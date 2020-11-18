TSMC’nin 2 nm sürecinde işler yolunda gidiyor

Şu sıralar 7 nm nodundaki yoğunlukla gündeme gelen TSMC bir yandan da çıtayı yükseltmek için çalışmalarına devam ediyor. Firmanın yayınladığı rapor umut vadediyor.
2 nm'den iyi haberler var
Rapora göre TSMC 2 nm litografisinde önemli bir aşamayı geçmeyi başarmış. Bu sayede firma 2023 yılında 2 nm nodunda ilk örneklerin üretimi hedefine olumlu bakıyor.
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5 nm ve 3 nm’nin ardından ilk FinFet dışı nod olacak 2 nm sürecinde GAAFET türevi olan MCBFET tekniğine yer verilecek. Akım kaçaklarını azaltırken verimliliği de arttıracak yeni teknikle gelecek 2 nm sürecinde hacimli üretime geçiş içinse 2024 yılına işaret ediliyor.
https://www.overclock3d.net/news/audio/tsmc_reportedly_achieves_major_breakthrough_for_their_2nm_mbcfet_process/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tırnaklara bak hey maşaAllah
dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer
Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen