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    Anlık Bildirim

    TFF duyurdu: Süper Lig'de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi bu hafta kullanılacak

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 20. hafta müsabakalarıyla birlikte Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin kullanıma sunulacağını duyurdu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi nedir?
    Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi nedir? Ne zaman kullanılacak? Tam Boyutta Gör
    Video Hakem Sistemi (VAR), ofsayt pozisyonlarındaki tartışmayı bitirmeye yetmedi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu tartışmaları en aza indirmek için Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni kullanıma sunuyor. Sahaya yerleştirilen özel kameralarla tüm futbolcuların tüm uzuvları tespit edilerek ofsayt kararı verilecek.

    TFF, Yarı Otomatik Ofsayt sisteminin bu hafta oynanacak Süper Lig müsabakalarıyla birlikte kullanıma sunulacağını duyurdu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi; FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Serie A’da kullanılıyor. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmış olacak.

    Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ne zaman kullanılacak?

    TFF tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, 20. hafta maçlarıyla birlikte Süper Lig’de kullanıma sunulacak. 13 Ocak Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla birlikte Türkiye’de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi dönemi başlayacak.

    Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi nedir?

    Sahanın farklı bölgelerine yerleştirilen hareket izleme özellikli kameralarla birlikte her bir oyuncunun vücudundaki 29 farklı nokta saniyede 50 defa taranacak. Topun içindeki sensör sayesinde topa vuruluş anı tam olarak belirlenecek. Topa vurulduğu anda sahadaki her futbolcunun vücudunun hangi bölgesinin önde olduğu net bir şekilde tespit edilecek. Yapay zeka teknolojisi tarafından otomatik olarak üç boyutlu animasyon oluşturulacak. VAR hakemi, animasyonu ve canlı görüntüyü izledikten sonra ofsayt hakkında karar verecek. Süper Lig maçlarında 3 dakikayı bulan ofsayt tespit süresi, saniyelere indirilecek. Seyirciler, kararın ardından üç boyutlu animasyonu canlı yayında seyredebilecek.

    Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan 20 stadyumda altyapı kurulumları tamamlandı. Hem stadyumlarda hem de TFF VAR merkezinde Türk Telekom’un fiber altyapısı ve teknoloji desteği ile kurulum yapıldığı duyuruldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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