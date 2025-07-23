ROKETSAN’dan yeni kuvvet çarpanı: 500 km menzilli İHA 300 ER füzesi tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın koordinasyonunda İstanbul’da başladı. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii firmalarından ROKETSAN, fuarda dikkat çeken yeni nesil sistemlerinden 300 ER havadan atılan balistik füzeyi tanıttı.

300 ER: Türk hava gücüne menzil ve hız avantajı

ROKETSAN 300 ER, hem savaş uçakları hem de SİHA’lardan fırlatılmak üzere geliştirilen aerobalistik bir füze. Testleri başarıyla tamamlanan İHA-230 ve İHA-122 sistemlerinin ardından gelen 300 ER, serinin en uzun menzilli ve en yüksek etkili üyesi olarak konumlanıyor.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 900 kilogram ağırlığa sahip olan füze, 370 mm çapındaki gövdesi sayesinde 150 kilogramdan büyük harp başlıklarıyla donatılabiliyor. Bu da ona radar, zırhlı araç, hava savunma sistemleri ve komuta merkezleri gibi stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle vurma yeteneği kazandırıyor.

ROKETSAN GÖKBORA Hava-Hava Füzesi tanıtıldı 2 sa. önce eklendi

300 ER, fırlatıldığı irtifaya bağlı olarak 30 bin feetten yaklaşık 350 km, 40 bin feetten ise 500 km’den fazla menzil sunabiliyor. Bu özellik, füzeyi sadece yüksek etkili değil aynı zamanda düşman hava savunma sistemlerinin erişemeyeceği bir menzilden hedefleri vurabilecek seviyeye taşıyor. Roketsan’ın açıklamasına göre, bu füze SİHA’lar (özellikle Akıncı) ile birlikte F-16 gibi savaş uçaklarına da entegre edilebilecek.

300 ER, sahip olduğu menzil ve hız kabiliyetleriyle seyir füzelerine alternatif bir çözüm sunarken daha düşük maliyetli olmasıyla da öne çıkıyor. Hızlı tepki süresi, katı yakıt motoru, çoklu güdüm seçenekleri ve çeşitli harp başlığı konfigürasyonları sayesinde düşük maliyetli ama yüksek etkili bir uzak mesafe vurucu gücü olarak konumlanıyor.

ROKETSAN 300 ER teknik özellikleri

Uzunluk: 5 metre

Ağırlık: 900 kilogram

Çap: 370 mm

Menzil: 500+ kilometre

Güdüm sistemleri: GNSS + INS, TV kamera arayıcı

Savaş başlıkları: Yüksek patlayıcı, parçacık etkili, delici

Kullanım platformları: SİHA, savaş uçağı, sabit kanatlı hava aracı

Hedef tipi: Radarlar, zırhlı araçlar, komuta merkezleri, hava savunma sistemleri, personel

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ROKETSAN, 500 km menzilli İHA 300 ER füzesini tanıttı

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