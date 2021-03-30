TSMC fiyatları %25 arttırabilir

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Tayvanlı döküm tesisi son iddialara göre zaten kullanıcıları zorlayan fiyatları bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor.

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TSMC 3 nm üretimine bu yıl başlayabilir

TSMC fiyatları yükseltmeye hazırlanıyor

İddiaya göre TSMC yıl sonunda 12 inçlık zarları için %25 daha fazla isteyecek. 2020 yılında zar başına 1634 dolarlık gelir elde eden firma hali hazırda siparişlere yetişmekte güçlük çekmeye devam ediyor.

Tüm bunların üzerine her ne kadar TSMC’nın tesislerini etkilemeyeceği iddia edilse de Tayvan’da yaşanan su kıtlığı ve fazla mesai yapan çalışanlara ücretleri ödenmediği iddiası da firmanın uğraştığı önemli sorunlar arasında.

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Son olarak TSMC tam kapasitede çalışan 7 nm nodunun ardından 5 nm sürecinde üretimi arttırmaya çaışıyor. 3 nm için hacimli üretime geçiş tarihi 2022 yılının ikinci yarısı olarak belirlenmişti.

https://www.tweaktown.com/news/78459/tsmc-could-jack-chip-prices-up-by-25-the-end-of-2021/index.html

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