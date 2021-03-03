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    TSMC 3 nm üretimine bu yıl başlayabilir

    Pandemi nedeniyle planların ertelendiği yarıiletken üretim piyasasında TSMC vites yükseltmeye hazırlanıyor. Uzakdoğulu firma 3 nm’ye bu yıl geçmeye hazırlanıyor.
    03 Mart 2021, 10:22 (5 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    TSMC 3 nm üretimine bu yıl başlayabilir
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    İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi bir çok alanda değişikliklere ve aksaklıklara neden oldu. Görünüşe göre TSMC genel tablonun dışına çıkmakta kararlı.

    TSMC vites yükseltiyor

    Salgın nedeniyke en büyük 3 dökümcüden birisi olan Samsung 3 nm tekniğini 2022 yılına kaydırmıştı. Buna karşın son rapora göre TSMC 3 nm bantlarını bu yılın ikinci yarısında devreye almaya hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi Nvidia madenci kartlar Turing tabanlı olacak"

    Hali hazırda Apple’ın en büyük müşteri koltuğunda oturduğu 3 nm sürecinde Aylık 30 000 zar üretim kapasitesiyle açılış yapacak TSMC, 2023 yılında gelindiğinde aylık 105 000 zar üretmeyi hedefliyor. Bu rakam birkaç ay önce 90 000 zar üretilen 5 nm nodunun mevcut kapasitesiyle aynı seviyede.



    https://www.techpowerup.com/279191/tsmc-to-start-3-nm-node-production-this-year
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Romeo84 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    neden bütün dünya TSMC ye bağlanmış durumda sırf bu yüzden ne cpu ne ekran kartı alabiliyoruz. adamlar 3-5 nm yapacaklar biz hala 7nm nin stoklara girmesini bekliyoruz
    neden bütün dünya TSMC ye bağlanmış durumda sırf bu yüzden ne cpu ne ekran kartı alabiliyoruz. adamlar 3-5 nm yapacaklar biz hala 7nm nin stoklara girmesini be...
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    TheJudgé 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Amerika geçmişte tayvan bölgesini bir nevi kiralayarak ucuz iş gücü ile teknoloji geliştirmek için yatırımlar yaptı ,Zamanında alınan Marshall yardımlarını bir yol ve köprü yapmaya kullanırken tayvan fabrikalar yapmaya ayırdı ,Patentler yüzünden yeni bir ürün geliştiremediler ama varolan ürünlerin üretileceği çok büyük fabrika ve tesisler ürettiler ,Tüm dünyayı kendilerine bağladılar ucuza kaliteli mal ürettiler ,bu arz talep karşısında rakip firmalar tutunamadı , cunki döküm yöntemleri iyiydi ve sürekli geliştiriyorlardı .Derken günümüzde dünyanın en büyük döküm tesislerini barındırıncaya kadar geldiler 
    Kurucusu Morris Chang amerikada Harvard üni ve MİT Üni den mezundur , şu videoyu izleyerek bilgi edinebilinir.
    Amerika geçmişte tayvan bölgesini bir nevi kiralayarak ucuz iş gücü ile teknoloji geliştirmek için yatırımlar yaptı ,Zamanında alınan Marshall yardımlarını bir ...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    5nm kartları piyasaya sürmedi daha. arm tarafında öncelik var 2sene daha 3nm gelişirde piyasaya çıkar belki
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    apulunas (Murtaza Kalınkalas) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    önce 7nm taleplerini karşılasalar keşke, piyasada kart yok, konsol yok, yok bile yok.
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    TheJudgé 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Amerika geçmişte tayvan bölgesini bir nevi kiralayarak ucuz iş gücü ile teknoloji geliştirmek için yatırımlar yaptı ,Zamanında alınan Marshall yardımlarını bir yol ve köprü yapmaya kullanırken tayvan fabrikalar yapmaya ayırdı ,Patentler yüzünden yeni bir ürün geliştiremediler ama varolan ürünlerin üretileceği çok büyük fabrika ve tesisler ürettiler ,Tüm dünyayı kendilerine bağladılar ucuza kaliteli mal ürettiler ,bu arz talep karşısında rakip firmalar tutunamadı , cunki döküm yöntemleri iyiydi ve sürekli geliştiriyorlardı .Derken günümüzde dünyanın en büyük döküm tesislerini barındırıncaya kadar geldiler 
    Kurucusu Morris Chang amerikada Harvard üni ve MİT Üni den mezundur , şu videoyu izleyerek bilgi edinebilinir.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    yc#1 (Yavuz Can) 4 gün ( Mesaj Silindi ) TheJudgé
    Biz askeri vesayetten başımızı kaldıramazken vizyoner yöneticilerin bir ülkenin kaderini nasıl değiştirdiğinin kanıtı.
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    D demirparcasi (Demir Parcasi) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    2021'de 3nm mi?! Bir de 2nm'yi planlıyorlarmış.
    İnanılır gibi değil. Intel hala 14nm ile işlemci üretiyor. 3nm teknolojisini kullanan firma işlemci işini bitirir.
    Apple'ın PC'ler için 3nm ile nasıl işlemciler üretebileceğini merak ediyorum. Fansız güncel i7'den çok daha fazla performans sunabilir.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    he şimdi sıçtık desenize !
    3nm quantum kapısının zorlandığı noktadır.
    3 harflisinimi arasın deccallini mi bulursun.
    bilimsel olarak bilinen fizik kurallarının gerçesiz olduğu
    farklı bir boyut kapısının zorlandığı bir noktadır.
    köy gibi yerlerde akşam kapının önüne kor ateşi birakanların başına gelen vakalar misali !
    paralel evren aralığında var olan varlıkları kızdıracağı ortada !

    işlemci hızıyla bunların ne alakası var derseniz.

    orası farklı bir boyut ve evinize kentsel dönüşüm gelmesi neyse onları içinde aynı durum bu !
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    buraxus (Burak Tüzen ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    O silikon bitecek bakalım neyi incelteceksiniz daha sonra...
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    manohazim 5 gün ( Mesaj Silindi )
    e ulan hani üretime yetişemiyordunuz bir çok sektör zarar görmüştü nasıl bir tiyatro çeviriyorsunuz anlamıyorum ki bu zarar gören sektörler ne yapıyorsunuz demiyor mu acep ?
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    Romeo84 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    neden bütün dünya TSMC ye bağlanmış durumda sırf bu yüzden ne cpu ne ekran kartı alabiliyoruz. adamlar 3-5 nm yapacaklar biz hala 7nm nin stoklara girmesini bekliyoruz
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