Tam Boyutta Gör Trendyol Süper Lig’deki 20 futbol takımının resmi eSpor takımlarının mücadele ettiği Türk Telekom eSüper Lig’de 2023-2024 sezonunun şampiyonu belli oldu. Trabzonspor, Türk Telekom eSüper Lig’in 2023 şampiyonu oldu.

eSüper Lig’de 38 hafta süren normal sezon maçlarının tamamlanmasının ardından ilk 8’e kalan takımlarla birlikte Play-Off aşamasına geçildi. Play-Off’un ardından Trabzonspor, Ankaragücü ve Kayserispor takımları Büyük Final’e katılmaya hak kazandı. Büyük Final’in Kazananlar Finali aşamasında Trabzonspor, Ankaragücü’nü 6-0 ve 4-0’lık skorlarla mağlup ederek şampiyonluk kupasına ulaştı.

Türk Telekom eSüper Lig’in şampiyonu Trabzonspor, 28 Nisan’da belirlenecek eSüper Kupa’nın galibiyle Şampiyonlar Ligi bileti almak için karşı karşıya gelecek. Kazanan takım, Türkiye’yi Avrupa arenasında temsil edecek. eSüper Kupa'da takımların Play-Off rakipleri belli oldu. Play-Off'un ardından yarı final, final maçları oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu ve Türk Telekom tarafından düzenlenen eSüper Lig maçları FC 24 oyununda onynanıyor. Maçlar Tivibu Spor’dan canlı olarak yayınlanıyor. Bu sene ikinci sezonu oynanan eSüper Lig'in ilk sezonunu Galatasaray kazanmıştı.

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Türk Telekom eSüper Lig’de 2024 şampiyonu belli oldu