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    Türk Telekom, Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru oldu

    Türk Telekom ile TFF arasında yapılan anlaşma kapsamında Türk Telekom, Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru oldu. İmza töreni gerçekleşti.                    
    Türk Telekom, Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru oldu Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında teknoloji sponsorluğu anlaşması imzalandı. Türk Telekom, bu sezondan başlamak üzere 2027-2028 sezonunun sonuna kadar Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru olarak rol alacak.

    Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanıma sunuldu

    Türk Telekom, Trendyol Süper Lig maçları için kullanıma sunulan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin fiber internet altyapısı ve teknoloji kurulumlarını üstlendi. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Süper Lig’in 20. hafta müsabakalarından itibaren devreye girdi. FIFA turnuvaları ve Serie A'da kullanılan servis sağlayıcı ile iş birliği yapılarak aynı teknoloji Trendyol Süper Lig'e getirildi.

    VAR sistemi’nin Avrupa’da İtalya’dan sonra ilk kez Türkiye’de kullanıma sunulduğuna vurgu yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “TFF’nin teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin, Trendyol Süper Lig’e kazandırmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. İlk kez 2022 Katar Dünya Kupası ile kullanılmaya başlanan, UEFA Şampiyonlar Ligi ve İtalya Serie A’da da uygulanan, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig ekiplerinin statlarına Türk Telekom’un güçlü fiber internet altyapısıyla ve teknoloji desteğiyle kuruldu. Türk futbolundaki dijitalleşmenin önemli adımlarından biri olduğuna inandığımız, teknoloji deneyimini artırarak seyir zevkine katkı sunan bu sistemin hayata geçirilmesinde, başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Türk sporuna ve sporcusuna destek vermeyi, teknoloji destekçisi olduğumuz Türk futbolunun dijitalleşmesinde öncü adımlar atmayı sürdüreceğiz” dedi.

    Türk Telekom, Trendyol Süper Lig’in teknoloji sponsoru oldu Tam Boyutta Gör

    10 kamera ile futbolcuların 29 farklı noktası taranıyor

    Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nde; stadyumlarda bulunan 10’ar adet hareket izleme özellikli kameralar aracılığı ile futbolcuların iskelet sistemlerinin 29 farklı noktasından taranan görüntüler eş zamanlı şekilde VAR Merkezi'ne ulaştırılıyor. VAR sisteminde olduğu gibi Türk Telekom’un fiber internet altyapısı ile kurulan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi sayesinde, statta yaşanan pozisyonun görüntüleri Riva’daki VAR hakemleri ve saha içi hakemleriyle anlık olarak paylaşılabilecek.

    Dijital Futbolcu Bilgi Sistemi geliyor

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, dijital futbolcu bilgi sisteminin müjdesini verdi. Büyükekşi, konuyla ilgili açıklamasında, “Hayata geçirmek için çalıştığımız bir diğer projemiz de Türkiye’nin her yerinde, her yaş grubunda, mevkilerine ve kişisel futbolcu özelliklerine göre arama yapılabilecek dijital futbolcu bilgi sistemini Türk Futboluna kazandırmak olacak. Avrupa’nın en genç ve başarılı Milli Takımlarından olan A Milli Futbol Takımımıza büyük bir genç futbolcu havuzu kazandırmak da amaçlarımızın başında geliyor. Yeni teknolojiler ve dijitalleşme projelerimiz ile orta uzun vadede Türk futbolunun geleceğine projeksiyon tutmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 4 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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