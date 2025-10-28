ALTAY Tankı envantere girdi: Yılda 96 adet üretilecek

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve üst düzey yetkililer katıldı ve çeşitli açıklamalarda bulundu.
Tosyalı yaptığı açıklamada “BMC Ankara tesisinde aylık 8 adet ALTAY tankı, 10 adet ise ALTUĞ ZMA üretim kapasitemiz bulunuyor. Yeni ALTAY tankında, ihracat lisansı alınamayan tüm alt sistemler yerlileştirildi. 10 yıl öncesinde yola çıkılan prototipten tamamen farklı ve muharebe sahasının ihtiyaçlarına cevap veren Yeni ALTAY tankı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.
Tosyalı aynı zamanda “Önümüzdeki yılın (2026) sonlarından itibaren Yeni Altay, BMC Power tarafından üretilen yerli ve milli güç grubu (BATU) ile seri üretime devam edecek[...] BMC Ankara, üretim kapasitesi ve teknoloji yoğunluğu bakımından Dünya’da 5, Avrupa’da ise ilk 3 arasında yer alıyor. Üretim tesislerine ek olarak 300 dönümlük test sahamız da bulunuyor.” dedi. ALTAY tankları ilk etapta yabancı (Güney Kore) güç grubunu kullanacak. Ardından, 2026 sonu itibariyle 1500 beygirlik BATU yerli güç grubuna geçiş yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında “Türk savunma sanayi adına büyük bir gurur yaşıyoruz. Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi, Altay tanklarında da hedefimiz özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de “Zırh sistemi üretim yeteneği gibi birçok alanda daha önce gösterilmeyen yetenekler kazandık. Aynı zamanda Altay, teknolojik olarak dünya ile yarışabilecek AKKOR aktif koruma sistemi ve atış kontrol sistemi gibi ürünler ortaya çıkardı. Bugün artık 800 mühendis, 1250 işçi ve 96 yükleniciden oluşan dev bir ekip, 17.500.000 mühendislik saati, 35.000 km2'lik testler ve 3.700 atışla yeni Altay'ı planlıyor. Altay'ımız 2 yıl garantili ve 6 yıl lojistik desteğiyle sahada uzun ömürlü bir başarıyı garanti etmektedir.” ifadelerini kullandı.
250 adet ALTAY üretilecek
Proje kapsamında planlanan üretim adedi toplam 250 adet olarak belirlendi; bunun 85'i T1 konfigürasyonunda, 165'i ise T2 konfigürasyonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacak. Teslimat takvimine göre 2025 yılında 3 adet, takip eden yıllarda 2026'da 11 adet, 2027'de 41 adet ve sonrasında 30 adet olmak üzere T1 konfigürasyonundan toplam 85 adet üretilecek. 2028’den itibaren T2 konfigürasyona geçiş yapılarak ilave 165 adet tank üretilecek ve böylece toplam 250 ALTAY envantere girmiş olacak.
MKE ve ASELSAN dokunuşu
ALTAY tankı öne çıkan özellikler
Genel öne çıkanlar
Yüksek mayın koruması
Nükleer ve kimyasal tehdit algılama sistemi
Yüksek ilk atımda vuruş kabiliyeti
Gelişmiş hareket kabiliyeti
Performans & hareket
Maksimum hız: 65 km/s
Su altı geçiş derinliği: 4 m
Motor maksimum güç: 1500 BG
Koruma
Mayın ve patlamaya karşı yüksek koruma (zırh/alt yapı tasarımı)
NBC (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal) tehdit algılama sistemi
