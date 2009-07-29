TSMC, Moorestown platformu için Intel yonga seti üretebilir

Mart ayında Intel ile ortak bir açıklama yaparak firma için Atom işlemcisi üreteceğini duyuran TSMC cephesinden yeni bir haber geldi ve firmanın Intel ile olan ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıdığı açıklandı. Elimize ulaşan bilgilere göre Tayvan merkezli döküm firması TSMC, Intel'in Moorestown kod adını taşıyan yeni nesil MID platformu için yonga seti üretimine de başlıyor.
Resmi lansmanı son çeyrek için planladığı MID platformunda bilindiği üzere iki temek komponent bulunuyor ki bunlardan biri platformun kalbi olan Lincroft kod adını taşıyan 45nm işlemciler, diğeri ise 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Langwell kod adlı yonga seti. Gelen bilgilere göre TSMC, bu çeyreğin sonu itibariyle Langwell yonga setinin hacimli üretimi için düğmeye basabilir.
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intelin yaptığını anlamak zor, 40nm üretim kapasitesine sahip fabrikası varken, 32nm ye de geçme ihtimali yakınken, rakibine üretim yapan bi firmayla niye anlaşıyorki? tmsc nin güçlenmesi demek, daha hızlı gelişebilmesi ve amd ye hatta nvdia yada daha ileri üretim teknolojisiyle destek olması demek. ikiside intelin hasım
dostum yukarıya bakarsan 45ve 65 nm üretecek 32 nm intel kendi üretir
+ amd alternatif yada iş olsun diye kurmuyor ofabrikaları + AMD nin adı altında IBM kurduruyor sanırım 22 nm ye orda gececekler 2011/12 de TSMC e böşalan bant ları intel le dolduracak buda 2010 2 ceyregi gibi sanırım
düzeltme: intel 40 değil 45nm de üretim yapabiliyordu yanlış yazmışım. herneyse yani kendiside bu teknolojiye sahip niye tmsc ye ihtiyaç duydu onu anlamadım. kastettiğim buydu, tmsc ye para kazandırmak amd ye de yarar.
amd nin şuan bi fabrikası yok, global foundries le anlaşması var. kuracakları fabrikaya daha çok var. o zamana kadar zaten intelin tmsc ye ürettireceği yongaları üretimden kalkar.
amd nin hala bi fabrikası yok, sadece alternatif olarak bi firmayla anlaştı.
intelin yaptığını anlamak zor, 40nm üretim kapasitesine sahip fabrikası varken, 32nm ye de geçme ihtimali yakınken, rakibine üretim yapan bi firmayla niye anlaşıyorki? tmsc nin güçlenmesi demek, daha hızlı gelişebilmesi ve amd ye hatta nvdia yada daha ileri üretim teknolojisiyle destek olması demek. ikiside intelin hasımı.
Haber için teşekkürler , bu arada aynında haber yayınlıyorsun gerçekten fx