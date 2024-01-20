Türk Telekom, Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru oldu

Tam Boyutta Gör Türk Telekom ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında teknoloji sponsorluğu anlaşması imzalandı. Türk Telekom, bu sezondan başlamak üzere 2027-2028 sezonunun sonuna kadar Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru olarak rol alacak.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanıma sunuldu

Türk Telekom, Trendyol Süper Lig maçları için kullanıma sunulan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin fiber internet altyapısı ve teknoloji kurulumlarını üstlendi. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig’in 20. hafta müsabakalarından itibaren devreye girdi. FIFA turnuvaları ve Serie A'da kullanılan servis sağlayıcı ile iş birliği yapılarak aynı teknoloji Trendyol Süper Lig'e getirildi.

VAR sistemi’nin Avrupa’da İtalya’dan sonra ilk kez Türkiye’de kullanıma sunulduğuna vurgu yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “TFF’nin teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin, Trendyol Süper Lig’e kazandırmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. İlk kez 2022 Katar Dünya Kupası ile kullanılmaya başlanan, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Serie A’da da uygulanan, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig ekiplerinin statlarına Türk Telekom’un güçlü fiber internet altyapısıyla ve teknoloji desteğiyle kuruldu. Türk futbolundaki dijitalleşmenin önemli adımlarından biri olduğuna inandığımız, teknoloji deneyimini artırarak seyir zevkine katkı sunan bu sistemin hayata geçirilmesinde, başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Türk sporuna ve sporcusuna destek vermeyi, teknoloji destekçisi olduğumuz Türk futbolunun dijitalleşmesinde öncü adımlar atmayı sürdüreceğiz” dedi.

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10 kamera ile futbolcuların 29 farklı noktası taranıyor

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nde; stadyumlarda bulunan 10’ar adet hareket izleme özellikli kameralar aracılığı ile futbolcuların iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan görüntüler eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılıyor. VAR sisteminde olduğu gibi Türk Telekom’un fiber internet altyapısı ile kurulan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sayesinde, statta yaşanan pozisyonun görüntüleri Riva’daki VAR hakemleri ve saha içi hakemleriyle anlık olarak paylaşılabilecek.

Dijital Futbolcu Bilgi Sistemi geliyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dijital futbolcu bilgi sisteminin müjdesini verdi. Büyükekşi, konuyla ilgili açıklamasında, “Hayata geçirmek için çalıştığımız bir diğer projemiz de Türkiye’nin her yerinde, her yaş grubunda, mevkilerine ve kişisel futbolcu özelliklerine göre arama yapılabilecek dijital futbolcu bilgi sistemini Türk Futboluna kazandırmak olacak. Avrupa’nın en genç ve başarılı Milli Takımlarından olan A Milli Futbol Takımımıza büyük bir genç futbolcu havuzu kazandırmak da amaçlarımızın başında geliyor. Yeni teknolojiler ve dijitalleşme projelerimiz ile orta uzun vadede Türk futbolunun geleceğine projeksiyon tutmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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