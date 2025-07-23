ROKETSAN’dan yeni kuvvet çarpanı: 500 km menzilli İHA 300 ER füzesi tanıtıldı

300 ER: Türk hava gücüne menzil ve hız avantajı
ROKETSAN 300 ER, hem savaş uçakları hem de SİHA’lardan fırlatılmak üzere geliştirilen aerobalistik bir füze. Testleri başarıyla tamamlanan İHA-230 ve İHA-122 sistemlerinin ardından gelen 300 ER, serinin en uzun menzilli ve en yüksek etkili üyesi olarak konumlanıyor.
300 ER, fırlatıldığı irtifaya bağlı olarak 30 bin feetten yaklaşık 350 km, 40 bin feetten ise 500 km’den fazla menzil sunabiliyor. Bu özellik, füzeyi sadece yüksek etkili değil aynı zamanda düşman hava savunma sistemlerinin erişemeyeceği bir menzilden hedefleri vurabilecek seviyeye taşıyor. Roketsan’ın açıklamasına göre, bu füze SİHA’lar (özellikle Akıncı) ile birlikte F-16 gibi savaş uçaklarına da entegre edilebilecek.
300 ER, sahip olduğu menzil ve hız kabiliyetleriyle seyir füzelerine alternatif bir çözüm sunarken daha düşük maliyetli olmasıyla da öne çıkıyor. Hızlı tepki süresi, katı yakıt motoru, çoklu güdüm seçenekleri ve çeşitli harp başlığı konfigürasyonları sayesinde düşük maliyetli ama yüksek etkili bir uzak mesafe vurucu gücü olarak konumlanıyor.
ROKETSAN 300 ER teknik özellikleri
- Uzunluk: 5 metre
- Ağırlık: 900 kilogram
- Çap: 370 mm
- Menzil: 500+ kilometre
- Güdüm sistemleri: GNSS + INS, TV kamera arayıcı
- Savaş başlıkları: Yüksek patlayıcı, parçacık etkili, delici
- Kullanım platformları: SİHA, savaş uçağı, sabit kanatlı hava aracı
- Hedef tipi: Radarlar, zırhlı araçlar, komuta merkezleri, hava savunma sistemleri, personel
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