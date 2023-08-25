TFF açıkladı: Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacak

Tam Boyutta Gör FIFA’nın 2022 Dünya Kupası’nda ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında kullandığı yarı otomatik ofsayt sistemi Türkiye’ye geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısından itibaren tüm maçlarda yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacak.

TFF’den yapılan açıklamada, “Yaklaşık 10 milyon euro yatırımla bu sezonun ikinci yarısından itibaren devreye alacağımız yarı otomatik ofsayt sistemi futboldaki rekabetin dengeli bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlayacak vizyon projelerimiz arasında yer almaktadır.” ifadelerine yer verildi.

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Yarı otomatik ofsayt sistemi nedir?

Mevcut düzende VAR operatörü, kamera görüntüsüne göre manuel bir şekilde çizgi çiziyor. Çekilen çizgiye göre hangi oyuncunun önde olduğu belirleniyor. Çizgi teknolojisinin hassasiyetinin düşük olması ve bazı durumlarda kamera açısının yanıltıcı olması gibi nedenlerle yarı otomatik ofsayt sistemi hayata geçirildi. Hareket izleme özellikli kameralar, sensörler ve yapay zeka teknolojileri sayesinde futbolcuların uzuvları dahil olmak üzere tüm vücudu keskin bir şekilde belirleniyor ve ofsayt kararı alınıyor.

Yarı otomatik ofsayt sistemi nasıl çalışıyor?

Bu sistemde sahanın etrafına hareket izleme özellikli 12 kamera yerleştiriliyor. Hareket izleme kameraları, sahadaki her bir oyuncunun vücudundaki 29 bölgeyi saniyede 50 defa tarıyor. Ayrıca topun içindeki inertial measurement unit (IMU) adındaki sensör sayesinde, topun ayaktan çıktığı an net olarak belirleniyor. Topun ayaktan çıktığı anda hangi futbolcunun ofsayt pozisyonunda olduğu ve hangi uzvunun ne ne kadar önde olduğu net bir şekilde belirlenebiliyor.

Sahadaki kameralardan ve sensörlerden elde edilen verilen yapay zeka tarafından işlenerek ofsayt pozisyonunun animasyonu hazırlanıyor. İki futbolcu arasındaki mesafe farkı net bir şekilde göz önüne seriliyor. VAR hakemi, yapay zeka tarafından hazırlanan görüntüyü izleyerek ofsayt pozisyonu hakkındaki son kararı veriyor.

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