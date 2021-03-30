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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC fiyatları %25 arttırabilir

    Oyuncular astronomik ekran kartı fiyatlarından şikayet ededursun TSMC zar fiyatlarına hacimli zam yapmayı planlıyor. Mevcut yüksek kabul edilen fiyatların ardından yeni bir zirve görülmüş olunacak.
    30 Mart 2021, 20:00 (40 sn.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    TSMC fiyatları %25 arttırabilir
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    Tayvanlı döküm tesisi son iddialara göre zaten kullanıcıları zorlayan fiyatları bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor.

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    TSMC fiyatları yükseltmeye hazırlanıyor

    İddiaya göre TSMC yıl sonunda 12 inçlık zarları için %25 daha fazla isteyecek. 2020 yılında zar başına 1634 dolarlık gelir elde eden firma hali hazırda siparişlere yetişmekte güçlük çekmeye devam ediyor.

    Tüm bunların üzerine her ne kadar TSMC’nın tesislerini etkilemeyeceği iddia edilse de Tayvan’da yaşanan su kıtlığı ve fazla mesai yapan çalışanlara ücretleri ödenmediği iddiası da firmanın uğraştığı önemli sorunlar arasında.

    Ayrıca Bkz. "12 RTX 3080 Ti EEC’de listelendi"

    Son olarak TSMC tam kapasitede çalışan 7 nm nodunun ardından 5 nm sürecinde üretimi arttırmaya çaışıyor. 3 nm için hacimli üretime geçiş tarihi 2022 yılının ikinci yarısı olarak belirlenmişti.



    https://www.tweaktown.com/news/78459/tsmc-could-jack-chip-prices-up-by-25-the-end-of-2021/index.html
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    L
    lterlemez 6 saat önce

    Güzel fikir...

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