıca 6 programlanabilir tuş da bulunuyor. Tek şarj ile 50 saate kadar kullanılabilen ürün LED güç tuşu ile desteklenmiş. Yine üst kısımda RGB LED aydınlatması olan Trust GXT 908 Redex oyuncu faresi 35 Pound fiyat etiketi ile satılacak.

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Trust GXT 908 Redex tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı