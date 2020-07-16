Türk bilim insanının ortağı olduğu ilaç şirketi, Kovid-19 aşısı için Çin’de denemelere başlıyor

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Almanya merkezli ve kurucu ortaklarından birinin Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin olduğu biyoteknloji şirketi BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşı adayı, 2. ve 3. aşama klinik denemelere başlamaya hazırlanıyor.

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İlk etapta Almanya ve ABD’de de az sayıda insan üzerinde test edilen BNT162b1 isimli aşının takip eden süreçteki klinik denemeleri Çin’de yapılacak. Bu kapsamda merkezi Şanghay'da bulunan Fosun Pharma isimli ilaç şirketinin Çin Ulusal Tıp Ürünleri İdaresinden (NMPA) onay aldığı ifade edildi. Ülkede yürütülecek 2. ve 3. aşama klinik testler, 30 binden fazla deneğin katılımıyla yapılacak. Denemeler, Temmuz ayı sonunda başlayabilir.

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BNT162b1, Ribo Nükleik Asit (MRNA) temelli bir aşı ve 18 yaş ila üzeri kişilerde Kovid-19 hastalığına karşı bağışıklık oluşturmayı hedefliyor.

BNT162b1’i geliştirmek için Amerikan Pfizer ve Çinli Fosun Pharma ile ortaklık anlaşması yapan ve 2008 yılında kurulan BioNTech, içinde kanser hastalığının da bulunduğu bazı rahatsızlıklar için ilaç geliştirme çalışmaları yapıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/turk-bilim-insaninin-gelistirdigi-kovid-19-asi-adayi-cinde-test-edilmeye-baslanacak/1912605

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