Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TSMC, Moorestown platformu için Intel yonga seti üretebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,9b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

TSMC, Moorestown platformu için Intel yonga seti üretebilir
Tam Boyutta Gör

Mart ayında Intel ile ortak bir açıklama yaparak firma için Atom işlemcisi üreteceğini duyuran TSMC cephesinden yeni bir haber geldi ve firmanın Intel ile olan ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıdığı açıklandı. Elimize ulaşan bilgilere göre Tayvan merkezli döküm firması TSMC, Intel'in Moorestown kod adını taşıyan yeni nesil MID platformu için yonga seti üretimine de başlıyor.

Resmi lansmanı son çeyrek için planladığı MID platformunda bilindiği üzere iki temek komponent bulunuyor ki bunlardan biri platformun kalbi olan Lincroft kod adını taşıyan 45nm işlemciler, diğeri ise 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Langwell kod adlı yonga seti. Gelen bilgilere göre TSMC, bu çeyreğin sonu itibariyle Langwell yonga setinin hacimli üretimi için düğmeye basabilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KANUNI61 10 yıl
amd nin hala bi fabrikası yok, sadece alternatif olarak bi firmayla anlaştı.
intelin yaptığını anlamak zor, 40nm üretim kapasitesine sahip fabrikası varken, 32nm ye de geçme ihtimali yakınken, rakibine üretim yapan bi firmayla niye anlaşıyorki? tmsc nin güçlenmesi demek, daha hızlı gelişebilmesi ve amd ye hatta nvdia yada daha ileri üretim teknolojisiyle destek olması demek. ikiside intelin hasım
dostum yukarıya bakarsan 45ve 65 nm üretecek 32 nm intel kendi üretir
+ amd alternatif yada iş olsun diye kurmuyor ofabrikaları + AMD nin adı altında IBM kurduruyor sanırım 22 nm ye orda gececekler 2011/12 de TSMC e böşalan bant ları intel le dolduracak buda 2010 2 ceyregi gibi sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 10 yıl

KANUNI61

dostum yukarıya bakarsan 45ve 65 nm üretecek 32 nm intel kendi üretir
+ amd alternatif yada iş olsun diye kurmuyor ofabrikaları + AMD nin adı altında IBM kurduruyor sanırım 22 nm ye orda gececekler 2011/12 de TSMC e böşalan bant ları intel le dolduracak buda 2010 2 ceyregi gibi sanırım


düzeltme: intel 40 değil 45nm de üretim yapabiliyordu yanlış yazmışım. herneyse yani kendiside bu teknolojiye sahip niye tmsc ye ihtiyaç duydu onu anlamadım. kastettiğim buydu, tmsc ye para kazandırmak amd ye de yarar.
amd nin şuan bi fabrikası yok, global foundries le anlaşması var. kuracakları fabrikaya daha çok var. o zamana kadar zaten intelin tmsc ye ürettireceği yongaları üretimden kalkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakankart 10 yıl
AMD NİN FABRİKASI YOK NE DEMEK AMD NİN FABRİKASI TABİ VAR AMD GLOBALFOUNDRİES' İN HİSSEDARI VE YÖNETİCİSİ. AMD FABRİKALARINI AYRI BİR ŞİRKET HALİNE GETİRDİ BU ŞİRKETEDE PARASI OLAN BİR ORTAK BULDU. AMA YÖNETİM HALEN AMD TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR. AMD BU ŞEKİLDE KENDİ NAKİT İHTİYACINI KARŞILADI BAŞKA FİRMALAR İÇİN ÜRETİM YAPABİLME İMKANINA KAVUŞTU (GERÇİ BU ÖNCEDENDE VARDI AMA AYIRINCI RAKİPLERİ İÇİNDE ÜRETİM YAPABİLME İMKANI OLUŞTU. NEYSE BU İŞTE İNTELİN DURUMU ŞUDUR. İNTEL BÜYÜK İHTİMALLE NOKİA İLE MID PLATFORMLARI İÇİN ANLAŞTIĞI İÇİN VE CEP TELEFONLARI PC (MID) PC LERDEN DAHA FAZLA SATILDIĞI İÇİN EN AZINDAN CHİPSETİ KENDİ ÜZERİNDEN ATMAYI PLANLIYOR.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
ne alaka amd kendi döküm şirketini kurduda ondan ee bu heriflerde birilerine bişey üretecek dimi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multeci 10 yıl

KANUNI61

ne alaka amd kendi döküm şirketini kurduda ondan ee bu heriflerde birilerine bişey üretecek dimi

amd nin hala bi fabrikası yok, sadece alternatif olarak bi firmayla anlaştı.
intelin yaptığını anlamak zor, 40nm üretim kapasitesine sahip fabrikası varken, 32nm ye de geçme ihtimali yakınken, rakibine üretim yapan bi firmayla niye anlaşıyorki? tmsc nin güçlenmesi demek, daha hızlı gelişebilmesi ve amd ye hatta nvdia yada daha ileri üretim teknolojisiyle destek olması demek. ikiside intelin hasımı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chris Brown 10 yıl
İşler ortaklaşa gidiyor , intel gücüne güç katıyor.

Haber için teşekkürler , bu arada aynında haber yayınlıyorsun gerçekten fx
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl SONY'nin yeni nesil MP3 çaları NWZ-X1050 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim