Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TSMC’nin 2 nm sürecinde işler yolunda gidiyor

    Yarı iletken üreticisinin yayınladığıo rapora göre 2 nm tekniğinde önemli bir adım daha aşılmış. Firma yeni üretim nodu için koyduğu hedefler konusunda iyimser.
    41 dk.
    237
    34
    2
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    TSMC’nin 2 nm sürecinde işler yolunda gidiyor
    Tam Boyutta Gör

    Şu sıralar 7 nm nodundaki yoğunlukla gündeme gelen TSMC bir yandan da çıtayı yükseltmek için çalışmalarına devam ediyor. Firmanın yayınladığı rapor umut vadediyor.

    2 nm'den iyi haberler var

    Rapora göre TSMC 2 nm litografisinde önemli bir aşamayı geçmeyi başarmış. Bu sayede firma 2023 yılında 2 nm nodunda ilk örneklerin üretimi hedefine olumlu bakıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in AMD’ye cevabı 5.5 GHz’de çalışan Rocket Lake işlemcisi olabilir"

    5 nm ve 3 nm’nin ardından ilk FinFet dışı nod olacak 2 nm sürecinde GAAFET türevi olan MCBFET tekniğine yer verilecek. Akım kaçaklarını azaltırken verimliliği de arttıracak yeni teknikle gelecek 2 nm sürecinde hacimli üretime geçiş içinse 2024 yılına işaret ediliyor.



    https://www.overclock3d.net/news/audio/tsmc_reportedly_achieves_major_breakthrough_for_their_2nm_mbcfet_process/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    17 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    hikmetg (Hikmet Güngör) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    2100 yılına doğru intel anca 2 nm yi görür. 14+++++++++++++++++++++ yola devam.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kuzgun_ (Tiryaki ) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    2023 okuyunca bütün hevesim inancım kaçtı
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. The Godfather 3'ün yeniden kurgulanmış versiyonundan fragman paylaşıldı 41 dk. GÖRÜNTÜLENEN TSMC’nin 2 nm sürecinde işler yolunda gidiyor Sonraki Assassin's Creed Valhalla ilk haftasında serinin en çok satan oyunu oldu 1 sa. Türkiye’de de denenen CoronaVac isimli aşının birinci ve ikinci faz sonuçları paylaşıldı 3 sa. 2021 Honda Civic'in tasarımı ortaya çıktı! 9 sa. Yeni Mass Effect oyunundan konsept tasarımlar paylaşıldı 10 sa. Uzay-zamanı büken galaksiler, 'Einstein Halkası' oluşturdu: İşte inanılmaz görüntü 10 sa. RX 6800 XT’nin 2K Ray Tracing performansı sızdı 11 sa. Netflix ve Disney+ tarzı video akış hizmetleri 2020'de ne kadar büyüdü? 11 sa. 35 bin dolarlık Tesla Model 3 için yolun sonu göründü 12 sa. PlayStation gibi Xbox oyunlarının fiyatı da artabilir 12 sa. Zack Snyder's Justice League'den yeni bir fragman paylaşıldı 13 sa. Cyberpunk 2077'nin Xbox Series X'ten ve Xbox One X'ten alınan oynanış videosu paylaşıldı 13 sa. Sony: PS5 oyunları için 80 Euro gayet iyi fiyat 13 sa. AMD EPYC işlemcili Nvidia DGX Station A100 istasyonu tanıtıldı 14 sa. Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor 14 sa. Cyberpunk 2077'nin kutulu sürümünün içeriği belli oldu; yine dopdolu 15 sa. Xiaomi Mi10T Pro 5G kutudan çıkıyor! ön inceleme 15 sa. Sinema filmleri daha kısa sürede içerik platformlarına gelecek 16 sa. İki Amerikan ikonu bir arada: Hemi V8 motorlu Wrangler Rubicon 392 tanıtıldı 16 sa. Oppo AR Glass 2021 gözlükleri tanıtıldı: İşte özellikleri 17 sa. Rick and Morty'nin Tereyağı Robotu gerçek oldu; ön siparişe açılmış durumda Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Klima Tavsiyeleri
    DH Forum
    Xbox Series Stok Sıkıntısının Nisan 2021'e Kadar Devam Etmesi ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Cyberpunk 2077'den Bir Dakikalık Yeni Görüntü ve İki Yeni Oyun...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Uzayda geçecek olan Hızlı ve Öfkeli 9'un yapımı bitmek üzere
    DonanımHaber
    PlayStation 5, tarihin en ucuz Sony konsolu oldu
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız