TSMC'nin İlk çeyrek performansı bir önceki tahminden iyi çıkabilir

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Global ekonomik krizin yartıiletken endüstrisinde satışları olumsuz etkilemesi ve pazarda daralmaya yol açması, başta AMD-ATi ve Nvidia olmak üzere endüstrideki çok sayıda firma adına hacimli üretim gerçekleştiren döküm firması TSMC'nin mali performansa darbe indirmiş ve firma arka arkaya ciddi gelir kayıpları açıklamıştı. Yeni yılın üç aylık ilk diliminde de satışların düşme eğiliminde olacağını öngördüklerini açıklayan firma yöneticileri, verdikleri son beyanatta daha iyimse bir tablo çizdiler.

Hem AMD-ATi'nin hem de Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yeni GPU'ları için hacimli üretime onay vermelerini bekleyen TSMC'nin başkan yardımcısı aynı zamanda mali bölümün başındaki isim olan Lora Ho, yaptığı açıklamasında, ilk çeyrek sonuçlarının 22 Ocak'ta açıkladıkları beklentiden daha iyi gelebileceğini açıkladı. Her ne kadar firmanın Şubat ayı satışları bir önceki aya göre %7.2, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %58.4'lük düşüşle 354 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olsa da ilk çeyrek performansının önceki tahminden daha iyi olacağı düşünülüyor.

TSMC firmanın mali performansına ilişkin güncellenmiş verileri de açıkladı. Verilen bilgiye göre firma, ilk çeyrek brüt kâr payının %1-%5 arası artarak %14 ila %16 arasında gerçekleşmesini tahmin ederken, operasyonel kâr marjının daha önce tahmin edilen seviyenin (%15-%19) aksine %-2 - %0 arasında gerçekleşmesini bekliyor. Firmanın ilk çeyrek sonuçlarına yönelik daha iyimser olmasında özellikle Çin pazarından gelen yeni şiparişlerin etkili olduğu belirtilirken, ilk çeyrek gelirinin 1 milyar dolar civarında olması bekleniyor.