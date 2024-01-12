TFF duyurdu: Süper Lig'de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi bu hafta kullanılacak

TFF, Yarı Otomatik Ofsayt sisteminin bu hafta oynanacak Süper Lig müsabakalarıyla birlikte kullanıma sunulacağını duyurdu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi; FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Serie A’da kullanılıyor. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi böylece Avrupa liglerinde İtalya'dan sonra ilk kez Türkiye'de kullanılmış olacak.
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ne zaman kullanılacak?
TFF tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, 20. hafta maçlarıyla birlikte Süper Lig’de kullanıma sunulacak. 13 Ocak Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla birlikte Türkiye’de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi dönemi başlayacak.
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi nedir?
Sahanın farklı bölgelerine yerleştirilen hareket izleme özellikli kameralarla birlikte her bir oyuncunun vücudundaki 29 farklı nokta saniyede 50 defa taranacak. Topun içindeki sensör sayesinde topa vuruluş anı tam olarak belirlenecek. Topa vurulduğu anda sahadaki her futbolcunun vücudunun hangi bölgesinin önde olduğu net bir şekilde tespit edilecek. Yapay zeka teknolojisi tarafından otomatik olarak üç boyutlu animasyon oluşturulacak. VAR hakemi, animasyonu ve canlı görüntüyü izledikten sonra ofsayt hakkında karar verecek. Süper Lig maçlarında 3 dakikayı bulan ofsayt tespit süresi, saniyelere indirilecek. Seyirciler, kararın ardından üç boyutlu animasyonu canlı yayında seyredebilecek.
Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapan 20 stadyumda altyapı kurulumları tamamlandı. Hem stadyumlarda hem de TFF VAR merkezinde Türk Telekom’un fiber altyapısı ve teknoloji desteği ile kurulum yapıldığı duyuruldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.