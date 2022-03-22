Oyunlarda siber zorbalığı yapay zekâ tespit edecek

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Video oyunlarında özellikle çevrim içi mücadele ve sohbet imkânı sunulan türlerinde siber zorbalık bir hayli fazla. Irkçılık yapanlar, nefret söyleminde bulunanlar, moral bozmaya çalışanlar ve sürekli hakaret eden oyunculara karşı oyun firmaları çözümler geliştiriyor ancak pek bir işe yaradığı söylenemez. ESporcu Dennis Fong yeni girişimi ile yatırımcıları ikna etmiş görünüyor.

GGWP girişimi nedir?

Popüler eSpor oyuncusu Dennis Fong, Crunchyroll kurucusu Kung Gao ve yapay zekâ uzmanı George Ng tarafından kurulan GGWP girişimi özel bir algoritma ile oyun içerisindeki siber zorbalıkları tespit etmeyi amaçlıyor.

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Fong bugüne kadar pek çok oyun şirketi ile görüşmüş ve zorbalıkları tespit edebilecek kadar yeterli ekiplerinin olmadığı şikâyetlerini almış. Bunun üzerine bir algoritma geliştirerek bu yükü üzerine almaya karar vermiş.

Sony, Riot Games, YouTube kurucusu Steve Chen gibi önemli isimlerden destek alan ve 12 milyon dolar yatırım toplayan GGWP girişimi, oyun içerisinde konuşmaları analiz ediyor ve gelen raporlar ile harmanlıyor. Sonrasında oyunculara bir skor tabelası çıkarıyor. Oyuncunun saldırganlığı ve ne tür konularda agresif olduğu bu tabela ile anlaşılabiliyor.

Konuşmaları metne de dökebilen araç oyunlara ve türlere göre özelleştirilebiliyor. Ayrıca dost atışları, hızlı hack gibi hile yöntemleri ve klavyeden uzak kalma - AFK gibi davranışları da algılayabiliyor.

Geliştiricilerin kolay bir şekilde entegre edebileceği motor bu açıdan oldukça ümit verici. Yılda tek bir oyunun 200 milyondan fazla şikayet aldığı düşünüldüğünde GGWP önemli bir sorunu çözebilir.

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GGWP girişimi oyunlarda çok iddialı