TSMC, Moorestown platformu için Intel yonga seti üretebilir

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Mart ayında Intel ile ortak bir açıklama yaparak firma için Atom işlemcisi üreteceğini duyuran TSMC cephesinden yeni bir haber geldi ve firmanın Intel ile olan ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıdığı açıklandı. Elimize ulaşan bilgilere göre Tayvan merkezli döküm firması TSMC, Intel'in Moorestown kod adını taşıyan yeni nesil MID platformu için yonga seti üretimine de başlıyor.

Resmi lansmanı son çeyrek için planladığı MID platformunda bilindiği üzere iki temek komponent bulunuyor ki bunlardan biri platformun kalbi olan Lincroft kod adını taşıyan 45nm işlemciler, diğeri ise 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Langwell kod adlı yonga seti. Gelen bilgilere göre TSMC, bu çeyreğin sonu itibariyle Langwell yonga setinin hacimli üretimi için düğmeye basabilir.