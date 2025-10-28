ALTAY Tankı envantere girdi: Yılda 96 adet üretilecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni kapsamında Türkiye, 1940 yılından bu yana ilk kez envanterine sıfır tank kazandırdı. BMC Savunma tarafından üretilen yeni ALTAY tankı düzenlenen törenle resmen envantere girdi. Aynı zamanda ALTAY tankı için seri üretim rakamları da paylaşıldı.

Her ay 8 tank üretilecek

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve üst düzey yetkililer katıldı ve çeşitli açıklamalarda bulundu.

Tosyalı yaptığı açıklamada “BMC Ankara tesisinde aylık 8 adet ALTAY tankı, 10 adet ise ALTUĞ ZMA üretim kapasitemiz bulunuyor. Yeni ALTAY tankında, ihracat lisansı alınamayan tüm alt sistemler yerlileştirildi. 10 yıl öncesinde yola çıkılan prototipten tamamen farklı ve muharebe sahasının ihtiyaçlarına cevap veren Yeni ALTAY tankı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana muharebe tankı ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanmasına yönelik geliştirilen Altay Tankı Projesi'nde ilk 3 adet ALTAY tankı teslim edildi. ALTAY tankları BMC’nin Ankara’daki yeni tesisinde üretilecek. Toplam 840 bin metrekarelik alanda kurulan tesis, üretim hattı, test ve eğitim merkezlerini bir arada barındırıyor. Tesis, aylık 8 ALTAY tankı ve 10 ALTUĞ 8x8 zırhlı araç üretim kapasitesine sahip. Dolayısıyla her yıl bu tesiste 96 adet ALTAY tankı üretilebilecek.

Tosyalı aynı zamanda “Önümüzdeki yılın (2026) sonlarından itibaren Yeni Altay, BMC Power tarafından üretilen yerli ve milli güç grubu (BATU) ile seri üretime devam edecek[...] BMC Ankara, üretim kapasitesi ve teknoloji yoğunluğu bakımından Dünya’da 5, Avrupa’da ise ilk 3 arasında yer alıyor. Üretim tesislerine ek olarak 300 dönümlük test sahamız da bulunuyor.” dedi. ALTAY tankları ilk etapta yabancı (Güney Kore) güç grubunu kullanacak. Ardından, 2026 sonu itibariyle 1500 beygirlik BATU yerli güç grubuna geçiş yapılacak.

Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise açıklamasında “ALTAY Tankımız, Kara Kuvvetlerimizin muharebe gücünü daha üst seviyelere çıkaracak, aynı zamanda personelimizin güvenliğini de arttıracaktır. Esasen, dünyadaki emsalleri arasında seçkin bir koruma sahip olan ve başarıyla gerçekleştirdiğimiz harekatlarda etkin roller üstlenen Türk tankçısı, ALTAY Tankı gibi kritik silah ve sistemlerin gücüyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstlendiği tüm görevleri büyük bir başarıyla yerine getirecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında “Türk savunma sanayi adına büyük bir gurur yaşıyoruz. Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi, Altay tanklarında da hedefimiz özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de “Zırh sistemi üretim yeteneği gibi birçok alanda daha önce gösterilmeyen yetenekler kazandık. Aynı zamanda Altay, teknolojik olarak dünya ile yarışabilecek AKKOR aktif koruma sistemi ve atış kontrol sistemi gibi ürünler ortaya çıkardı. Bugün artık 800 mühendis, 1250 işçi ve 96 yükleniciden oluşan dev bir ekip, 17.500.000 mühendislik saati, 35.000 km2'lik testler ve 3.700 atışla yeni Altay'ı planlıyor. Altay'ımız 2 yıl garantili ve 6 yıl lojistik desteğiyle sahada uzun ömürlü bir başarıyı garanti etmektedir.” ifadelerini kullandı.

250 adet ALTAY üretilecek

Proje kapsamında planlanan üretim adedi toplam 250 adet olarak belirlendi; bunun 85'i T1 konfigürasyonunda, 165'i ise T2 konfigürasyonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacak. Teslimat takvimine göre 2025 yılında 3 adet, takip eden yıllarda 2026'da 11 adet, 2027'de 41 adet ve sonrasında 30 adet olmak üzere T1 konfigürasyonundan toplam 85 adet üretilecek. 2028’den itibaren T2 konfigürasyona geçiş yapılarak ilave 165 adet tank üretilecek ve böylece toplam 250 ALTAY envantere girmiş olacak.

MKE ve ASELSAN dokunuşu

Tam Boyutta Gör ALTAY tankının vurucu gücü 120 milimetre 55 kalibre ana silah sisteminde MKE imzası bulunuyor. MKE tarafından üretilen 120 milimetre 55 kalibre ana silah sistemi toplam 7 metre 118 santimetre uzunluğa ve yaklaşık 3 ton ağırlığa sahip olup NATO standardına uyumlu mühimmat kullanabiliyor, 3 bin metre etkili menzile sahip ve dakikada 6 atış kapasitesine sahip. ALTAY'a entegre edilen yardımcı silah sistemi PMT 76/57T'nin geliştirilmesinde de MKE mühendisleri rol aldı. "57T" adını Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'dan alan bu yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek dakikada 950 atış yapabiliyor. Proje kapsamında MKE, BMC'ye muhtelif miktarlarda ana ve yardımcı silah sistemi teslimatı gerçekleştirdi ve yalnızca üretim ve teslimat değil, tanklara entegre edilen yüksek teknoloji silah sistemleri için teknik destek hizmetlerini de yürütüyor. Ayrıca ALTAY, 40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip olup harp sahasındaki belirlenen hedeflere yönelik mühimmat desteği de MKE tarafından sağlanacak.

Tam Boyutta Gör BMC ile imzalanan ALTAY Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi kapsamında 251 tank için kritik görev donanımlarını sağlayan ASELSAN, tanklarda yüksek ateş gücü, beka kabiliyeti ve gelişmiş koruma teknolojilerinin imzasını taşıyor. modern muharebe şartlarına uygun geliştirilen ve atışlı testlerde üstün performans gösteren sistemler arasında VOLKAN‑II Tank Atış Kontrol Sistemi, uzaktan komutalı silah sistemi, Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi, iç haberleşme, Tank Lazer Uyarı Sistemi, tank sürücü görüş sistemi, Aktif Koruma Sistemi (AKKOR), Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi, ÖRÜMCEK YAMGÖZ yakın mesafe gözetleme, nişancı ikinci derece görüş alt birimi, tank mürettebat eğitim sistemi (TMES) ile telsiz ve kayar bilezik sistemleri yer alıyor. Özellikle özgün olarak geliştirilen AKKOR, radar tabanlı algılama yeteneğiyle tankı 360 derece koruma altına alarak beka kabiliyetini üst düzeye taşıyor ve TMES’in gömülü simülatörü mürettebata gerçek kullanıcı arayüzleri üzerinden sanal eğitim imkanı sunarak görev öncesi hazırlığı artırıyor. ASELSAN’ın milli periskop sistemleri ise ALTAY’ın “gözleri” olarak mürettebata geniş görüş açısı, yüksek doğrulukta tespit ve etkin gözetleme sağlarken, şirketi bir tankın tüm görev donanımlarını kendi bünyesinde geliştirebilen nadir firmalardan biri haline getirip hem yeni üretimde hem de modernizasyonda uluslararası rekabet kabiliyetine taşıyor.

ALTAY tankı öne çıkan özellikler

Tam Boyutta Gör

Genel öne çıkanlar

Yüksek mayın koruması

Nükleer ve kimyasal tehdit algılama sistemi

Yüksek ilk atımda vuruş kabiliyeti

Gelişmiş hareket kabiliyeti

Performans & hareket

Maksimum hız: 65 km/s

Su altı geçiş derinliği: 4 m

Motor maksimum güç: 1500 BG

Koruma

Mayın ve patlamaya karşı yüksek koruma (zırh/alt yapı tasarımı)

NBC (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal) tehdit algılama sistemi

Ateş gücü

Ana silah: 120 mm L55 yivsiz (smoothbore)

Lazer güdümlü füze atabilme yeteneği (ana sistemle entegre)

Mühimmat kapasitesi: 40 adet (ana silah için)

Eş eksenli makineli tüfek: 7,62 mm

Uzaktan komutalı silah sistemi (RCWS)

12,7 mm (Ağır makinalı tüfek)

7,62 mm makinalı tüfek

40 mm bombaatar

Otomatik hedef takibi (fire-control/otomatik izleme yeteneği)

