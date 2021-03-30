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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    12 RTX 3080 Ti EEC’de listelendi

    GPU devinin teknik özellikleri giderek değişen kartı EEC’de sertifikasyon süreci esnasında ortaya çıktı. Gigabyte’ın özelleşmiş tasarım çözümlerine ek olarak madenci kartları da listelendi.
    30 Mart 2021, 09:30 (37 sn.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    12 RTX 3080 Ti EEC’de listelendi
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    Yeşil ekibin üst seviye RTX Ampere ekran kartı kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor. Bir süredir ertelenen kart tekrar EEC’de listelendi.

    İlginizi Çekebilir Avatar ASUS’un sitesinde RTX 3080 Ti 20 GB, RTX 3060 12 GB ve RTX 3060 6 GB listelendi

    RTX 3080 Ti tekrar EEC'de

    Daha önce Gigabyte’ın Aralık ayında EEC’ye yaptığı başvuruda gün yüzüne çıkan RTX 3080 Ti bu sefer 20 GB yerine 12 GB bellekle listelendi.

    Blower fanlı seçenekler de dahil olmak üzere 12 model için başvuruda bulunan Gigabyte ayrıca CMP 30HX madenci kartı için de EEC’nin kapısını çalmış.

    12 RTX 3080 Ti EEC’de listelendi
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    Ayrıca Bkz. "Galax ve Gainward kartlarına Resizable BAR desteği sunmaya başladı"

    Son olarak eğer bir daha değişmezse RTX 3080 Ti’ın 10240 CUDA çekirdeği ile 12 GB GDDR6X VRAM eşliğinde önümüzdeki mayıs ayında duyurulması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/gigabyte-submits-twelve-geforce-rtx-3080-ti-12gb-graphics-cards-to-eec
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