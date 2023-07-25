Türk Telekom Cep-Magnet, interneti her yere taşıyor

Türk Telekom Cep-Magnet nedir?
Cep-Magnet ile birlikte Türk Telekom müşterileri, 4.5G bağlantısının olduğu her yerde yüksek hızlı internet deneyimini yaşayabiliyor. Modeme 15 farklı cihaz bağlanabilirken kullanıcılar kotalı paketlerden yararlanabiliyorlar. Modem sahibi olan müşteriler, sadece paket alarak mobil WiFi hizmetinden faydalanabiliyor ve nakil talebi olmadan interneti istedikleri her yere götürebiliyorlar. Cep-Magnet modemler, 4.5G hızında deneyim sağlayarak cebe sığacak büyüklükte ve dahili bataryası sayesinde 8 saate kadar çalışabiliyor. Türk Telekom Cep-Magnet, doğrudan Turkcell Superbox’a rakip diyebiliriz.
Türk Telekom Cep-Magnet paketleri ve fiyatı
Ayrıca, yeni faturalı müşteriler için modemli ve modemsiz Cep-Magnet tarifeleri de bulunuyor. Modemsiz 12 aylık taahhütlü tarifeler 50 GB, 100 GB, 200 GB ve 300 GB olarak 173 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, modemle birlikte alındığında 254 TL'den başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: