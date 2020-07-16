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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk bilim insanının ortağı olduğu ilaç şirketi, Kovid-19 aşısı için Çin’de denemelere başlıyor

    Almanya merkezli biyoteknloji şirketi BioNTech , Kovid-19 aşı adayı BNT162b1 için Çin'de insanlı denemelere başlayacak. Denemelere 30 binden fazla insanın katılması bekleniyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Türk bilim insanının ortağı olduğu ilaç şirketi, Kovid-19 aşısı için Çin’de denemelere başlıyor
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    Almanya merkezli ve kurucu ortaklarından birinin Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin olduğu biyoteknloji şirketi BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşı adayı, 2. ve 3. aşama klinik denemelere başlamaya hazırlanıyor.

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    İlk etapta Almanya ve ABD’de de az sayıda insan üzerinde test edilen BNT162b1 isimli aşının takip eden süreçteki klinik denemeleri Çin’de yapılacak. Bu kapsamda merkezi Şanghay'da bulunan Fosun Pharma isimli ilaç şirketinin Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden (NMPA) onay aldığı ifade edildi. Ülkede yürütülecek 2. ve 3. aşama klinik testler, 30 binden fazla deneğin katılımıyla yapılacak. Denemeler, Temmuz ayı sonunda başlayabilir.

    Türk bilim insanının ortağı olduğu ilaç şirketi, Kovid-19 aşısı için Çin’de denemelere başlıyor
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    BNT162b1, Ribo Nükleik Asit (MRNA) temelli bir aşı ve 18 yaş ila üzeri kişilerde Kovid-19 hastalığına karşı bağışıklık oluşturmayı hedefliyor.

    BNT162b1’i geliştirmek için Amerikan Pfizer ve Çinli Fosun Pharma ile ortaklık anlaşması yapan ve 2008 yılında kurulan BioNTech, içinde kanser hastalığının da bulunduğu bazı rahatsızlıklar için ilaç geliştirme çalışmaları yapıyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-bilim-insaninin-gelistirdigi-kovid-19-asi-adayi-cinde-test-edilmeye-baslanacak/1912605 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Faıthful (Oğuzhan ) 33 dk.
    Ercument hoca adamdır aşıyı da buldu bitirdiniz dünyayı Çinliler
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    Escapetolife 42 dk.
    Ercüment hoca aşıyı kendi üzerinde deneyerek zombiye dönüşecek ekibiyle birlikte.
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    kendinetroll (Mehmet c) 1 sa.
    Ercu mercu asiyi buldu siz kimsiniz de ugrasiyorsunuz
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    Jon_Kar 1 sa.
    Ercüment hoca aşıyı ilk kendi uzerinde deneyecek



    Bu sirket sahipleri de Ercüment hoca gibi kendi uzerinde denesin. Niye denemiyorlar
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    encuni (mesut karas) 1 sa.
    ercüment coktan buldu 10 kasımı beklıyor galiba
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    Mion 2 dk. encuni
    Niye 10 kasım? Atayı mı diriltecek?
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