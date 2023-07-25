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    Türk Telekom Cep-Magnet, interneti her yere taşıyor

    Türk Telekom, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda firma, kapsama alanındaki her yerde 300 GB’a kadar Cep-Magnet paketleri sunuyor.
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    Türk Telekom Cep-Magnet, interneti her yere taşıyor Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce port ücretine zam yapan Türk Telekom, müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler sağlamaya devam ediyor. Türk Telekom, Cep-Magnet adlı 4.5G'li taşınabilir modem ile ev rahatlığındaki interneti müşterilerin gittikleri her yere taşıyor ve yaz döneminde artan mobil data ihtiyacını 20 GB'dan 300 GB'a kadar olan Cep-Magnet paketleri ile karşılıyor.

    Türk Telekom Cep-Magnet nedir?

    Cep-Magnet ile birlikte Türk Telekom müşterileri, 4.5G bağlantısının olduğu her yerde yüksek hızlı internet deneyimini yaşayabiliyor. Modeme 15 farklı cihaz bağlanabilirken kullanıcılar kotalı paketlerden yararlanabiliyorlar. Modem sahibi olan müşteriler, sadece paket alarak mobil WiFi hizmetinden faydalanabiliyor ve nakil talebi olmadan interneti istedikleri her yere götürebiliyorlar. Cep-Magnet modemler, 4.5G hızında deneyim sağlayarak cebe sığacak büyüklükte ve dahili bataryası sayesinde 8 saate kadar çalışabiliyor. Türk Telekom Cep-Magnet, doğrudan Turkcell Superbox’a rakip diyebiliriz.

    Türk Telekom Cep-Magnet paketleri ve fiyatı

    Türk Telekom Cep-Magnet, interneti her yere taşıyor Tam Boyutta Gör
    Faturalı ve faturasız müşterilere özel olarak, çeşitli Cep-Magnet paketleri sunuluyor. Faturasız müşteriler, 20 GB, 30 GB, 50 GB, 100 GB, 200 GB ve 300 GB data kullanımlı paketlerden 1 aylık, 3 aylık ve 6 aylık seçeneklerle faydalanabiliyor. Satışa sunulan paketlerin ücreti 59 TL’den başlıyor.

    Ayrıca, yeni faturalı müşteriler için modemli ve modemsiz Cep-Magnet tarifeleri de bulunuyor. Modemsiz 12 aylık taahhütlü tarifeler 50 GB, 100 GB, 200 GB ve 300 GB olarak 173 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, modemle birlikte alındığında 254 TL'den başlıyor.

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