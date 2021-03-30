12 RTX 3080 Ti EEC’de listelendi

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Yeşil ekibin üst seviye RTX Ampere ekran kartı kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyor. Bir süredir ertelenen kart tekrar EEC’de listelendi.

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ASUS’un sitesinde RTX 3080 Ti 20 GB, RTX 3060 12 GB ve RTX 3060 6 GB listelendi

RTX 3080 Ti tekrar EEC'de

Daha önce Gigabyte’ın Aralık ayında EEC’ye yaptığı başvuruda gün yüzüne çıkan RTX 3080 Ti bu sefer 20 GB yerine 12 GB bellekle listelendi.

Blower fanlı seçenekler de dahil olmak üzere 12 model için başvuruda bulunan Gigabyte ayrıca CMP 30HX madenci kartı için de EEC’nin kapısını çalmış.

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Ayrıca Bkz. "Galax ve Gainward kartlarına Resizable BAR desteği sunmaya başladı"

Son olarak eğer bir daha değişmezse RTX 3080 Ti’ın 10240 CUDA çekirdeği ile 12 GB GDDR6X VRAM eşliğinde önümüzdeki mayıs ayında duyurulması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/gigabyte-submits-twelve-geforce-rtx-3080-ti-12gb-graphics-cards-to-eec

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