TSMC 3 nm üretimine bu yıl başlayabilir

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İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi bir çok alanda değişikliklere ve aksaklıklara neden oldu. Görünüşe göre TSMC genel tablonun dışına çıkmakta kararlı.

TSMC vites yükseltiyor

Salgın nedeniyke en büyük 3 dökümcüden birisi olan Samsung 3 nm tekniğini 2022 yılına kaydırmıştı. Buna karşın son rapora göre TSMC 3 nm bantlarını bu yılın ikinci yarısında devreye almaya hazırlanıyor.

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Hali hazırda Apple’ın en büyük müşteri koltuğunda oturduğu 3 nm sürecinde Aylık 30 000 zar üretim kapasitesiyle açılış yapacak TSMC, 2023 yılında gelindiğinde aylık 105 000 zar üretmeyi hedefliyor. Bu rakam birkaç ay önce 90 000 zar üretilen 5 nm nodunun mevcut kapasitesiyle aynı seviyede.

https://www.techpowerup.com/279191/tsmc-to-start-3-nm-node-production-this-year

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