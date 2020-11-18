TSMC’nin 2 nm sürecinde işler yolunda gidiyor

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Şu sıralar 7 nm nodundaki yoğunlukla gündeme gelen TSMC bir yandan da çıtayı yükseltmek için çalışmalarına devam ediyor. Firmanın yayınladığı rapor umut vadediyor.

2 nm'den iyi haberler var

Rapora göre TSMC 2 nm litografisinde önemli bir aşamayı geçmeyi başarmış. Bu sayede firma 2023 yılında 2 nm nodunda ilk örneklerin üretimi hedefine olumlu bakıyor.

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5 nm ve 3 nm’nin ardından ilk FinFet dışı nod olacak 2 nm sürecinde GAAFET türevi olan MCBFET tekniğine yer verilecek. Akım kaçaklarını azaltırken verimliliği de arttıracak yeni teknikle gelecek 2 nm sürecinde hacimli üretime geçiş içinse 2024 yılına işaret ediliyor.

https://www.overclock3d.net/news/audio/tsmc_reportedly_achieves_major_breakthrough_for_their_2nm_mbcfet_process/1

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