TSMC, Intel’i uzun vadeli bir müşteri olarak görmüyor: ek kapasite kurmayabilir

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Intel son yıllarda bir türlü terkedemediği 14 nm nodu nedeniyle donanım dünyası tarafından sıkça eleştiriliyor. Yıllardır geçilemeyen 10 nm sürecinin üzerinde ertelendikçe ertelenen 7 nm de eklenince geçtiğimiz günlerde mavi ekibin hisselerinin AMD’nin gerisine düşüşüne şahit olmuştuk.

Ponte Vecchio GPU'su TSMC'nin tesislerinde üretilebilir

Son gelen haberlere göre Intel GPU’ları için TSMC’nin kapısını çalmış durumda. 7 nm Ponte Vecchio kartları için TSMC’den ek üretim kapasitesi kurmasını istediği iddie edilen Intel çözümlerini pazara zamanında sürmek istiyor.

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Buna karşın endüstri kaynaklarına göre TSMC Intel’i uzun vadeli bir müşteri olarak görmüyor. Bu nedenle Intel için ek bir çaba sarfetmek yerine mevcut kapasite içerisinden bir pay sunması üzerinde duruluyor. Intel’in ekran kartlarının hangi üretim bandlarından çıkacağını zaman gösterecek.

https://www.techpowerup.com/270380/tsmc-doesnt-see-intel-as-long-term-customer-unlikely-to-build-additional-capacity-for-it

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