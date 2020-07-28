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    TSMC, Intel’i uzun vadeli bir müşteri olarak görmüyor: ek kapasite kurmayabilir

    Yarıiletken üreticisi şu sıralar siparişlere zor yetişiyor. Sınırlı üretim kapasitesi üzerindeki rekabet TSMC’ye yarayacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    TSMC, Intel’i uzun vadeli bir müşteri olarak görmüyor: ek kapasite kurmayabilir
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    Intel son yıllarda bir türlü terkedemediği 14 nm nodu nedeniyle donanım dünyası tarafından sıkça eleştiriliyor. Yıllardır geçilemeyen 10 nm sürecinin üzerinde ertelendikçe ertelenen 7 nm de eklenince geçtiğimiz günlerde mavi ekibin hisselerinin AMD’nin gerisine düşüşüne şahit olmuştuk.

    Ponte Vecchio GPU'su TSMC'nin tesislerinde üretilebilir

    Son gelen haberlere göre Intel GPU’ları için TSMC’nin kapısını çalmış durumda. 7 nm Ponte Vecchio kartları için TSMC’den ek üretim kapasitesi kurmasını istediği iddie edilen Intel çözümlerini pazara zamanında sürmek istiyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-10850K’yı detaylandırdı"

    Buna karşın endüstri kaynaklarına göre TSMC Intel’i uzun vadeli bir müşteri olarak görmüyor. Bu nedenle Intel için ek bir çaba sarfetmek yerine mevcut kapasite içerisinden bir pay sunması üzerinde duruluyor. Intel’in ekran kartlarının hangi üretim bandlarından çıkacağını zaman gösterecek.



    https://www.techpowerup.com/270380/tsmc-doesnt-see-intel-as-long-term-customer-unlikely-to-build-additional-capacity-for-it Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ERIKCI (Arap Saçı) 2 sa.
    mavi ekibin hisselerinin AMD’nin geriye düşüşüne şahit olmuştuk.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 1 sa. ERIKCI
    Direksiyon hakimiyetini kaybetmiş bir ara.
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    Feyzuli 3 sa.
    Kavgada söylenmez bu cümle...
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    interwap (Volkan ) 3 sa. (düzenlendi)
    Intel'in yolu da mecburiyetten Samsung'a düşebilir.
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    mokoko_TR 3 sa.
    arka arkaya bu TSMC haberleri nedir ya moku çıktı her dedikodu haber oluyor
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